OsunDecides2018 results (2)

Part two of results from some polling units in Osun election according to Premium Times Centre for Investigative journalism in partnership with the Centre for Democracy and Development.



IPETU ILE, WARD 02, Obokun LG

Registered Voters – 3792

Accredited Voters – 1896

ADP – 25

APC – 708

PDP – 917

SDP – 138

ADC – 07

Total Valid Vote – 1849

Rejected Voters – 47

Total Vote Cast – 1896

9.00PM: Ward 6

RESULTS

A-0

AA-0

ABP-0

ACD-4

ACPN-2

AD-0

ADC-7

ADB-48

AGA-0

AGAP-0

ANRP-1

APA-2

APC-650

APGA-1

APP-2

BNPP-0

C4C-1

DA-0

DPC-3

DPP-1

FJP-0

GDPN-0

GPN-O

HDP-0

KOWA-0

LP-1

LMN-0

MPN-0

NCP-1

NEPP-1

PDC-3

PDP-832

PPA-8

PPC-1

PPN-2

PRP-0

PT-0

RP-0

SDP-287

SNP-1

SPN-0

UPN-1

UPP-0

YDP-0

YPP-0

TOTAL VALID VOTES-1859

REJECTED VOTES-89

TOTAL VOTES CAST 1948

TOTAL NUMBER OF REG. VOTERS-3369

TOTAL ACCREDITED VOTERS-1953

8:56PM, WARD 2 (AYETORO) IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT

REGISTERED VOTERS 1929

ACCREDITED VOTERS – 1066

RESULTS

ADC – 5

ADP – 5

APC – 352

FJP – 1

PDP – 395

PPA – 01

PPN – 02

SDP – 270

SNP – 04

TOTAL VALID VOTES 1035

REJECTED VOTES 28

TOTAL VOTES CAST 1063

6:56 PM WARD 3 ( ISINMI) IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT

REGISTERED VOTERS 1354

ACCREDITED VOTERS 770

RESULTS

ACD – 1

ACPN – 1

ADC – 4

APA – 2

APC – 337

DPC – 1

LP – 1

NPC – 1

PDC – 5

PDP – 269

PPA – 1

PDN – 1

PPN – 1

RP – 2

SDP – 109

8:42 PM, (7:54pm) teargas fired sporadically at the INEC headquarters, Ila-Orangun LG to settle the rift between party agents and INEC officers. Observers affected, but later ‘took cover’

8:42 PM, Ward 6 Collation Centre AUD Primary School, Orolu Local Govt.

RESULTS:

PDP-832,

APC-650,

SDP-287

Total accredited votes 1859

Total rejected votes 89

8:42 PM, Ward 3, PU 1,

RESULTS

NPC-1 vote,

RP-1 vote,

PPA-1vote,

UPN-1vote,

PDC-2votes,

AD-1vote,

PDP-55votes,

SDP-27votes,

ADP-12votes,

APC-95votes.

At ward 7 PU 7A,

21void,

RESULTS

APP=1vote,

ADC=2votes,

AD=2 votes,

ADP=9votes,

SDP=35votes,

PDP=50votes,

APC=57votes

At ward 5 PU 1, Owoope Area,

RESULTS

ADC=2votes,

ADP=39votes,

AGA=2votes,

ANRP=1vote,

APA=1vote,

APC=159votes,

APP=1vote,

BNPP=1vote,

DPC=1vote,

NCP=1vote,

PDP=78votes,

PPC=1vote,

PRP=1vote,

RP=1vote,

SDP=68votes.

8:42 PM, Ward 5 PU 4,

RESULTS

ACD=1,

ACPN=1,

ADP=13,

APC=108,

DPP=1,

PDP=87,

SDP=50,

UPN=2

At Ile Aganna/Owode II, Ward 7 A and B, PU 7,

RESULTS

AD=2,

ADC=2,

ADP=21,

APC=140,

APP=1,

PDP=106,

SDP=55

8:42PM, Aganna near mosque/Akugun, Ward 3, PU 3,

RESULTS

ACD=3,

ADC=1,

ADP=16,

APC=101,

PDC=1,

PDP=52,

SDP=43.

At Oriaye open space, Ward 3, PU 2,

RESULTS A=1,

ADC=1,

ADP=40,

APA=2,

APC=129,

APP=1,

PDC=1,

PDP=76,

PPA=3,

PPC=1,

SDP=28,

SNP=1

8:42PM At St Michael Agowande C and S Primary School, Ward 5, PU 1, group ABC,

RESULTS

A=1,

ADP=5,

APC=9,

PDP=33,

SDP=52,

At ward 1 PU 9,

RESULTS

ADC=3,

ADP=6,

APA=1,

APC=155,

DPP=1,

PDP=106,

PPA=3,

PPN=2,

SDP=85,

Church Street, Agowande, Ward 1 PU 11,

RESULTS

AD=1,

ADC=1,

ADP=1,

APA=1,

APC=191,

APGA=1,

APP=2,

DPP=1,

FJP=2,

PANDEL=1,

PDC=3,

PDP=104,

PRP=1,

RP=1,

SDP=78.

8:42PM, At Ayetero Ward 8 PU 12, Beside Oloyede Motors,

RESULTS

ADP=4,

APC=86,

PDP= 34,

SDP=38,

8:42 PM, At 33,Aganna Street, Owoope, Ward 5, PU 2,

RESULTS

ADC=2,

ADP=2,

APA=1,

APC=139,

APGA=1,

APP=1,

PDP=157,

PPC=1,

SDP=37,

SNP=1…

At Ward 5 PU 3,

RESULTS

ACD=1, ADC=4,

ADP=11,

APC=173,

APGA=1,

NCP=1,

NNPP=1,

PDC=2,

PDP=69,

PPA=1,

RP=1,

SDP=75,

8:42 PM, WARD 4 BALOGUN( IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT

REGISTERED VOTERS 1485

ACCREDITED VOTERS 812

RESULTS

ADP – 31

AGAP – 1

APA – 1

APC – 274

APGA – 3

APP – 1

NPC – 1

PANDEL – 1

PDC- 1

PDP – 270

PPA – 1

PPC – 1

PRP – 1

SDP – 87

SNP – 2

SPN – 1

TOTAL VALID 783

REJECTED 29

TOTAL CAST 812

8.42 PM, WARD 8 (COOPERATIVE) IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT

REGISTERED VOTERS 1162

ACCREDITED VOTERS – 694

RESULTS

A – 1

ADC – 4

ADP – 7

APA – 2

APC – 241

DPC – 1

GPDN – 3

WARD 5 OBAALE (IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT)

REGISTERED 2129

ACCREDITED 1167

RESULTS

A – 1

ACD – 2

ACPN – 1

AD – 1

ADC – 10

ADP – 61

AGA – 1

APA – 2

APC – 304

APP – 3

DPP – 2

FJP – 1

HDP – 1

KOAW – 1

NPC – 1

PANDEL – 1

PDC – 3

PDP – 566

PPA – 2

RP – 2

SDP – 157

SNP – 1

UPN – 3

UPP – 2

YDP – 1

TOTAL VALID VOTES 1130

REJECTED 33

TOTAL VOTE CAST 1163

9:32 PM, WARD 2- OROLU Local Govt

TOTAL NUMBER OF REGISTERED VOTERS-3755

TOTAL ACCREDITED-2043

A-0

AA-0

ABP-3

ACD-2

ACPN-3

AD-2

ADC-19

ADP-36

AGA-0

AGAP-0

ANRP-1

APA-2

APC-585

APGA-1

APP-1

BNPP-0

C4C-1

DA-1

DPC-7

DPP-5

FJP-0

GDPN-0

GPN-0

HDP-0

KOWA-0

LP-0

MMN-0

MPN-0

NCP-0

NEPP-2

NNPP-1

NPC-0

PANDEL-1

PDC-3

PDP-1074

PPA-10

PPC-2

PPN-0

PRP-0

PT-0

RP-1

SDP-180

SNP-1

SPN-0

UPN-0

UPP-0

YDP-0

YPP-0

TOTAL VALID VOTES-1944

TOTAL REJECTED-98

TOTAL VOTES CAST-2042

9.32PM, ille ward of Olorunda Local Government.

Registered voters:3306

Accredited voters:1546

RESULTS

A-0

AA-0

ABP-1

ACD-2

ACPN-2

AD-0

ADC-8

ADP-33

AGA-1

AGAP-0

ANRP-1

APA-7

APC-718

APGA-0

APP-2

BNPP-1

C4C-0

DA-2

DPC-3

DPP-0

FJP-0

GDPA-0

GPN-0

HDP-1

KOWA-0

LP-0

MMN-1

MPN-0

NCP-2

NEPP-0

NNPP-0

NPC-0

PANDL-0

PDC-3

PDP-479

PPA-7

PPC-1

PPN-1

PRP-0

PT-0

RP-1

SDP-180

SNP-1

SPN-2

UPN-4

UPP-0

YDP-0

YPP-2

TOTAL VALID VOTE:1466

REJECTED VOTE:80

TOTAL VOTE CAST:1546

Ward 7, Ada 1, Boripe Local Government

Total Reg – 3967

Accredited – 1767

Total Valid – 1558

RESULTS

ADC – 7

PDP 594

APC – 568

ADP – 129

SDP – 214

Ward 9, PU Iba 1, RCM Primary School. Ifelodun Local Govt.

No REG VOTERS 2457

NO ACCREDITED VOTERS 1055

RESULTS

A 0

AA 0

APP 0

ACP 0

ACPN 0

AD 1

ADC 8

ADP 65

ADA 0

AGAP 1

ANRP 0

APA 5

APC 303

APGA 1

APP 0

PNPP 0

C4C 0

PA 0

GPC 3

GPP 0

FJP 0

GDPN 0

GPN 0

HDP 1

KOWA 0

LP 0

MMN 2

MPN 0

NCP 0

NMPP 0

NPC 0

PANDEL 0

PPC 2

PDP 550

PPA 4

PPC 0

PPN 0

PRP 0

PT 0

RP 1

SDP 33

SNP 1

SPN 1

UPN 0

UPP 0

YDP 2

YPP 1

TOTAL VALID VOTE 985

REJECTED VOTE 61

TOTAL VOTE CAST 1046

WARD 5 OBAALE (IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT)

REGISTERED 2129

ACCREDITED 1167

RESULTS

A – 1

ACD – 2

ACPN – 1

AD – 1

ADC – 10

ADP – 61

AGA – 1

APA – 2

APC – 304

APP – 3

DPP – 2

FJP – 1

HDP – 1

KOAW – 1

NPC – 1

PANDEL – 1

PDC – 3

PDP – 566

PPA – 2

RP – 2

SDP – 157

SNP – 1

UPN – 3

UPP – 2

YDP – 1

TOTAL VALID VOTES 1130

REJECTED 33

TOTAL VOTE CAST 1163

TIME: 10:03, OJO/ARO, WARD 09.

No of Reg Voters: 2213

Accredited voters: 1098

Total Valid Votes: 1027

Rejected Votes: 060

TOTAL VOTE CAST: 1087

PARTY RESULTS.

A = 0

AA = 0

ABP = 0

ACD = 0

ACPN= 2

AD= 0

ADC = 3

ADP= 30

AGA= 0

AGAP= 0

ANRP= 0

APA= 5

APC= 473

APGA = 0

APP = 0

BNPP = 0

C4C = 0

DA = 0

DPC = 1

DPP = 0

FJP = 0

GDPN = 0

GPN= 0

HDP = 0

KOWA= 0

LP = 0

MMN = 0

MPN= 0

NCP = 1

NPC= 0

NEPP = 0

NNPP= 0

PANDEL = 0

PDC = 4

PDP = 410

PPA = 2

PPC = 1

PPN = 1

PRP = 0

PT = 2

RP = 1

SDP = 88

SNP = 1

SPN= 1

UPN= 1

UPP = 0

YDP= 0

YPP= 0

At 2:50PM: Olufon Orolu D (Ward 4), Bolorunduro II (Polling Unit 6). Ifon Orolu Local Government,

RESULT

PDP – 73

APC – 82

SDP – 26

Void – 7

PPC – 1

FJP – 1

APA – 1

PRP – 1

SME – 1

ADC – 1

PPP – 1

ADP – 2

Total Voters 197

Ward 6, Ororuwo

TOtal Register – 2850

Accredited – 1431

RESULTS

APC – 477

ADP – 80

ADC – 5

PDP – 488

SDP – 222

Total Valid Vote – 1314

From Boripe Local Government

Ward 5, Ada

Total Register: 4599

Accredited: 2303

ADP – 171

ADC – 32

PDP – 699

SDP – 314

APC – 805

Total Valid Vote – 2091

The Collation From Boripe Local Government

Prof Afolabi Atanda (Collation Officer)

Ward 1, Iragbiji

Total Register – 6831

Accredited – 3117

RESULT

ADC – 16

APC – 1860

ADP – 115

PDP – 693

SDP – 87

Total Valid Votes – 2876

Ward 01 Babanla Ede South Local Govt

Total Registered Voters 5303

Accredited voters 2932

Total votes cast 2932

Valid votes 2745

Rejected votes 187

RESULTS

ADP-01

ACD-03

ACPN -01

AD-1

ADC-07

ADP-50

AGAP-01

APA-04

APC-479

APDA-01

CFC-01

DPC-09

DPP-03

DDPN-01

NCP-02

NPC-01

PDC-17

NPN-1

NCP-01

APN-01

PDC-7

PDP-2071

PPA-27

PPC-01

PT-01

PPN-01

SDP-58

SNP-02

UPN-01

WARD 6 OLODO ( EDE SOUTH LGA).

ADP-01

ACD-01

ACPN -01

ADC-02

ADP-30

AGA-01

APA-04

APC-299

APGA-01

APP-01

DPC-06

DPP-02

FJP-01

PDC-05

NPN-1

NCP-01

APN-01

PDC-7

PDP-755

PPA-09

PPC-02

PRP-01

PPN-01

SDP-43

SNP-02

SPN-01

RP-08

UPN-01

TOTAL REGISTERED VOTERS- 2311

ACCREDITED VOTERS-1237

VALID VOTES-1172

REJECTED-65

PARTIES WITH ZERO VOTES NOT REFLECTED

OBA-ILE WARD

A-0

AA-0

ABP-1

ACD-1

ACPN-1

AD-0

ADC-15

ADP-164

AGA-2

AGAP-1

ANRP-0

APA-3

APC-647

APGA-1

APP-1

BNPP-0

C4C-0

DA-1

DPC-0

DPP-1

FJP-0

GDPN-2

GPN-0

HDP-0

KOWA-0

LP-4

MMN-0

NPN-0

NCP-3

NEPP-0

NNPP-0

NPC-1

PANDEL-0

PDC-5

PDP-802

PPA-3

PPC-0

PPN-0

PRP-0

PT-3

RP-2

SDP-364

SNP-0

SPN-0

UPN-6

UPP-0

YDP-1

YPP-0

REGISTERED VOTERS: 4040

ACCREDITED VOTERS: 2118

TOTAL VALID VOTES : 2035

REJECTED VOTES: 83

TOTAL VOTES CAST:2118

ILATE IV, WARD 04 (IFE CENTRAL LGA)

ADC – 10

ADP – 70

APC – 632

PDP – 467

SDP – 1793

REGISTERED VOTERS: 9123

ACCREDITED VOTERS- 3290

ILARE III, WARD 03 (IFE CENTRAL LGA)

ADC – 20

ADP – 53

APC – 685

PDP – 225

SDP – 1559

REGISTERED VOTERS- 6942

ACCREDITED VOTERS- 2853

CATHOLIC TECHNICAL COLLEGE ILODE

(IFE EAST LGA)

ILODE WARD 2

PDP:245

APC: 459

SDP: 1797

ILODE 2, WARD 3

PDP: 281

APC: 428

SDP: 1732

OKEREWE 2, WARD 5

PDP: 259

APC: 386

SDP: 1682

ARA 1, WARD 02. 6 PUs

NO. OF REGISTERED VOTERS: 2882

ACCREDITED VOTERS: 1511

TOTAL VALID VOTES: 1476

REJECTED VOTES: 035

TOTAL VOTE CAST: 1511

PARTY RESULTS.

A = 0

AA = 0

ABP = 0

ACD = 1

ACPN= 3

AD= 0

ADC = 3

ADP= 36

AGA= 0

AGAP= 0

ANRP= 1

APA= 8

APC= 642

APGA = 0

APP = 1

BNPP = 0

C4C = 0

DA = 2

DPC = 1

DPP = 1

FJP = 0

GDPN = 0

GPN= 0

HDP = 0

KOWA= 0

LP = 0

MMN = 0

MPN= 1

NCP = 1

NPC= 2

NEPP = 0

NNPP= 0

PANDEL = 0

PDC = 4

PDP = 654

PPA = 3

PPC = 1

PPN = 2

PRP = 0

PT = 0

RP = 0

SDP = 105

SNP = 0

SPN= 3

UPN= 1

UPP = 0

YDP= 0

YPP= 0

Isale Oba2, Iwo Local Government.

Total valid votes: 1779

Rejected votes: 113

Total votes cast: 1848

PDP 279

SDP 209

APC 412

ADP 724

ADC 39

WARD 6 OLODO ( EDE SOUTH LGA).

ADP-01

ACD-01

ACPN -01

ADC-02

ADP-30

AGA-01

APA-04

APC-299

APGA-01

APP-01

DPC-06

DPP-02

FJP-01

PDC-05

NPN-1

NCP-01

APN-01

PDC-7

PDP-755

PPA-09

PPC-02

PRP-01

PPN-01

SDP-43

SNP-02

SPN-01

RP-08

UPN-01

TOTAL REGISTERED VOTERS- 2311

ACCREDITED VOTERS-1237

VALID VOTES-1172

REJECTED-65

PARTIES WITH ZERO VOTES NOT REFLECTED

WARD 10, OKE ISA (IREE): BORIPE LGA

TOTAL REGISTERED VOTERS: 5307

ACCREDITED VOTERS: 1865

RESULTS

APC – 541

PDP – 705

ADC – 6

ADP – 73

SDP – 399

Gidigbo 1 Ward 11 Iwo local government results:

Number of registered voters 4552

No of accredited voters 2330

No of valid votes 2209

ADC 59

ADP 1183

APC 290

PDP 394

SDP 210

WARD 11, OWODE IKIRUN ( IFELODUN LGA)

TOTAL POLLING UNITS- 9

REGISTERED VOTERS -5627

ACCREDITED VOTERS -2639

RESULTS

A 0

AA 0

APP 0

ACP 02

ACPN 04

AD 02

ADC 18

ADP 119

AGA 3

AGAP 0

ANRP 2

APA 05

APC 777

APGA 0

APP 02

PNPP 1

C4C 0

GA 1

GPC 03

DPP 0

FJP 0

GDPN 0

GPN 0

HDP 0

KOWA 0

LP 2

MMN 0

MPN 0

NCP 02

LDPP 0

LNPP 0

LPC 2

PANDEL 0

PDC 09

PDP 1201

PPA 8

PPC 02

PPN. 0

PRP 1

PT 2

RP 01

SDP 232

SPN 0

SNP 03

UPN 06

UPP 0

YDP 0

YPP 0

TOTAL VALID VOTES- 2409

REJECTED 230

VOTES CAST 2639

Ward 8, Olonde ikirun, Ifelodun Local Govt.

No Polling units: 9

TOTAL NUMBER OF REG VOTERS 6478

NO ACCREDITED VOTERS 2868

RESULTS

A 0

AA 0

APP 02

ACP 03

ACPN 06

AD 02

ADC 16

ADP 198

AGA 2

AGAP 0

ANRP 3

APA 08

APC 1069

APGA 0

APP 01

PNPP 0

C4C 01

GA 1

GPC 03

DPP 4

FJP 01

GDPN 01

GPN 0

HDP 02

KOWA 0

LP 01

MMN 0

MPN 02

NCP 04

LDPP 0

LNPP 0

LPC 02

PANDEL 2

PDC 15

PDP 1172

PPA 15

PPC 05

PPN. 0

PRP 0

PT 02

RP 04

SDP 159

SPN 0

SNP 02

UPN 04

UPP 0

YDP 01

YPP 0

TOTAL VALID VOTE 2713

TOTAL VOTE REJECTED 125

TOTAL VOTE CAST 2838.

AT 10: 06 PM, THE COLLATION OFFICER FOR Ward 04 OKE OSUN DISTRICT…

R.V….4190

A. V …1931

RESULTS

A…1

ABP….6

ACPN…4

ADC…33

AGP…309

AGA…..6

ANRP..4

APA…12

.APC…530

APGA..2

APP..6

C4C..1

EA…2

EPC..3

EPP…2

NJP..1

GGPN..1

GPN..1

LP..1

NEPP…1

NPC..1

PDC..8

PDP…616

PPA..9

PPC…6

PPN…22

RP…3

SDP…204

GNP…1

YDP..1

TOTAL VALID VOTES…1799

REJECTED VOTES…

RESULT

OKE ADAN 2, WARD 9 (IWO LGA)

ADC 186

ADP 775

APC 578

PDP 311

SDP 247

TOTAL REGISTERED VOTERS-4463

TOTAL ACCREDITED VOTERS-2326

TOTAL VALID VOTES- 2206

TOTAL INVALID- 120

TOTAL VOTES CAST- 2326

Ward 4, Boripe Local Government

Total Registered voters – 4927

Accredited – 2411

RESULTS

ADC – 10

ADP – 52

APC – 1465

PDP – 529

SDP – 95

Total Valid Votes – 2224

Rejected – 167

Vote Cast – 2391

Ward 5, Molete 1, Iwo Local Government

No of registered voters 4505

No of accredited voters 2258

No of valid votes 2140

No of rejected votes 116

Total votes cast 2256

ADC 70

ADP 1056

APC 414

PDP 214

SDP 289

WARD2, OLUPONA

REGISTERED VOTERS-3318

ACCREDITED VOTERS-1711

ACD..1

ACPN…2

ADC..16

ADP..196

APA…2

APC..501

APGA..1

APG..4

DPP…3

GPDN..1

LP..1

PDC…2

PDP..494

PPA..3

PPC..1

PPN…3

PRP..2

PT..3

RP..1

SDP…357

SNP..3

UPN..2

TOTAL VOTES CAST- 1711

REJECTED VOTES- 70

OKE ADAN 3, WARD 10, (IWO LGA)

TOTAL REGISTERED VOTERS-8730

TOTAL ACCREDITED VOTERS-4071

TOTAL VALID VOTES- 3722

TOTAL REJECTED VOTES-333

TOTAL VOTES CAST- 4055

ADC 141

ADP 1902

APC 594

PDP 535

SDP 303

MOORE OJAJA (IFE CENTRAL LGA)

WARD 11

REGISTERED OTERS- 11,484

ACCREDITED VOTERS-4407

ADC : 26

ADP : 145

APC : 706

PDP : 342

SDP : 2663

Ward 11, Moore Ojaja,

Ife Central Local Govt

Registered voters – 11,484

Accreditated voters – 4407

RESULT

ADC : 26

ADP : 145

APC : 706

PDP : 342

SDP : 2663

WARD 1 (OYI) IFEDAYO LOCAL GOVERNMENT

REGISTERED VOTERS : 2139

ACCREDITED VOTERS : 1217

ADC – 7

ADD – 16

APA – 4

APC – 497

DLDP – 1

LP – 1

NEP- 1

NNPP – 1

PDC – 2

PDP – 463

PPA – 5

SDP – 155

SNP – 1

TOTAL VALID VOTES : 1154

REJECTED VOTES : 37

TOTAL VOTES CAST :1191

OKE ADAN 1, WARD 8 (IWO LGA)

REGISTERED VOTERS: 3742

ACCREDITED VOTERS: 1922

ADC 53

ADP 775

APC 479

PDP 234

SDP 152

TOTAL VALID VOTES: 1766

TOTAL REJECTED VOTES: 156

TOTAL VOTES CAST: 1922

WARD 7, ILEOGBA 3

REGISTERED VOTERS…2999

ACCREDITED VOTERS.. 1530

AA..1

AD..1

ADC…10

ADP..99

AGA..4

ANRP..2

APA…5

APC…536

C4C..1

DA…2

DPP..1

FJP…1

HDP..1

LP..1

MMN…1

MCP…1

PDC..3

PDP..548

PPP..2

PPC..1

PT..1

SDP..233

SPN..2

UPN..1

TOTAL VALID VOTES 1558

REJECTED VOTES… 72

TOTAL VOTES CAST 1530

BARA ‘A’, WARD 5 ( IREPODUN LGA )

TOTAL REGISTERED VOTERS: 5580

TOTAL ACCREDITED VOTERS: 2928

A: 1

AA: 0

ABP: 2

ACD: 11

ACPN: 7

AD: 1

ADC: 18

ADP: 386

AGA: 6

AGAP: 1

ANRP: 3

APA: 3

APC: 819

APGA: 2

APP: 10

BNPP: 3

CAC: 0

DA: 0

DPC: 5

DPP: 2

FJP: 0

GDPN: 1

GPN: 0

HDP: 1

KP: 1

LP: 2

MMN: 0

MPN: 2

NCP: 1

NEPP: 0

NNPP: 0

NPC: 2

PANDEL: 1

PDC: 6

PDP: 796

PPA: 14

PPC: 1

PPN: 1

PRP: 1

PT: 1

RP: 5

SDP: 636

SNP: 13

SPN: 4

UPN: 2

UPP: 1

YDP: 0

YPP: 0

TOTAL VALID VOTES: 2,774

TOTAL REJECTED VOTES: 154

TOTAL VOTES CAST: 2,928

WARD 3, (IRAGBIJI)

BORIPE LGA

TOTAL REGISTERED VOTERS: 8930

TOTAL ACCREDITED VOTERS: 4204

ADC – 28

ADP – 134

APC – 2734

PDP – 824

SDP – 129

TOTAL VALID VOTES: 3962

TOTAL REJECTED VOTES: 242

WARD 4 (ALAJUE)

EDE SOUTH LGA

TOTAL REGISTERED VOTERS: 11,339

TOTAL ACCREDITED VOTERS: 5,754

TOTAL VALID VOTES: 5,381

TOTAL REJECTED VOTES: 320

TOTAL VOTE CAST: 5,701

A : 2

ADP :1

ACD: 1

ACCN: 5

ADC: 25

ADP: 52

AGA: 2

APA: 8

APC : 812

APGA: 1

APP: 2

C4C: 1

DA: 2

DOC: 13

DPP: 6

FJP: 1

KOWA: 1

NNPP: 1

NPC: 1

PDC: 37

PDP: 4155

PPC: 4

PPS: 40

PPN: 1

PT: 1

RP: 1

SDP: 196

SNO: 3

SPN: 1

UPN: 1

YPP: 2

RESULTS FROM SOME WARDS IN OSOGBO LGA

WARD 01, ATAOJA A

APC 1457

PDP 821

ADC 20

SDP 361

ADP 128

WARD 3/ ATAONA B

ADP 254

APC 1109

PDP 434

ADC 25

SDP 286

WARD 7, ALAGBA

ADP 199

APC 1535

PDP 1049

ADC 22

SDP 347

ARE AGO WARD 08

ADP 160

APC 1821

PDP 1083

ADC 41

SDP 922

JAGUN A 09

ADP 115

APC 909

PDP 541

ADC 18

SDP 261

JAGUN B 10

ADP 66

APC 996

PDP 724

ADC 09

SDP 260

OTUN JAGUN A 12

ADP 59

APC 1063

PDP 568

ADC 07

SDP 594

EKETA WARD 13

ADP 63

APC 1203

PDP 716

ADC 07

SDP 262

OTUN BALOGUN A 14

ADP 208

APC 2338

PDP 1088

ADC 37

SDP 552

EKERIN 15

ADP 49

APC 742

PDP 430

ADC 20

SDP 148

Ward 9 ileugbo – Usoko/Isinduri

No of registered voters: 6063

No of accredited voters: 3513

RESULT:

APP:7

ACD:5

ACDN:4

AD:3

ADC:14

ADP:15

AGA:5

ANRP:4

APA:13

APC:1386

ABGA:2

APP:6

PNPP:1

C4C:1

DPC:9

DPP:2

FJP:2

GPA:1

HDP:1

KOWA:1

AP:2

NCB:6

NNPP:1

NPC:4

PANDEF:1

PGP:11

PDP:1345

PPA:15

PPC:5

PRP:1

SDP:302

SNP:6

SPA:1

UPA:3

UPP:2

YDP:2

TOTAL VALID VOTES: 3262

REJECTED: 232

VOTES CAST: 3494

WARD/RAC RESULTS FROM Ife North L.G.A Wards

1. ASIPA/AKINLALU

APC- 928

SDP- 534

PDP- 756

ADP- 109

2. IPETUMODU I

APC- 805

SDP- 1027

PDP- 844

ADP- 113

3. IPETUMODU II

APC- 973

SDP- 1238

PDP- 903

ADP-

4. FAMIA

APC- 562

SDP- 116

PDP- 595

ADP-

5.YAKOYO

APC- 392

SDP- 394

PDP- 490

ADP- 51

6. EDUNABON I

APC- 724

SDP- 412

PDP- 324

ADP-

7. EDUNABON II

APC- 592

SDP- 391

PDP- 383

ADP- 79

8. MORO

APC- 767

SDP- 617

PDP- 530

ADP- 46

9. OYERE I

APC- 292

SDP- 287

PDP- 346

ADP- 24

10. OYERE II

APC- 513

SDP- 133

PDP- 315

ADP- 4

At exactly 11: 14pm the collation officer for Court Hall ward 6 Oluwole Akinnagbe presented results from the ward as follows:

Registered Voters: 3373

Accredited voters…1812

AA..1

ACD..2

ACPN..1

AG..2

ADC..5

ADP..72

AGA..1

ANRP..2

APA…4

APC..673

APGA..1

APA..1

APP..2

C4C..2

DPC..1

LP..2

PDC..3

PDP..462

PPA..1

PPN…2

PRP..1

PT…1

RP..1

SDP..467

SPN…3

UPN..3

YPP..1

TOTAL VALID VOTES..1716

REJECTED VOTES.. 96

TOTAL VOTES CAST.. 1812

He ended at exactly 11: 36pm

WARD 4- OROLU LGA

TOTAL REGISTERED VOTERS-4651

TOTAL ACCREDITED-2370

A-0

AA-1

ABP-2

ACD-3

ACPN-1

AD-4

ADC-4

ADP-37

AGA-0

AGAP-0

ANRP-1

APA-4

APC-784

APGA-1

APP-0

BNPP-1

C4C-0

DA-1

DPC-6

DPP-2

FJP-1

GDPN-1

GPN-0

HDP-1

KOWA-0

LP-2

MMN-0

MPN-0

NCP-0

NEPP-1

NNPP-0

NPC-1

PANDEL-0

PDC-8

PDP-958

PPA-3

PPC-2

PPN-1

PRP-1

PT-2

RP-0

SDP-399

SNP-8

SPN-0

UPN-2

UPP-2

YDP-2

YPP-1

TOTAL VALID VOTES-2248

REJECTED-107

TOTAL VOTE CAST-2355

Ila-Orangun LG, Ward 6 Iperin

Results from the collation centres

Total Registered Voters: 6,904

Total Accredited Voters: 2,939

Total Valid Votes: 2, 850

Rejected Votes: 89

ACP: 1

ACPN: 1

ANRP:

ADP: 21

APA: 6

APC: 1,210

APGA:

APP:

DPC: 1

GPP: 2

LP: 2

MPN:

NPC:

PDC: 3

PDP: 1,001

PPA: 5

PPN: 1

PPC: 3

PRP: 1

RP: 3

SDP: 538

SNP: 3

SPN: 1

UPN:

UPP: 1

Ila-Orangun LG, Ward 10, Iperin/Eyindi

Results from the collation centres:

Total Registered Voters: 2,315

Total Accredited Voters: 1,291

Total Valid Votes: 1,250

Rejected Votes: 38

Total votes cast: 1, 288

A-

ACD: 1

ACPN: 1

AD:

ADC: 5

ADP: 5

APA: 2

ADAP:

APC: 456

APP-

APGA:

APP:

BNP-

BBP-

DPC:

DPP:

GPP:

KOWA-1

LP:

NMN:

MPÇ:

NCP: 2

NPC: 3

PANDEL-1

PDC: 1

PDP: 490

PPA: 5

PPC:

PPN:

PPC:

PRP:

RP: 1

SDP: 271

SNP: 2

SPN:

UPN:

UPP:

YPP-