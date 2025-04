Online Casino ohne Oasis Sperrdatei: Top 5 2025

Du suchst ein online Casinos ohne Oasis Sperrdatei? Wir haben über 174 Casinos auf Sicherheit, Legalität, Bonusangebote und Spielauswahl getestet.

2023 wurden über 200.000 Spieler in die Sperrdatei eingetragen. Sei es aufgrund von Selbstsperre, Fremdsperre oder automatischer Sperre. Bist du einmal drin, kommst du nur schwer wieder raus.

Welche Alternativen gibt es? Casinos ohne Oasis.

Doch gibt es einiges bei der Auswahl zu beachten, um keine unseriösen Anbieter zu erwischen. Diesen Part haben wir für dich übernommen.

Wo du aus Deutschland legal und problemlos in einem online Casinos ohne Oasis Sperrdatei zocken kannst?

Unser Test und Vergleich der besten 5 Casinos liefert die Antwort.

Casinos ohne Oasis im Vergleich: Die besten 5 ohne Sperrsystem

Unser Team hat mithilfe von diversen Kriterien in den letzten 4 Wochen über 174 Casinos getestet und verglichen.

Über 82 Anbieter sind als unseriös und nicht sicher eingestuft worden.

Durch weitere Filterungssysteme konnten wir eine Liste der 5 besten Casinos ohne Oasis Sperrdatei erstellen.

Was dich erwartet? EU Lizenz (Curacao). In Deutschland legal. Keine Sperrdatei Anbindung. Kein Lugas-System. Bonusangebote mit realistischen Umsatzbedingungen. Große Spielauswahl. Live-Casino. 24/7 Kundenservice.

Die besten 5 Casinos ohne Oasis:

1. Dragon Slots: Leser-Favorit April 2025

2. Bizzo: Bestes Casino ohne Sperrsystem 2024

3. Casinoly: Genial für VIP & High Roller

4. National Casino: Schnellste Auszahlungen

5. BassBet: Größte Auswahl an Zahlungsmethoden (20+)





1. Dragon Slots Casino: Testsieger 2025

(Image – please insert the “Dragon Slots 1 Oasis” image here)

Dragon Slots wurde 2024 ins Leben gerufen. Hinter dem Casino steckt das Unternehmen Dama N. V., welches bereits diverse große, erfolgreiche online Casinos ohne Oasis im Besitz hat. Allesamt mit EU Lizenz.

Liquidität: VIP Spieler oder High Roller müssen sich somit absolut keine Sorgen machen, wenn sie große Geldbeträge auszahlen möchten. Da hier unter anderem der Fokus von Dragon Slots liegt, gibt es für genau diese Art von Spielern geniale Bonusaktionen sowie VIP Programme mit eigenem Kundenservice.

Spielauswahl: Die Ladezeiten der über 8000 Slot Games sind absolut schnell. Demo Spiele sind ebenfalls verfügbar, um dich mit den Games vertraut zu machen. Die Dealer im Live Casino sind geschult und wissen sich zu verhalten.

Zahlungen: Einzahlungen laufen innerhalb weniger Sekunden ab. Auszahlungen dauern zumeist 1-3 Tage. Es gibt eine solide Auswahl Zahlungsmethoden. Kreditkarte, MiFinity, Paysafecard, Revolut, Krypto und viele mehr.

Bonus: Das wohl größte Highlight? Der Bonus. Bis zu 2.250 € + 200 Freispiele. Die maximale Bonushöhe ist vom Einzahlungsbetrag abhängig. Ab 500 € kannst du dir die 2250 € sichern.

Kundenservice: Der Kundenservice ist erstaunlich schnell und beherrscht die deutsche Sprache. Wir haben via Mail immer am selben Tag Antworten erhalten. Auf Anfrage konnten wir das Einzahlungslimit problemlos erhöhen lassen – welches sowieso schon um einiges höher als in deutschen Casinos ist.

Bewertung: 5/5 Sternen

Jetzt 2.250 € + 200 Freispiele Bonus sichern.







2. Bizzo Casino

(Image – please insert the “Bizzo 2 Oasis” image here)

Bizzo Casino ist eines der neueren Online Casinos ohne OASIS-Anbindung, das sich schnell einen Namen gemacht hat. Das Casino operiert mit einer gültigen Lizenz aus Curaçao und richtet sich mit einem starken Bonusangebot, zahlreichen Aktionen und über 3.000 Spielen gezielt an anspruchsvolle Spieler – auch aus Deutschland.

Spielauswahl: Über 3.000 Spiele von namhaften Providern wie Pragmatic Play, Play’n GO, NetEnt, Merkur oder Evolution sprechen für sich. Neben klassischen Slots findest du auch jede Menge Tischspiele, ein voll ausgestattetes Live-Casino sowie exklusive Turniere wie das Oracle Slot Race oder die Luxury Table Battle mit Preisgeldern bis zu 2.000 €. Alles läuft schnell, flüssig und lässt sich auch per App nutzen – inklusive Live-Dealer-Games.

Bonus: Bizzo begrüßt neue Spieler mit einem 125 % Bonus bis zu 1250 € + 100 Freispielen.

Zahlungen: Ein- und Auszahlungen funktionieren reibungslos über Kreditkarte, Skrill, Neteller, Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) und viele weitere Dienste. Unsere Auszahlungs-Tests liefen problemlos. Die längste Auszahlung dauerte knapp drei Tage. Pro Monat sind bis zu 50.000 € Auszahlung möglich. KYC ist ab bestimmten Beträgen erforderlich, verläuft aber transparent und zügig.

Kundenservice: Der Support ist rund um die Uhr erreichbar, spricht Deutsch und antwortet im Live-Chat binnen Minuten. Auch per Mail ([email protected]) erhältst du rasch Hilfe. Beschwerden werden professionell über eine separate Adresse bearbeitet.

Fazit: Bizzo Casino kombiniert modernes Design, starke Spielauswahl, gute Boni und faire Limits zu einem überzeugenden Gesamtpaket. Für deutsche Spieler, die ein seriöses Casino ohne OASIS suchen, ist Bizzo eine echte Empfehlung.

Bewertung: 4,9/5 Sternen

Jetzt 125 % bis zu 1250 € Bonus sichern.





3. Casinoly Casino

(Image – please insert the “Casinoly 3 Oasis” image here)

Casinoly wurde 2021 gegründet und gehört zur renommierten Rabidi N.V., die für mehrere erfolgreiche Online-Casinos bekannt ist. Lizenziert in Curaçao, richtet sich Casinoly gezielt an Spieler aus Deutschland, die ohne Einschränkungen wie OASIS oder den deutschen Glücksspielstaatsvertrag spielen möchten.

Spielauswahl: Mit mehr als 3.500 Spielen von über 60 bekannten Providern (darunter NetEnt, Pragmatic Play, Gamomat, Play’n GO, Merkur) bietet Casinoly eines der größten Portfolios unter den Casinos ohne OASIS. Neben hunderten Slots gibt es Tisch- und Kartenspiele in allen Varianten, ein voll ausgestattetes Live-Casino und kreative Features wie Pantheon- und Jupiter-Challenges.

Bonus: Neukunden erhalten einen starken Willkommensbonus von 100 % bis zu 500 € plus 200 Freispiele. Zusätzlich gibt es wöchentliche Reload-Boni, Cashback auf Live-Spiele, tägliche Münzbelohnungen und ein VIP-Programm mit fünf Stufen und exklusiven Belohnungen.

Zahlungen: Ein- und Auszahlungen funktionieren reibungslos über Visa, Mastercard, MiFinity, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eZeeWallet, Giropay, CashtoCode und mehr. Die Limits reichen von 10 € bis zu 5.000 € pro Transaktion. Unsere Testauszahlungen dauerten meist weniger als drei Tage. SSL-Verschlüsselung und die Trennung von Spiel- und Geschäftskonten sorgen für hohe Datensicherheit.

Kundenservice: Der Support ist rund um die Uhr erreichbar – sowohl per Live-Chat als auch via E-Mail ([email protected]). Im Test antwortete der deutschsprachige Support innerhalb weniger Minuten kompetent und lösungsorientiert.

Fazit: Casinoly überzeugt durch ein riesiges Spielangebot, sehr gute Bonusaktionen für Neu- und Bestandskunden sowie durch hohe Benutzerfreundlichkeit und einen reaktionsschnellen Kundendienst.

Bewertung: 4,79/5 Sternen

Jetzt 100 % bis zu 500 Euro und 200 Freispiele sichern.







4. National Casino

(Image – please insert the “National Casino 4 Oasis” image here)

Das National Online Casino ist ohne Zweifel eine Klasse für sich. Von dem Moment an, in dem man die Webseite betritt, wird man von einem eleganten Design und einer benutzerfreundlichen Oberfläche begrüßt. Die Auswahl an Spielen ist einfach phänomenal, mit Hunderten von Slots und einer beeindruckenden Auswahl an Live Games.

Fun Fact: National Casino gehört zu den ältesten und bekanntesten Casinos ohne Sperrdatei.

Die Qualität der Spiele lässt keine Wünsche offen, dank der Zusammenarbeit mit den besten Softwareanbietern der Branche. Die Grafiken sind gestochen scharf und das Gameplay reibungslos. Besonders hervorheben möchte ich die Live Casino Option, welche ein authentisches Casino-Erlebnis direkt auf deinen Bildschirm bringt.

Bonus: Ein weiterer Pluspunkt ist das großzügige Bonusprogramm. Als neuer Spieler wird man mit einem 100 % bis zu 300 € + 100 Freispiele Willkommensbonus belohnt, der die erste Einzahlung deutlich aufwertet. Nicht der größte Bonus, aber sehr solide und für die meisten ausreichend.

Doch das National Online-Casino punktet nicht nur mit seinem Spielangebot und seinen Boni.

Kundenservice & Zahlungen: Der Kundendienst ist ausgezeichnet und steht rund um die Uhr zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und etwaige Probleme zu lösen. Die Zahlungsmethoden sind vielfältig und sicher, was für zusätzliches Vertrauen sorgt.

Bewertung: 4,62/5 Sternen

Jetzt 100 % bis zu 300 € + 100 Freispiele sichern.





5. Bassbet Casino

(Image – please insert the “Bassbet 5 Oasis” image here)

Bassbet ist ganz neu auf dem Markt. Es wurde 2025 ins Leben gerufen.

Die Firma hinter Bassbet ist jedoch alles andere als unbekannt. Mit mehr als 20 online Casinos im Repertoire, musst du dir keine Sorgen über die Zahlungsfähigkeit des Casinos machen.

Das Design ist sehr, wer hätte es gedacht, ans angeln angelehnt. Unseren Geschmack trifft es nicht ganz, jedoch spielen wir nicht wegen des Designs der Website.

Die Spielbibliothek von Bassbet ist beeindruckend, mit einer Vielzahl von Spielen von renommierten Entwicklern. Ob du Spielautomaten, Tischspiele oder Live-Casino-Spiele bevorzugst, Bassbet hat alles zu bieten.

Besonders hervorzuheben ist der Kundenservice von Bassbet. Sie sind immer bereit, bei Problemen zu helfen, und ihre Antworten sind schnell und hilfreich.

Schließlich bietet Bassbet eine Vielzahl von sicheren Zahlungsoptionen und schnellen Auszahlungen, was das Casino zu einer vertrauenswürdigen Wahl macht.

Wichtig: Bassbet bietet die größte Auswahl an Zahlungsmethoden von allen Casinos, die wir getestet haben.

Insgesamt ist Bassbet ein erstklassiges Casino, das eine hochwertige Spielerfahrung bietet. Es ist definitiv einen Besuch wert!

Bewertung: 4,4/5 Sternen

Jetzt 100% bis zu 500€ und 200 Freispiele sichern.







OASIS steht für “Online Abfrage Spielerstatus” und ist ein zentrales Sperrsystem für Glücksspiel in Deutschland. Es wurde im Juli 2021 im Zuge des neuen Glücksspielstaatsvertrags eingeführt und wird vom Regierungspräsidium Darmstadt verwaltet.

Ziel ist es, Spieler vor problematischem Spielverhalten zu schützen und eine bessere Kontrolle über das Spielverhalten zu ermöglichen.

Alle Online Casinos, die über eine deutsche Lizenz verfügen, sind verpflichtet, an OASIS teilzunehmen.

Das bedeutet: Wer sich bei einem deutschen Anbieter registriert oder einloggt, wird automatisch mit dem zentralen Sperrregister abgeglichen. Liegt eine Sperre vor, wird der Zugang zu allen legalen Online-Glücksspielen in Deutschland blockiert.



So funktioniert das Oasis-System

Das OASIS-System kann auf unterschiedliche Weise eine Sperre aktivieren:

Selbstsperre: Spieler können sich freiwillig sperren lassen, wenn sie merken, dass sie ihr Spielverhalten nicht mehr im Griff haben.

Spieler können sich freiwillig sperren lassen, wenn sie merken, dass sie ihr Spielverhalten nicht mehr im Griff haben. Fremdsperre: Angehörige oder Freunde können einen Antrag auf Sperrung stellen, wenn sie ein gefährdetes Spielverhalten beobachten.

Angehörige oder Freunde können einen Antrag auf Sperrung stellen, wenn sie ein gefährdetes Spielverhalten beobachten. Automatische Sperrung: Bei auffälligem Verhalten – etwa durch wiederholte hohe Verluste, häufige Einzahlungen oder Betrugsversuche – kann auch das Casino eine Sperre einleiten.

Die Teilnahme an OASIS ist für alle deutschen Anbieter verpflichtend. Internationale Online Casinos, etwa mit Lizenz aus Malta oder Curaçao, sind hingegen nicht an das System gebunden.

In anderen Ländern existieren ähnliche Modelle, beispielsweise GamStop in Großbritannien, Spelpaus in Schweden oder ROFUS in Dänemark.

Wichtige Informationen zur Sperrdatei Oasis:

Gründung: 2021

OASIS Bedeutung: Online Abfrage Spielerstatus

Zugehörige Behörde: Darmstadt

Internetseite: https://sperrsystem.de/ und https://oasischeck.de/

Zweck der OASIS Sperrdatei: Bekämpfung der Spielsucht

Bestes Online Casino ohne Sperrdatei: Dragon Slots



Sperrgründe & Dauer

Ein Eintrag in die OASIS-Datenbank kann aus mehreren Gründen erfolgen:

Selbstsperre: Der häufigste Fall, bei dem Spieler aktiv um eine Sperre bitten.

Der häufigste Fall, bei dem Spieler aktiv um eine Sperre bitten. Fremdsperre: Familienmitglieder oder Bekannte stellen einen Sperrantrag.

Familienmitglieder oder Bekannte stellen einen Sperrantrag. Verhaltensauffälligkeiten: Das Casino erkennt riskantes Spielverhalten oder Regelverstöße.

Das Casino erkennt riskantes Spielverhalten oder Regelverstöße. Betrugsversuche: Mehrfachanmeldungen, falsche Angaben oder auffällige Transaktionen.

Mehrfachanmeldungen, falsche Angaben oder auffällige Transaktionen. Technische Auffälligkeiten: Etwa bei häufiger Nutzung von VPNs oder verdächtigen IP-Adressen.

Die Dauer einer Sperre variiert:

Kurzfristige Sperren: Zum Beispiel durch den sogenannten “Panikbutton”, der eine 24-stündige Sperrung auslöst.

Zum Beispiel durch den sogenannten “Panikbutton”, der eine 24-stündige Sperrung auslöst. Befristete Sperren: Meist drei Monate oder ein Jahr, je nach Situation.

Meist drei Monate oder ein Jahr, je nach Situation. Unbefristete Sperren: Besonders bei schwerwiegenden Fällen oder auf Wunsch des Spielers.

Eine Aufhebung der Sperre ist grundsätzlich möglich, muss aber formell beantragt werden. Besonders bei unbefristeten oder durch Dritte veranlassten Sperren sind Nachweise zur Spiel- und Finanzkontrolle erforderlich. Bis zur Genehmigung durch die zuständige Behörde bleibt die Sperre bestehen.

Alternativen werden hier durch Online Casinos ohne Oasis Sperrdatei geboten.

Fakten zu Sperrzahlen:

2016 wurden 12.255 Spieler gesperrt.

2019 wurden 55.213 Spieler gesperrt.

2023 wurden 210.000 Spieler gesperrt.

Es zeigt sich, dass aufgrund der Sperrdatei Jahr für Jahr mehr Spieler gesperrt werden oder sich sperren lassen.

Wer sich mit der Oasis Sperrdatei auseinandergesetzt hat, wird auch den Begriff Lugas kennen.

Doch was ist der Unterschied zwischen Oasis und Lugas?

Lugas, was für Limitierung und Aktivitätsüberwachungssystem steht, fokussiert sich auf die Überwachung der Spielaktivitäten, wohingegen die Oasis Sperrdatei für die Verwaltung von Spielsperren zuständig ist.

Keine wird gerne überwacht, insbesondere nicht im online Casino. Aus diesem Grund ist die Nachfrage nach online Casinos ohne Lugas in den letzten 4 Jahren immer größer geworden.

Die von uns getesteten Casinos ohne Oasis Sperrdatei sind ebenfalls nicht an das Lugas-System gekoppelt. Hier werden deine Spielaktivitäten somit nicht verfolgt.

Warum spielen viele in Casinos ohne OASIS?

Immer mehr Spieler in Deutschland entscheiden sich bewusst für Online-Casinos ohne OASIS-Anbindung.

Der Grund: Die regulatorischen Vorgaben in deutschen Casinos mit Lizenz schränken das Spielverhalten stark ein.

Wer mehr Freiheit, höhere Einsätze und ein authentisches Casino-Erlebnis sucht, findet in internationalen Casinos oft bessere Bedingungen, besonders dann, wenn man bereits in der OASIS-Sperrdatei eingetragen ist.

Im Folgenden zeigen wir die wichtigsten Gründe im Detail.

Keine 5-Sekunden-Regel

In Casinos mit deutscher Lizenz muss zwischen jedem Spin an einem Spielautomaten eine Pause von fünf Sekunden eingelegt werden.

Diese Maßnahme soll das Spieltempo drosseln und impulsives Verhalten verhindern. Für viele Spieler wirkt sie jedoch schlicht störend. In Casinos ohne OASIS entfällt diese Regel – das Spiel läuft dynamischer und näher am klassischen Casino-Erlebnis.

Kein 1-Euro-Einsatzlimit

Das Einsatzlimit von maximal 1 Euro pro Runde gilt in allen lizenzierten deutschen Online-Casinos.

Wer mit höheren Beträgen spielen möchte – etwa um größere Gewinne zu erzielen oder Strategien bei Tischspielen umzusetzen –, hat hier keine Chance. Internationale online Casinos ohne OASIS erlauben deutlich höhere Einsätze pro Runde, was vor allem für High Roller ein entscheidender Vorteil ist.

Keine Tischlimits

Neben dem Einsatzlimit bei Slots gelten in deutschen Casinos auch strenge Begrenzungen an den virtuellen Tischen.

Oft sind die Tischlimits so niedrig, dass ernsthafte Strategien – z. B. beim Blackjack – kaum sinnvoll umsetzbar sind. In Casinos ohne OASIS können Spieler frei entscheiden, mit welchem Einsatz sie an den Tisch gehen.

Höhere Auszahlungslimits

Ein weiterer Vorteil: Die Auszahlungslimits in Casinos ohne OASIS sind meist deutlich höher.

Während deutsche Anbieter durch gesetzliche Vorschriften und Limits oft Auszahlungen begrenzen oder verzögern, bieten internationale Plattformen schnellere Bearbeitungen und größere Beträge – insbesondere bei Krypto-Zahlungen oder VIP-Spielern.

Autoplay und Turbo-Modus möglich

Die Autoplay-Funktion, bei der Spins automatisch ablaufen, ist in Deutschland verboten. Ebenso der Turbo-Modus, mit dem Spielrunden beschleunigt werden.

Beide Features sind in Casinos ohne OASIS weiterhin verfügbar – besonders praktisch für Spieler, die viele Runden spielen oder gezielt bestimmte Features im Slot freischalten möchten.

Live-Casino Verbot

Einer der größten Einschnitte durch den deutschen Glücksspielstaatsvertrag ist das Verbot von Live-Casino-Spielen.

Blackjack, Roulette oder Baccarat mit echten Dealern sind in lizenzierten deutschen Online-Casinos komplett gestrichen.

Wer nicht darauf verzichten will, findet bei Casinos ohne Sperrdatei ein umfangreiches Live-Angebot mit realem Casino-Feeling.

Der vielleicht entscheidendste Punkt für viele: Wer in der OASIS-Sperrdatei gelistet ist – sei es durch eine Selbstsperre oder eine Fremdsperre – kann bei deutschen Anbietern nicht mehr spielen.

Internationale Casinos ohne Anbindung an das Melderegister bieten jedoch weiterhin Zugang, da sie nicht verpflichtet sind, auf die Sperrdatei zuzugreifen. Damit bleiben auch gesperrten Spielern legale Alternativen offen – unter Wahrung der Eigenverantwortung.

Ob man lieber in einem Casino mit OASIS spielt oder sich bewusst für ein Casino ohne Sperrdatei entscheidet, hängt stark vom eigenen Spielstil und den persönlichen Prioritäten ab.

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, vor allem in den Bereichen Spielerschutz, Freiheit und Datenschutz.

Casinos mit OASIS folgen den Vorgaben des deutschen Glücksspielstaatsvertrags. Das bedeutet klare Regeln für Einzahlungslimits, verpflichtende Verifizierungen, zentral gespeicherte Spielerdaten und ein begrenztes Spielangebot ohne Tisch- oder Live-Spiele.

Der Fokus liegt auf kontrolliertem, staatlich überwachten Glücksspiel.

Online-Casinos ohne OASIS hingegen setzen auf Eigenverantwortung. Sie erlauben höhere Einzahlungen, bieten das volle Spielportfolio inklusive Live-Casino und Jackpots – und kommen ohne zentrale Datenerfassung aus. Die Regulierung erfolgt durch internationale Behörden wie die MGA oder Curacao eGaming, wodurch mehr Flexibilität und Anonymität möglich sind.

Beide Modelle haben ihre Daseinsberechtigung: Wer maximalen Schutz wünscht, ist mit OASIS gut beraten. Wer dagegen Wert auf Freiheit, Spieltiefe und Selbstkontrolle legt, findet in Casinos ohne Sperrdatei oft das rundere Gesamtpaket.

Online Casino ohne Oasis: So haben wir getestet

Wir haben mithilfe von unseren Casino-Experten diverse Kriterien zusammengestellt, welche bestimmen, was ein gutes, sicheres und legales Casino ohne Oasis ausmachen.

Folgende Faktoren sind in unseren Test eingeflossen, um die Casinos miteinander zu vergleichen.

Transparenz und Vertrauenswürdigkeit

Ein zentrales Kriterium in unseren Tests ist die Frage, wie transparent ein Casino mit seinen Nutzern kommuniziert. Dazu zählen verständliche Bonusbedingungen, klare Angaben zur Lizenzierung, Informationen zu Auszahlungsprozessen und der Umgang mit Spielerschutz.

Wir prüfen, ob AGBs leicht auffindbar und nachvollziehbar formuliert sind, und ob der Anbieter auf kritische Fragen im Kundensupport professionell reagiert.

Sicherheit und Lizenz

Sicherheit ist ein Muss. Gerade bei Casinos ohne OASIS.

Deshalb analysieren wir, welche technischen Schutzmechanismen eingesetzt werden: SSL-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenschutzrichtlinien und sichere Zahlungsmethoden.

Ebenso entscheidend: die gültige Lizenzierung durch internationale Behörden wie der Malta Gaming Authority (MGA) oder Curacao eGaming. Nur Anbieter mit überprüfbarer Lizenz schaffen es in unsere Empfehlungen.

Ein Casino kann noch so viele Spiele bieten, wenn die Website langsam lädt oder die Navigation verwirrend ist, leidet der Spielspaß. Deshalb testen wir jedes Casino selbst auf Desktop, Tablet und Smartphone.

Wir achten auf Seitenstruktur, Ladezeiten, Suchfunktionen, Filtermöglichkeiten und das gesamte Spielerlebnis – von der Registrierung bis zur Auszahlung.

Spielauswahl und RTP-Werte

Wir analysieren, welche Spielkategorien geboten werden und wie groß die Auswahl tatsächlich ist. Neben klassischen Slots prüfen wir auch Live-Spiele, Tischspiele, Jackpot-Slots und exklusive Titel.

Besonders wichtig: Die theoretische Auszahlungsquote (RTP). Viele Casinos ohne OASIS bieten dank fehlender deutscher Steuer deutlich höhere RTP-Werte als ihre GGL-lizenzierten Pendants.

Bonusangebote und Bedingungen

Bonusaktionen sehen oft beeindruckend aus, aber halten sie auch, was sie versprechen? Wir testen alle Willkommensboni, Freispiele, Reload-Boni und Cashback-Angebote selbst.

Dabei nehmen wir die Umsatzbedingungen genau unter die Lupe: Welche Spiele zählen, wie fair sind die Anforderungen und wie transparent wird alles kommuniziert? Nur Casinos mit kundenfreundlichen Konditionen schneiden hier gut ab.

Auszahlungsgeschwindigkeit und KYC-Prozess

Einer der wichtigsten Punkte: Wie schnell kommt das Geld beim Spieler an? Wir testen verschiedene Zahlungsmethoden und prüfen, wie lange Ein- und Auszahlungen tatsächlich dauern.

Ebenso bewerten wir, wie aufwendig die Identitätsprüfung (KYC) ist, und ob sie überhaupt notwendig ist. In vielen Casinos ohne OASIS kann komplett ohne Verifizierung gespielt werden, was wir besonders genau auf Seriosität prüfen.

Sind Casinos ohne OASIS legal und sicher?

Online-Casinos ohne OASIS-Anbindung stehen oft in der Kritik, gelten bei vielen Spielern aber als echte Alternative zum regulierten deutschen Glücksspielmarkt.

Die zentrale Frage dabei lautet: Sind diese Anbieter legal und sicher?

Die Antwort ist differenziert und hängt vor allem vom Anbieter und der gewählten Lizenz ab.

Casinos ohne OASIS sind nicht illegal, sie besitzen lediglich keine Lizenz der deutschen Glücksspielbehörde (GGL).

Stattdessen operieren sie unter einer internationalen Lizenz, etwa aus:

Malta (MGA – Malta Gaming Authority)

Curaçao (Curaçao eGaming)

Gibraltar oder Isle of Man

Diese Lizenzen sind in der EU oder international anerkannt und unterliegen ebenfalls bestimmten Regeln und Auflagen.

Sie garantieren zwar keinen Schutz durch deutsche Behörden, bieten jedoch ein rechtlich sauberes Umfeld, solange der Anbieter die Bedingungen seiner jeweiligen Lizenz erfüllt.

Spieler in Deutschland bewegen sich beim Spielen in solchen Casinos in einer rechtlichen Grauzone: Das Spielen ist nicht verboten, aber auch nicht ausdrücklich durch deutsche Gesetze gedeckt.

Die meisten dieser Anbieter akzeptieren jedoch deutsche Kunden, stellen die Webseite in deutscher Sprache zur Verfügung und bieten deutschsprachigen Support.

Sicherheit: Technische Schutzmaßnahmen und seriöse Software

Trotz fehlender GGL-Lizenz setzen viele Casinos ohne OASIS auf hohe Sicherheitsstandards.

Zu den wichtigsten Aspekten zählen:

SSL-Verschlüsselung: Schutz aller Datenübertragungen zwischen Spieler und Casino.

Firewalls und Zwei-Faktor-Authentifizierung: Zusätzliche Sicherheitsbarrieren beim Login oder bei Transaktionen.

Renommierte Softwareanbieter: Spiele von zertifizierten Entwicklern wie NetEnt, Play’n GO, Evolution Gaming oder Pragmatic Play stehen für Fairness, geprüfte Zufallsmechanismen und hohe Stabilität.

Auch die Zahlungsmethoden geben Aufschluss über die Seriosität eines Anbieters.

Wer mit etablierten E-Wallets, Kreditkarten oder Kryptowährungen arbeitet und transparente Auszahlungsbedingungen bietet, zeigt in der Regel ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit.

Eigenverantwortung und Spielerschutz-Alternativen

Der wichtigste Unterschied zu Casinos mit OASIS-Anbindung ist der fehlende staatliche Spielerschutz. Es gibt keine verpflichtenden Limits, keine Sperrdatenbank und keine automatisierten Kontrollsysteme.

Das bedeutet:

Spieler müssen selbst auf ihr Spielverhalten achten.

Viele Anbieter bieten dennoch freiwillige Tools wie Einzahlungs- oder Verlustlimits, Selbstsperren oder Cool-Off-Phasen an.

Verlinkungen zu Hilfsorganisationen wie GamCare oder Gambling Therapy sind häufig vorhanden.

Wer in einem Casino ohne OASIS spielt, sollte sich dieser Verantwortung bewusst sein. Für disziplinierte Spieler ist das kein Problem – sie profitieren von mehr Freiheit, müssen aber auch bewusster mit Risiken umgehen.

Bonusangebote in online Casinos ohne OASIS

Online-Casinos ohne OASIS bieten häufig deutlich attraktivere Echtgeld Bonusangebote als ihre regulierten Pendants mit deutscher Lizenz.

Der Grund liegt auf der Hand: Ohne gesetzliche Beschränkungen wie das Einzahlungslimit von 1.000 € pro Monat oder das Verbot von Kombi-Boni können diese Anbieter flexibler agieren, und das nutzen sie gezielt, um neue Spieler zu gewinnen und Stammkunden zu binden.

Der klassische Willkommensbonus ist in der Regel als Einzahlungsbonus gestaltet, oft kombiniert mit Freispielen.

Viele Anbieter bieten 100 %, 200 % oder sogar bis zu 500 % Bonus auf die erste Einzahlung – teilweise mit mehreren Bonusstufen.

Die höchsten Angebote findest du jedoch bei neuen online Casinos .

Wichtig ist dabei nicht nur die Höhe, sondern vor allem die Bonusbedingungen. Ein seriöser Bonus sollte realistische Umsatzanforderungen haben (z. B. 30- bis 40-facher Umsatz) und eine faire Frist zur Umsetzung bieten.

Freispiele sind ein beliebter Bestandteil vieler Aktionen, sowohl im Willkommenspaket als auch als wöchentlicher Bonus. Dabei solltest du beachten, dass Gewinne aus Freispielen in den meisten Fällen ebenfalls umsatzpflichtig sind. Hier lohnt sich ein genauer Blick in die Bedingungen, da einige Anbieter die Gewinne stark begrenzen oder mit sehr hohen Umsätzen verknüpfen.

Neben klassischen Einzahlungsboni gibt es in Casinos ohne OASIS auch Cashback-Angebote. Diese sind besonders bei High Rollern beliebt, da sie einen Teil der Verluste zurückerstatten, meist zwischen 5 % und 20 %, wöchentlich oder monatlich.

Ebenfalls gängig sind Reload-Boni für Bestandskunden, die regelmäßiges Einzahlen mit einem Bonus belohnen.

Wichtig ist allerdings: Nicht jedes hohe Bonusangebot ist automatisch empfehlenswert. Einige Casinos locken mit unrealistisch hohen Summen – beispielsweise 5.000 € oder mehr -, verlangen aber extrem komplizierte Bedingungen oder schränken Auszahlungen stark ein.

Deshalb prüfen wir jedes Bonusangebot genau auf seine Fairness und Seriosität.

Wer auf transparente Regeln und nachvollziehbare Umsatzbedingungen achtet, kann in Casinos ohne OASIS von deutlich besseren Aktionen profitieren als bei regulierten Anbietern.

Die Spielauswahl in Casinos ohne OASIS ist nicht nur breiter, sondern auch deutlich flexibler und moderner gestaltet als in deutschen lizenzierten Online-Casinos.

Spieler profitieren von einer Vielzahl an Kategorien, innovativen Features und besseren Auszahlungsquoten.

Besonders auffällig: Die Einschränkungen, die der deutsche Glücksspielstaatsvertrag mit sich bringt – wie das Autoplay-Verbot, das Verbot von Tischspielen oder die 5-Sekunden-Regel – existieren hier nicht

Slots mit Autoplay & Turbo-Modus

Spielautomaten sind das Herzstück jeder Online-Spielbank und in Casinos ohne OASIS gibt es davon oft über 5.000 verschiedene Titel.

Spieler finden hier alles: klassische Früchteslots, moderne Video-Slots mit komplexen Bonusfunktionen, Megaways-Slots mit bis zu 117.649 Gewinnwegen und riesige progressive Jackpot-Automaten, bei denen Gewinne in Millionenhöhe möglich sind.

Besonders beliebt sind Slots mit Story-Elementen, animierten 3D-Grafiken und interaktiven Features wie Bonusspielen, Risikorunden oder Level-Systemen. Titel wie „Book of Dead“, „Gates of Olympus“, „Sugar Rush“, „Big Bass Bonanza“ oder „Legacy of Egypt“ gehören zu den Dauerbrennern.

Autoplay- und Turbo-Modus ermöglichen ein flüssiges Spielvergnügen: Du kannst eine bestimmte Anzahl an Spins voreinstellen oder das Tempo erhöhen, um schneller durchzuspielen.

Tischspiele & Live-Casino

Klassische Tischspiele wie Blackjack, Roulette oder Baccarat sind in Online-Casinos ohne OASIS in unzähligen Varianten verfügbar.

Du kannst zwischen amerikanischem, französischem oder europäischem Roulette wählen, beim Blackjack gegen den Computer oder echte Dealer spielen, oder dich an exotischeren Varianten wie Dragon Tiger oder Punto Banco versuchen.

Das Live-Casino ist für viele das Highlight: Hier spielst du in Echtzeit mit professionellen Croupiers in hochwertig ausgestatteten Studios. Die Übertragungen laufen in Full-HD, mit mehreren Kameraperspektiven und interaktiven Funktionen wie Live-Chat oder Spielstatistiken. Besonders populär sind:

Live Blackjack mit verschiedenen Limits und Side Bets.

Immersive Roulette mit Zeitlupen-Wiederholungen.

Baccarat Live mit klassischen oder „Speed“-Optionen.

Casino Hold’em und andere Poker-Varianten mit echten Dealern.

Der soziale Aspekt des Live-Spiels, kombiniert mit der professionellen Atmosphäre, schafft ein besonders authentisches Casino-Erlebnis – direkt im Browser oder in der App.

Gameshows & Sportwetten

Für Spieler, die etwas anderes suchen als Slots oder Tischspiele, bieten Gameshows und Sportwetten eine spannende Alternative. Hier geht es weniger um Strategie, sondern um Unterhaltung mit Gewinnchancen.

Die Gameshow Spiele laufen meist in einem Live-Studio ab und werden von Moderatoren ähnlich wie TV-Shows präsentiert. Besonders beliebt sind:

Crazy Time – eine Kombination aus Glücksrad und Bonusspielen.

Monopoly Live – mit Brettspiel-Elementen und Würfeln.

Dream Catcher – klassisches Glücksrad mit einfachen Wetten.

Deal or No Deal – basierend auf der bekannten TV-Show.

Sportwetten wird wohl jeder kennen. Wer sich also etwas mit Fußball oder Basketball auskennt, kann hier durchaus große Gewinne erzielen.

Der sogenannte RTP, also die „Return to Player“-Quote, gibt an, wie viel vom eingesetzten Geld langfristig an die Spieler zurückfließt.

In Casinos ohne Sperrdatei findest du häufig RTPs von 96 % bis über 98 %, insbesondere bei bekannten Slots wie „Starburst“, „Blood Suckers“ oder „Mega Joker“. Auch viele Tischspiele wie Blackjack oder Video Poker bieten sehr hohe Auszahlungsquoten bei optimaler Strategie.

Einige Spielentwickler wie Play’n GO, NetEnt oder Pragmatic Play veröffentlichen ihre RTP-Werte offen, sodass du gezielt Spiele mit besonders hoher Rückzahlung auswählen kannst.

Durch den Wegfall der deutschen Umsatzsteuer von 5,3 % bleibt der RTP in internationalen Casinos zudem auf Originalniveau, ein klarer Vorteil für alle, die langfristig möglichst effizient spielen wollen.

Zahlungsmethoden & Ein- und Auszahlungen in Casinos ohne Oasis

In Casinos ohne OASIS profitieren Spieler nicht nur von einer größeren Auswahl an Spielen und Boni, sondern auch von deutlich flexibleren Zahlungsoptionen.

Ob klassische Banküberweisung, moderne E-Wallets oder Kryptowährungen – die Auswahl ist vielfältig, schnell und oft ohne bürokratische Hürden wie die Verifizierung per Ausweis.

Hier zeigen wir, worauf du bei Ein- und Auszahlungen achten solltest und welche Zahlungsmethoden sich besonders bewährt haben.

Einzahlungen: Schnell und einfach

Die Einzahlung im Casino ohne OASIS ist in der Regel innerhalb weniger Minuten erledigt.

Nach der Registrierung kannst du im Kassenbereich eine der verfügbaren Zahlungsmethoden auswählen und direkt Guthaben auf dein Spielkonto laden.

Einzahlungen nehmen zumeist weniger als 1 Minute in Anspruch.

Besonders praktisch: Viele Anbieter verlangen keine Verifizierung (KYC) vor der ersten Einzahlung, was den Einstieg deutlich beschleunigt.

Die Mindesteinzahlung liegt oft zwischen 5 € und 20 €, je nach gewählter Methode. Einige Casinos ermöglichen sogar Einzahlungen komplett ohne Konto – etwa über CashtoCode oder bestimmte Krypto-Wallets. Transaktionen erfolgen in Echtzeit, Gebühren fallen in der Regel nicht an.

Auszahlungen: Was du beachten musst

Auch Auszahlungen funktionieren in Casinos ohne Sperrdatei meist unkompliziert, vorausgesetzt, du nutzt eine zuverlässige Zahlungsmethode.

Besonders schnelle Auszahlungen sind mit Kryptowährungen, Skrill, Neteller oder anderen E-Wallets möglich – oft innerhalb weniger Stunden. Banküberweisungen benötigen je nach Anbieter 1 bis 3 Werktage.

Ein entscheidender Vorteil vieler internationaler Casinos: Du kannst Gewinne oft ohne vorherigen KYC-Prozess auszahlen lassen – insbesondere bei Krypto-Auszahlungen oder kleineren Beträgen. Einige Anbieter prüfen erst ab einer bestimmten Auszahlungssumme oder bei ungewöhnlichen Aktivitäten.

Dennoch gilt: Wer langfristig spielen möchte, sollte seine Daten korrekt angeben, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.

Zahlungsmethoden: Visa, Skrill, Neteller & Co.

Die Auswahl an Zahlungsmethoden ist in Casinos ohne OASIS Sperrdatei deutlich größer als bei deutschen Anbietern.

Zu den beliebtesten zählen:

Kredit- und Debitkarten: VISA, MasterCard – weit verbreitet, allerdings nicht immer für Auszahlungen nutzbar.

E-Wallets: Skrill, Neteller, MiFinity, ecoPayz – ideal für schnelle Transaktionen ohne Bankdaten.

Banküberweisungen: Klassisch oder über moderne Dienste wie Trustly, Sofortüberweisung oder Giropay.

Paysafecard & CashtoCode: Prepaid-Optionen für anonyme Einzahlungen ohne Bankverbindung.

Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether und viele weitere – beliebt für ihre Schnelligkeit, Sicherheit und Anonymität.

Welche Methode du wählst, hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Wer Wert auf Geschwindigkeit legt, ist mit Krypto oder E-Wallets bestens beraten. Wer lieber anonym bleibt, nutzt Prepaid-Lösungen oder alternative Kryptowährungen.

Wichtig: Achte immer darauf, ob dein gewähltes Zahlungsmittel auch für Boni zugelassen ist – manche Angebote gelten nur bei bestimmten Methoden.

Seriöse Casinos ohne OASIS erkennst du daran, dass sie eine gültige und überprüfbare Lizenz besitzen – zum Beispiel von der Malta Gaming Authority (MGA) oder Curaçao eGaming.

Die Lizenzinformationen sollten im Footer der Website sichtbar sein und sich auf der offiziellen Seite der Lizenzbehörde gegenprüfen lassen.

Ein kompetenter Kundensupport, idealerweise auch auf Deutsch erreichbar, ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. Gute Anbieter bieten Live-Chat, E-Mail und teils sogar telefonischen Support mit schnellen Reaktionszeiten.

Auch positive Erfahrungsberichte in unabhängigen Foren oder Bewertungsplattformen wie Trustpilot geben Hinweise auf die Zuverlässigkeit eines Casinos. Achte dabei auf Echtheit und Regelmäßigkeit der Bewertungen.

Schließlich zeigt ein Casino Verantwortung, wenn es dir erlaubt, eigene Limits zu setzen, etwa für Einzahlungen, Verluste oder Spielzeit, und wenn es Tools für den Selbstschutz anbietet, etwa temporäre Spielpausen oder Selbstsperren.

Fehlen solche Funktionen komplett, solltest du besonders vorsichtig sein.

Verantwortungsvolles Spielen trotz Freiheit: Hilfe bei Glücksspielsucht

Auch wenn online Casinos ohne OASIS-Regulierung deutlich mehr Freiheit bieten, bedeutet das nicht, dass Spielerschutz keine Rolle spielt.

Im Gegenteil: Gerade, weil es keine gesetzlich vorgeschriebenen Einschränkungen wie Einsatzlimits, Sperrfristen oder zentrale Sperrdateien gibt, ist es umso wichtiger, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Viele internationale Anbieter stellen freiwillige Tools zur Verfügung, mit denen Spieler ihr Verhalten selbst regulieren können. Dazu gehören Optionen wie Einzahlungslimits, Verlustlimits, Session-Timer oder temporäre Spielpausen.

Wer eine Auszeit benötigt, kann sich bei den meisten Casinos auch selbst für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft ausschließen lassen – ähnlich wie im OASIS-System, aber auf individueller Basis.

Zudem verlinken viele seriöse Anbieter auf externe Hilfsorganisationen, die Unterstützung bei problematischem Spielverhalten anbieten.

Dazu zählen zum Beispiel: GamCare , Gambling Therapy, Gamblers Anonymous

Kostenfreie Hilfe bei problematischem Spielverhalten:

BZgA – Hilfe bei Glücksspielsucht

Telefon: 0800 1 37 27 00 (kostenfrei, anonym, täglich von 10 bis 22 Uhr)

E-Mail-Beratung: über das Kontaktformular auf https://www.check-dein-spiel.de/kontakt/

Diese Plattformen bieten anonyme Beratung, Selbsttests, Austausch mit anderen Betroffenen und Strategien zur Verhaltensänderung.

Letztlich ersetzt in online Casinos ohne OASIS die eigene Disziplin die staatliche Kontrolle.

Wer sein Spielverhalten im Griff hat, regelmäßig Pausen einlegt, mit festen Budgets arbeitet und die Motivation hinter dem Spielen reflektiert, kann auch ohne externe Regulierung verantwortungsvoll spielen. Die zusätzliche Freiheit bringt damit auch eine höhere persönliche Verantwortung mit sich, und genau deshalb ist Aufklärung und Selbstschutz so entscheidend.

Fazit: Für wen sich Casinos ohne OASIS Sperre lohnen

Casinos ohne OASIS bieten deutlich mehr Spielraum, größere Auswahl und flexiblere Konditionen als deutsche Anbieter mit Lizenz.

Wer eigenverantwortlich spielt, Wert auf Anonymität legt und Einschränkungen wie Einsatzlimits, Spielpausen oder reduzierte Spielauswahl umgehen möchte, findet hier eine attraktive Alternative.

Die in diesem Artikel getesteten Casinos sind sicher, seriös und bieten ein hochwertiges Spielerlebnis – ganz ohne staatliche Bevormundung.

FAQ: Häufige Fragen zu Casinos ohne OASIS

Wo kann man ohne OASIS spielen?

Du kannst in Casinos spielen, die ohne Anbindung an die Oasis Sperrdatei operieren. Dazu zählen Curacao und MGA lizenzierte Casinos. Die besten findest du in diesem Ratgeber.

Wo kann ich spielen trotz OASIS-Sperre?

Du kannst in Casinos ohne Oasis spielen. Dies sind online Casinos, die keine Anbindung an die Sperrdatei haben, da sie mit einer MGA oder Curacao lizenziert sind. Viele Anbieter sind trotzdem in Deutschland legal.

Casinos ohne Sperrdatei sind nicht illegal, bewegen sich aber außerhalb des deutschen Rechtsrahmens. Das Spielen ist erlaubt, solange das Casino eine gültige internationale Lizenz besitzt.

Die OASIS Sperrdatei ist ein zentrales Sperrsystem in Deutschland, das Spieler mit problematischem Verhalten automatisch oder auf Antrag vom Glücksspiel ausschließt. Alle deutschen lizenzierten Casinos müssen daran teilnehmen.