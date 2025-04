Bestes Online Casino Deutschland: Casinos im Test 2025

Du suchst nach den besten online Casinos für Deutschland? Bei der Vielzahl an Anbietern, ist es schwer, sich zu entscheiden.

Wer ist seriös? Ist die Lizenz legal? Sind die Umsatzbedingungen fair? Wie sieht es mit der Auszahlungsquote aus?

Bei der Wahl zwischen tausenden von online Casinos, fühlt man sich als Spieler ziemlich aufgeschmissen. Damit Du Dich nicht durch zig Casinos kämpfen musst, haben wir diesen Job übernommen.

Wir haben für 2025 über 241 online Casinos getestet und verglichen, um die besten Online Casinos Deutschlands herauszufiltern.

Wo Du problemlos legal zocken kannst? Wir haben die Antwort!

Die besten online Casinos Deutschlands: Top 6

Wir haben über 241 online Casinos getestet, die ihr Angebot in Deutschland und Österreich offerieren dürfen. Fast 90 Casinos haben die Testkriterien nicht erfüllt.

Die restlichen 151 Casinos haben wir auf die besten 6 heruntergebrochen.

Im Fokus standen Seriosität, Sicherheit, Lizenz, Bonusangebote, Kundenservice sowie Ein- und Auszahlungen.

Nur die besten Casinos haben es in unsere Bestenliste geschafft.

Die 6 besten online Casinos:

1. Casinoly – Community Liebling & bekannter Betreiber

2. Dragon Slots – Größter Bonus

3. Bizzo – bestes Casino 2023/2024

4. National Casino – Turniere mit hohen Gewinnen

5. 20Bet – Genial für Sportwetten & Live-Casino

6. BassBet – Größte Auswahl an Zahlungsmethoden



1. Casinoly – Bestes Online Casino für Deutschland

Von über 241 Casinos hat es Casinoly an die Spitze geschafft. Es ist nicht nur seit Januar 2025 unser Community-Liebling, sondern konnte auch unsere Tester reihum überzeugen.

Nicht nur in puncto Sicherheit, Spielerschutz, Spieleauswahl und Bonussystem kann Casinoly herausstechen. Auch das Design, was auf das alte Rom fokussiert ist, wird super vermittelt. Das richtige Wohlfühl-Design spielt eben nicht nur in den eigenen vier Wänden eine Rolle.

Bonussystem: Wer sich aktuell bei Casinoly anmeldet, kann von einem Bonus in Höhe von 100 % bis zu 500 € sowie 200 Freispielen profitieren. Zudem gibt es regelmäßige Bonusangebote, für alle, die ihr Konto wieder auffüllen wollen.

VIP: Das VIP-System bei Casinoly besteht aus 5 Stufen. Für regelmäßiges Spielen erhältst du Treuepunkte. Die Treuepunkte entscheiden darüber, auf welcher Stufe du dich befindest. Die höchste Stufe bringt sogar einen persönlichen Kundenservice mit sich.

Expertise: Eröffnet im Jahr 2021, bietet Casinoly eine “göttliche” Spielerfahrung in einer frischen iGaming-Umgebung. Das Casino kooperiert mit bekannten Softwareanbietern wie Microgaming, Play’n GO, NetEnt und Red Tiger Gaming, um eine vielfältige Auswahl an Spielen anzubieten.

Spieleauswahl: Die Auswahl an virtuellen Spielen bei Casinoly ist umfangreich und umfasst Tausende von Spielen, darunter beliebte Titel wie Frozen Gems, Stampede und Gonzo’s Quest.

Live-Casino: Das Live Casino von Casinoly, betrieben von Evolution Gaming, bietet Spiele wie Live Baccarat und Live Monopoly, die durch echte Dealer in HD gestreamt werden, und sorgt so für eine authentische Casino-Atmosphäre.

Sicherheit: Mit hohen Sicherheitsstandards und fairen Spielbedingungen durch einen getesteten Zufallszahlengenerator bietet Casinoly ein sicheres und unterhaltsames Spielerlebnis.

Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die eine große Auswahl an Spielen und großzügige Freispielangebote schätzen.

Bewertung: 5/5 Sternen

Jetzt sicher zum Casinoly Casino.



2. Dragon Slots: 2250 € Bonus & 200 Freispiele

Das Dragon Slots Online Casino bietet eine exzellente Spielumgebung. Schon beim gehobenen, frischen Design fängt das Vergnügen an. Drachen stehen klar im Fokus – perfekt für Fantasy-Freunde.

Dragon Slots besitzt eine begehrte Curacao Lizenz. Sie zählt zu einer der ersten Glücksspiellizenzen und wird seit 2002 vergeben. Von Lawstrust.com wird sie als einer der seriösesten und sichersten Lizenzen angesehen, was einiges bedeutet.

Das Casino folgt den Anforderungen zur Geldwäsche Bekämpfung (AML). Zudem werden die höchsten Standards der 5. AML Änderung jederzeit eingehalten.

Was ebenfalls für Seriosität spricht, sind 17 verschiedene Zahlungsmethoden. Vergleichsweise ist Dragon Slots mit dieser Auswahl ganz oben dabei. Bekannte Anbieter wie Jeton, Mifinity, Giropay, Mastercard und alle namhaften Kryptowährungen sind dabei.

Das Spieleangebot im Dragon Slots Casino ist beeindruckend und vielseitig, mit einer großen Auswahl an Slots und Live-Spielen.

Bonussystem: 2.250 € + 200 Freispiele. Der wohl größte Bonus, den wir finden konnten.

Einzahlungsbetrag von 10 bis 50 €: 100%-Bonus bis zu 50 € + 25 Freispiele

Einzahlungsbetrag von 50 bis 200 €: 150%-Bonus bis zu 300 € + 50 Freispiele

Einzahlungsbetrag von 200 bis 500 €: 200%-Bonus bis zu 1.000 € + 100 Freispiele

Einzahlungsbetrag ab 500 €: 225%-Bonus bis zu 2.250 € + 200 Freispiele

Der Kundendienst bei Dragon Slots ist rund um die Uhr verfügbar und zeichnet sich durch schnelle und effektive Antworten auf Anfragen aus. Dieser Service stellt sicher, dass die Spielererfahrung so reibungslos und angenehm wie möglich ist.

Bewertung: 4.92/5 Sternen

Hier geht’s zum Dragon Slots Casino mit dem 2.250 € Bonus (hier klicken).



3. Bizzo Casino: 2400 € Bonus über 4 Einzahlungen

Auf Platz 3 der besten online Casinos steht Bizzo.

Sowohl 2023 als auch 2024 konnte Bizzo den Titel “bestes Casino” ergattern.

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat es sich mit einer Spielauswahl von über 3.000 Titeln, die von mehr als 90 renommierten Spielestudios bereitgestellt werden, einen Namen gemacht.

Besonders attraktiv ist das Willkommenspaket: Du erhältst einen 100% Bonus bis zu 100€ und 100 Freispiele bei deiner ersten Einzahlung, gefolgt von 50% bis zu 300€ und 50 Freispielen bei der zweiten Einzahlung.

Darüber hinaus gibt es einen 30% Bonus bis zu 1000€ bei der dritten und einen 25% Bonus bis zu 1000€ bei der vierten Einzahlung, was insgesamt beeindruckende 2400€ Bonus ausmacht.

Die Desktopversion sowie auch die mobile Version sind sehr intuitiv aufgebaut. Lange suchen wirst du bei Bizzo nicht. Bei Fragen zur Einzahlung wurde uns innerhalb weniger Minuten im Live-Chat geholfen.

Mit einem umfassenden Live-Casino-Bereich und einem 24/7 Kundensupport beweist Bizzo Casino, dass es ein sicheres Spielerlebnis für deutsche Casino-Fans bietet.

Bewertung: 4,8/5 Sternen

Jetzt sicher zum Bizzo Casino.



4. National Casino: Turniere mit hohen Gewinnen

Das National Casino überzeugt mit einem stilvollen Design und einer durchdachten Navigation, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern ein reibungsloses Erlebnis bietet.

Mit einem Portfolio, das über mehrere hundert Spielautomaten sowie ein umfangreiches Live Casino reicht, zeigt das National Casino, warum es in der Szene längst kein Geheimtipp mehr ist.

Die Titel stammen von namhaften Providern wie NetEnt, Pragmatic Play und Evolution, was sich in der hohen Grafikqualität und dem stabilen Gameplay widerspiegelt.

Besonders gelungen ist der Live-Bereich, der mit realistischen Tischen und professionellen Dealern echtes Casino-Feeling vermittelt – bequem von zu Hause oder unterwegs.

Bonussystem: Neue Nutzer erhalten 100 % bis zu 300 € plus 100 Freispiele auf ihre erste Einzahlung. Kein übertriebener „Mega-Deal“, aber fair und seriös – genau das, was man von einem erfahrenen Anbieter erwartet.

In puncto Zahlungsoptionen bietet das Casino eine breite Palette an sicheren und gängigen Methoden – von Kreditkarten über eWallets bis hin zu modernen Alternativen wie Kryptowährungen. Auszahlungen werden schnell und zuverlässig abgewickelt.

Der Kundensupport ist rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar, reagiert zügig und kompetent auf Anfragen. Ein Servicelevel, das nicht jedes Casino in dieser Form bietet.

Fazit: Wer ein stabiles, vertrauenswürdiges Online Casino mit starker Spieleauswahl und solidem Bonus sucht, ist hier goldrichtig.

Bewertung: 4,74 von 5 Sternen.

Jetzt zum National Casino und 100 % bis zu 300 € + 100 Freispiele sichern.



5. 20Bet Casino: Genial für Sportwetten

Mit über 5.000 Games im Portfolio zählt 20Bet zu den ganz Großen, wenn es um Vielfalt und Unterhaltung im Online Casino geht. Egal ob du Slots mit Bonusfeatures liebst, klassische Tischspiele bevorzugst oder im Live Casino echte Casino-Atmosphäre genießen möchtest – bei 20Bet findest du garantiert dein Spiel.

Seriosität und Sicherheit: Die Plattform wird von einer Curacao-Lizenz reguliert und setzt auf höchste Sicherheitsstandards. Dank SSL-Verschlüsselung ist dein Konto rundum geschützt. Zusätzlich arbeitet das Casino mit Organisationen wie LUGAS, OASIS und RNG-Testern zusammen, um für Transparenz und Spielerschutz zu sorgen.

Spielauswahl: Was die Spielauswahl betrifft, kommt echte Freude auf: Namen wie Red Tiger, Blueprint Gaming und Big Time Gaming stehen für erstklassige Qualität. Das Live Casino ist ebenso gut ausgestattet – mit zahlreichen Tischen für Blackjack, Roulette, Baccarat und mehr.

Bonussystem: Neue Spieler starten mit einem soliden Bonuspaket: 100 % bis zu 120 € plus 120 Freispiele. Ein perfekter Einstieg, um sich mit der Plattform vertraut zu machen und direkt loszulegen.

Zahlungsmöglichkeiten: Auch in Sachen Zahlungsoptionen lässt 20Bet keine Wünsche offen. Neben Klassikern wie Visa und Mastercard gibt es moderne Optionen wie Apple Pay, SticPay, CashtoCode und diverse Kryptowährungen – alles sicher, schnell und nutzerfreundlich.

Mobilfreundlichkeit: Wer gerne mobil spielt, ist hier bestens aufgehoben. Die responsive Webseite läuft flüssig auf allen Endgeräten und für Android-Nutzer steht sogar eine eigene App direkt auf der 20Bet-Seite bereit, einfach zu installieren, ohne App Store Umwege.

Kundenservice: Der Kundenservice steht via Live-Chat oder E-Mail bereit, reagiert zügig und kompetent – auch auf Deutsch. Weitere Sprachen sind ebenfalls verfügbar, was internationalen Spielern entgegenkommt.

Fazit: 20Bet überzeugt mit einer riesigen Spieleauswahl, solider Technik und einem sicheren Rahmen – sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler geeignet.

Bewertung: 4,6 von 5 Sternen.

Jetzt zum 20Bet Casino und 100 % bis 120 € + 120 Freispiele sichern!



6. BassBet: Größte Auswahl an Zahlungsmethoden

Bassbet ist eines der neuesten Projekte am Casinohimmel – gestartet im Jahr 2025. Doch steckt hinter dem Anbieter ein erfahrenes Unternehmen, das bereits über 20 erfolgreiche Online-Casinos betreibt.

Das spricht für Stabilität, Zuverlässigkeit und eine reibungslose Zahlungsabwicklung.

Die Optik des Casinos orientiert sich, wie der Name vermuten lässt, stark ans angeln. Zugegeben, es ist nicht jedermanns Stil, aber letztlich zählt, was unter der Haube steckt. Und da punktet Bassbet auf ganzer Linie.

Spieleauswahl: Spieler erwartet eine riesige Auswahl an Games von bekannten Providern – darunter klassische Slots, moderne Videoautomaten, Tischspiele und ein umfangreiches Live-Casino.

Kundenservice: Besonders positiv ist der Kundensupport aufgefallen. Das Team reagiert schnell, kompetent und freundlich – genau so, wie man es sich in stressigen Situationen wünscht.

Ein echtes Highlight ist die Bandbreite an Zahlungsarten: Bassbet bietet die größte Auswahl unter allen von uns getesteten online Casinos für Deutschland. Ob Banktransfer, E-Wallet, Krypto oder mobile Zahlung – hier bleibt kein Wunsch offen. Auszahlungen werden zügig und zuverlässig abgewickelt.

Bonussystem: 100 % bis zu 500 € und 200 Freispiele.

Fazit: Bassbet kombiniert ein junges Erscheinungsbild mit langjähriger Branchenerfahrung im Hintergrund.

Bewertung: 4,4 von 5 Sternen.

Jetzt zum BassBet Casino und 100 % bis 120 € + 120 Freispiele sichern!



Wie wir die besten Online Casinos getestet haben

Unsere Casino-Tests basieren auf echten Spielerfahrungen, detaillierten Analysen und transparenten Kriterien.

Jedes Online Casino wurde individuell getestet – mit Echtgeld, auf Desktop und Mobilgerät. Wir erklären dir hier exakt, welche Punkte in die Bewertung eingeflossen sind.

Wichtig: Die online Casinos aus unserem Vergleich sind legal für Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sicherheit & Lizenzierung

Sicherheit ist das Fundament eines guten Online Casinos. Wir prüfen, ob eine gültige Lizenz von anerkannten Regulierungsbehörden vorliegt. Hier liegt natürlich die deutsche Glücksspiellizenz der GGL im Fokus, oder andere EU-weit anerkannte Lizenzen.

Zusätzlich analysieren wir die Verschlüsselungstechnologien (z. B. SSL-Zertifikate), den Datenschutz und welche Maßnahmen zum Spielerschutz vorhanden sind. Dabei achten wir auch auf Siegel unabhängiger Prüfer wie eCOGRA oder iTechLabs. Nur wer in dieser Kategorie höchste Standards erfüllt, hat überhaupt eine Chance, als „bestes Online Casino“ in Frage zu kommen.

Seriosität & Vertrauen

Ein vertrauenswürdiges Casino zeigt Transparenz – sei es durch ein klares Impressum, positive Erfahrungsberichte echter Spieler oder öffentliche Prüfberichte. Wir recherchieren, wer hinter dem Casino steht, wie lange es am Markt ist und ob es in der Vergangenheit zu Problemen gekommen ist.

Auch die Reputation in Fachforen, auf Bewertungsportalen oder in der Community fließt mit ein. So gewährleisten wir, dass du nur bei seriösen und etablierten Anbietern spielst – ohne böse Überraschungen.

Auszahlungsquote (RTP) & Fairness

Die RTP (Return to Player) zeigt dir, wie fair ein Spiel ist. Doch wir gehen einen Schritt weiter: Wir analysieren nicht nur die theoretischen Auszahlungsraten einzelner Slots, sondern auch die veröffentlichten Gesamt-RTPs des Casinos.

Werden diese von unabhängigen Instituten geprüft? Gibt es faire Bedingungen beim Gewinnauszahlungsprozess? Gerade in dieser Kategorie trennt sich oft die Spreu vom Weizen – denn Fairness sollte nicht nur ein Versprechen, sondern messbar sein.

Bonusangebote & Bedingungen

Viele Anbieter werben mit hohen Bonusbeträgen – aber nur wenige bieten auch faire Bedingungen.

Wir prüfen nicht nur die Bonushöhe, sondern vor allem das „Kleingedruckte“: Umsatzanforderungen, Spielgewichtung, Zeitlimits, Einschränkungen bei Zahlungsmethoden und maximale Einsatzlimits.

Nur wenn ein Bonus wirklich realistisch und spielerfreundlich ist, bewerten wir ihn positiv. Auch Aktionen für Bestandskunden, Freispiele ohne Einzahlung und transparente Kommunikation fließen in unsere Bewertung mit ein.

Spielangebot & Softwarequalität

Ein gutes Online Casino bietet mehr als nur Book of Dead. Wir testen, wie breit das Spielangebot ist – inklusive Slots, Tischspielen, Live Casino, Video Poker und Spezialgames.

Dabei achten wir auf Vielfalt, Ladegeschwindigkeit, mobile Optimierung und Zusammenarbeit mit Top-Providern wie NetEnt, Playtech, Pragmatic Play oder Play’n GO. Qualität und Quantität zählen gleichermaßen – und wir bevorzugen Anbieter, die auch neue oder exklusive Titel im Portfolio haben.

Ein- und Auszahlungen

Zahlungsmethoden sollten schnell, sicher und vielseitig sein. In jedem Test prüfen wir, ob gängige Dienste wie Kreditkarten, Trustly, Sofort, Kryptowährungen oder E-Wallets unterstützt werden.

Besonders wichtig: Wir testen selbst, wie schnell Auszahlungen funktionieren, ob Gebühren anfallen und wie transparent der gesamte Prozess ist. Gerade im Bereich „Banking“ zeigen sich oft versteckte Schwächen, die wir für dich sichtbar machen – bevor du selbst Geld einzahlst.

Kundensupport & Nutzerfreundlichkeit

Ein Top-Casino erkennt man daran, wie es mit seinen Kunden umgeht.

Wir nehmen den Support genau unter die Lupe: Gibt es einen 24/7 Live-Chat auf Deutsch? Wie freundlich und hilfreich sind die Antworten? Zusätzlich testen wir FAQ-Bereiche, E-Mail-Support und – wenn vorhanden – telefonischen Kundendienst.

Auch die Bedienbarkeit der Website und der mobilen Version fließen hier mit ein. Ein guter Support gibt dir nicht nur Antworten – er vermittelt Vertrauen.

Was macht ein gutes Bonusangebot in den besten Casinos aus?

Ein gutes Bonusangebot ist mehr als nur eine große Zahl auf einem Werbebanner – es kann über Erfolg oder Frust beim Einstieg ins Online Casino entscheiden.

Bei unserem Test achten wir deshalb nicht nur auf die Höhe des Bonus, sondern analysieren auch alle Bedingungen dahinter. Entscheidend ist, ob die Umsatzanforderungen fair und realistisch sind.

Beispiel: Ein 100 % Bonus mit 30-fachem Umsatz ist deutlich besser als ein 200 % Bonus mit 70-facher Vorgabe. Auch die Gewichtung der Spiele spielt eine große Rolle: Können nur Slots zum Bonusumsatz beitragen oder auch Tischspiele und Live Casino?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zeitliche Begrenzung. Hat man genug Zeit, um den Bonus umzusetzen, oder muss alles in wenigen Tagen passieren?

Ebenso prüfen wir, ob es Einschränkungen bei Zahlungsmethoden gibt – manche Boni gelten etwa nicht bei Einzahlungen mit Skrill oder Neteller. Gute Anbieter kommunizieren diese Regeln transparent und stellen sie verständlich dar.

Neben dem Willkommensbonus schauen wir uns auch Aktionen für Bestandskunden an: Gibt es regelmäßige Freispiele, Reload-Angebote oder VIP-Programme? Die besten Casinos schaffen es, neue Spieler zu überzeugen, aber auch treue Kunden langfristig zu binden. Ein starkes Bonusangebot ist immer durchdacht, klar formuliert, fair gestaltet – und kein Lockvogel mit versteckten Haken.



Online Casino Deutschland: Sicherheit, Seriosität & Spielerschutz

Faktoren wie Sicherheit, Seriosität und Spielerschutz sind uns besonders wichtig.

Was bringt es dir große Gewinne einzufahren, wenn Gefahr besteht, dass deine Bankdaten zweckentfremdet werden? Oder du keine Auszahlungen tätigen kannst?

Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines Online Casinos – besonders für Spieler aus Deutschland.

Ein seriöser Anbieter setzt auf modernste Verschlüsselungstechnologien wie 256-Bit-SSL, um deine persönlichen Daten und Zahlungsinformationen zuverlässig zu schützen. Darüber hinaus prüfen wir, ob die Spiele fair ablaufen, indem sie regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie eCOGRA, GLI oder iTechLabs getestet werden.

Auch der technische Schutz vor Betrug, etwa durch Manipulationen beim Login oder bei Transaktionen, spielt eine große Rolle.

Gute Casinos bieten zusätzlich Tools für verantwortungsvolles Spielen an, darunter Einzahlungslimits, Reality Checks, Pausenfunktionen oder Selbstsperren. Nur wer all diese Schutzmechanismen bietet, schafft eine sichere Umgebung für langfristigen Spielspaß.

Seriosität: Transparente Kommunikation

Seriosität zeigt sich nicht in schönen Versprechen, sondern in transparenter Kommunikation, nachvollziehbaren Unternehmensinformationen und einem einwandfreien Ruf.

Bei jedem Test prüfen wir, ob ein Casino über eine gültige Lizenz verfügt. Idealerweise von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) oder einer EU-Behörde wie der MGA oder Curacao.

Die MGA Lizenz ist in den letzten Jahren begehrter geworden, auch wenn sie aufgrund von Geldwäschevorwürfen ihre Probleme hatte. Ständig prüft die MGA Casinos und greift hart durch.

Zudem analysieren wir den Hintergrund des Unternehmens: Wer steckt dahinter? Gibt es öffentliche Erfahrungsberichte? Wie reagiert der Anbieter auf Beschwerden?

Ein transparentes Impressum, verständliche AGB und ein deutschsprachiger Support sind für uns ebenso Pflicht wie eine klare Darstellung der Bonusbedingungen. Ein seriöses Online Casino spielt mit offenen Karten – und genau das erwarten wir auch für die deutsche Spielergemeinschaft.

Spielerschutz wird in Deutschland großgeschrieben

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Glücksspiel ist uns besonders wichtig – deshalb bewerten wir den Spielerschutz in jedem getesteten Casino sehr genau.

Die besten Anbieter ermöglichen es dir, persönliche Limits für Einzahlungen, Verluste, Spielzeiten oder Einsätze festzulegen. Zusätzlich kannst du in vielen Fällen Pausen einlegen oder dein Konto dauerhaft sperren lassen. Auch Selbsttests zur Einschätzung des eigenen Spielverhaltens sind oft integriert.

Besonders positiv werten wir die Zusammenarbeit mit anerkannten Hilfsorganisationen wie GamCare, Gambling Therapy oder dem deutschen Netzwerk „Check-dein-Spiel“.

Online Glücksspiel soll Spaß machen – aber ohne Risiko in problematisches Spielverhalten abzurutschen. Daher empfehlen wir nur Anbieter, die Verantwortung ernst nehmen und Schutzmechanismen aktiv fördern.

Hast du Probleme mit Glücksspielsucht? Dann empfehlen wir, dass du dich an die BZgA wendest. Diese bietet eine telefonische Beratung zur Glücksspielprävention.



Telefonnummer: 0800 – 137 27 00

Die Spieleauswahl in den besten Online Casino: Slots, Live Dealer & Co.

Als jemand, der schon seit Jahren spielt – angefangen mit Poker, später dann in unzähligen Online Casinos – weiß ich: Das Spieleangebot ist das Herzstück jeder guten Online-Spielothek.

Wenn wir ein neues Casino testen, starten wir meistens direkt mit einem Blick in die Spieleauswahl. Denn hier zeigt sich, ob der Anbieter wirklich was draufhat – oder nur mit großen Versprechungen wirbt.

Wichtig ist uns vor allem die Vielfalt. Wir wollen nicht nur Slots sehen, sondern ein breites Spektrum an Games, die uns die Freiheit geben, spontan zu entscheiden: Will ich heute die Walzen entscheiden lassen, oder doch lieber mein Glück bei Blackjack versuchen?

In den von uns getesteten Online Casinos findest du in der Regel eine große Auswahl an Spielkategorien, darunter:

Spielautomaten (Slots): Von klassischen Früchte-Automaten bis hin zu modernen Video Slots mit aufwendiger Grafik, Features und Megaways-Mechanik. Book of Dead, Gates of Olympus, Razor Shark – kennst du sicher.

Von klassischen Früchte-Automaten bis hin zu modernen Video Slots mit aufwendiger Grafik, Features und Megaways-Mechanik. Book of Dead, Gates of Olympus, Razor Shark – kennst du sicher. Tischspiele: Digitale Versionen von Klassikern wie Blackjack, Roulette, Baccarat oder Casino Hold’em. Viele davon mit variablen Limits.

Digitale Versionen von Klassikern wie Blackjack, Roulette, Baccarat oder Casino Hold’em. Viele davon mit variablen Limits. Live Casino: Hier kommt echtes Casino-Feeling auf. Du spielst per Videoübertragung gegen echte Dealer. Mein Tipp: mal Blackjack oder Lightning Roulette ausprobieren.

Hier kommt echtes Casino-Feeling auf. Du spielst per Videoübertragung gegen echte Dealer. Mein Tipp: mal Blackjack oder Lightning Roulette ausprobieren. Jackpot-Slots: Mit progressiven Gewinnen, die in die Millionen gehen können. Mega Moolah ist wohl der bekannteste.

Mit progressiven Gewinnen, die in die Millionen gehen können. Mega Moolah ist wohl der bekannteste. Crash Games & Instant Win: Schnelle, moderne Spielkonzepte für zwischendurch, die immer beliebter werden. Aviator ist gerade der Hit.

Schnelle, moderne Spielkonzepte für zwischendurch, die immer beliebter werden. Aviator ist gerade der Hit. Videopoker: Für alle, die Poker lieber solo gegen die Maschine spielen. Weniger Psychologie, aber viel Strategie.

Für alle, die Poker lieber solo gegen die Maschine spielen. Weniger Psychologie, aber viel Strategie. Spezialspiele: Darunter Bingo, Keno, Rubbellose oder sogar virtuelle Sportwetten.

Was uns wichtig ist: Es muss was für jeden Spielertypen dabei sein. Und nicht nur Masse, sondern auch Qualität.

Top-Anbieter arbeiten mit Softwaregrößen wie Pragmatic Play, Play’n GO, NetEnt, Evolution oder Microgaming – und genau das erwarten wir. Denn am Ende geht’s darum, dass du dich als Spieler wohlfühlst und die besten Games auf Knopfdruck zur Verfügung hast – egal ob am Laptop oder auf dem Handy.

Die besten online Casinos liefern hohe Auszahlungsquoten

Die Auszahlungsquote – auch bekannt als RTP (Return to Player) – ist ein Punkt, der von vielen Spielern unterschätzt wird.

Dabei ist sie einer der wichtigsten Indikatoren dafür, wie fair ein Online Casino wirklich ist.

In unseren Tests schauen wir uns deshalb ganz genau an, welche RTP-Werte die einzelnen Spiele bieten und ob diese transparent vom Anbieter kommuniziert werden.

Denn mal ehrlich: Wer will schon stundenlang zocken, wenn das Casino heimlich viel mehr einbehält, als es sollte?

Gute Online Casinos bieten Spiele mit hohen Auszahlungsquoten, die in der Regel deutlich über denen in Spielhallen oder landbasierten Casinos liegen.

Während Automaten in der Spielothek oft nur eine Quote um die 85 % haben, liegt der RTP bei Online-Slots oft zwischen 95 % und 98 %. Bei Tischspielen wie Blackjack sind sogar Werte über 99 % drin – vorausgesetzt, man kennt die Regeln und spielt mit der richtigen Strategie.

Aber Achtung: Manche Anbieter nutzen Varianten mit deutlich schlechteren Quoten. Genau deshalb überprüfen wir immer, welche Spielversion angeboten wird und ob der RTP klar ersichtlich ist.

Ein weiterer Punkt, den wir berücksichtigen, ist die Fairness im Gesamtbild.

Gibt es regelmäßig veröffentlichte Auszahlungsstatistiken? Werden diese von unabhängigen Prüfstellen wie eCOGRA oder iTechLabs kontrolliert? Je transparenter ein Casino hier agiert, desto besser.

Wir haben auch gelernt, dass die bloße Angabe „hoher RTP“ nicht reicht – wichtig ist, dass du als Spieler nachvollziehen kannst, wie diese Werte zustande kommen und ob sie wirklich aktuell sind.

Wenn du langfristig das Beste aus deinem Einsatz machen willst, solltest du Casinos wählen, die nicht nur mit attraktiven Boni werben, sondern auch bei der Auszahlungsquote ehrlich und fair spielen. In meinen Top-Empfehlungen findest du ausschließlich Anbieter, die in diesem Punkt überzeugen konnten.

Online Casino Deutschland: Zahlungsanbieter, Einzahlungen und Auszahlungen

Die Auswahl an Zahlungsanbietern sowie der Ablauf von Einzahlungen und Auszahlungen wird immer von uns getestet. Hier dürfen dem Casino keine Fehler unterlaufen, ansonsten haben sie nicht die Chance auf den Titel “bestes Online Casino”.

Einzahlungen: Schnell & sicher

Eine schnelle und unkomplizierte Einzahlung ist der erste Schritt ins Casinovergnügen – und ein echtes Qualitätsmerkmal.

In den von uns getesteten besten Online Casinos funktioniert die Einzahlung in der Regel innerhalb weniger Sekunden.

Besonders wichtig: Der Prozess muss sicher, transparent und gebührenfrei ablaufen. Gute Anbieter bieten dir eine Vielzahl an Optionen, sodass du genau die Methode wählen kannst, die zu dir passt – egal ob klassisch per Kreditkarte, modern mit E-Wallet oder anonym über Prepaid.

Ein Mindestbetrag von 10 bis 20 Euro ist Standard, einige Casinos ermöglichen sogar kleinere Einzahlungen.

Wichtig: Manche Boni gelten nur bei bestimmten Zahlungsmethoden – immer vorab checken!

So laufen die Auszahlungen ab

Wenn du Gewinne machst, willst du natürlich auch unkompliziert auszahlen – und zwar schnell.

Genau deshalb testen wir bei jedem Casino, wie lange die Auszahlung tatsächlich dauert, ob Identitätsnachweise erforderlich sind und ob Gebühren erhoben werden.

Die besten Online Casinos zahlen innerhalb von 24 bis 48 Stunden aus – vorausgesetzt, dein Spielerkonto ist vollständig verifiziert.

Achte auch auf die Limits: Gute Anbieter erlauben tägliche oder wöchentliche Auszahlungen ohne strenge Begrenzungen.

Noch ein Pluspunkt: Wenn ein Casino Auszahlungen über dieselbe Methode durchführt wie die Einzahlung, sparst du dir zusätzliche Schritte und Wartezeiten.

Welche Zahlungsanbieter stehen mir zur Verfügung?

Vielfalt ist Trumpf – das gilt besonders bei den Zahlungsmethoden.

Die besten Online Casinos in Deutschland bieten eine breite Auswahl an sicheren und bewährten Zahlungsdienstleistern.

Hier ein Überblick über gängige Anbieter, die du in Top-Casinos häufig findest:

Kreditkarten: Visa, Mastercard (fast überall akzeptiert)

Visa, Mastercard (fast überall akzeptiert) E-Wallets: Skrill, Neteller, Jeton, MiFinity (schnell und sicher)

Skrill, Neteller, Jeton, MiFinity (schnell und sicher) Sofortüberweisung & Trustly: Direkt vom Bankkonto – beliebt in Deutschland

Direkt vom Bankkonto – beliebt in Deutschland Prepaid: paysafecard oder CashToCode (anonym und einfach)

paysafecard oder CashToCode (anonym und einfach) Kryptowährungen : Bitcoin, Ethereum, Litecoin (vor allem bei modernen Casinos)

Bitcoin, Ethereum, Litecoin (vor allem bei modernen Casinos) Apple Pay & Google Pay: Mobil und bequem – in manchen Casinos verfügbar

Wichtig: PayPal wird in Deutschland kaum noch unterstützt, da sich der Anbieter vom deutschen Glücksspielmarkt zurückgezogen hat.

Aber mit Alternativen wie Trustly oder Jeton bist du genauso gut – wenn nicht besser – aufgestellt.

Alle Casinos, die du in unserem Vergleich findest, haben zumindest 10 verschiedene Zahlungsmethoden. Beachte, dass du bei gewissen Zahlungsmethoden, mit denen du deine Einzahlung vorgenommen hast, auch deine Auszahlung tätigen musst.

Dies soll der Geldwäsche entgegenwirken und zeichnet gute Casinos aus.

Nutzt du Zahlungsmethoden wie Paysafecard oder CashToCode, musst du natürlich mit einer anderen Zahlungsmethode auszahlen.

Bist du außerhalb von Deutschland unterwegs, sind EU Casinos vielleicht die bessere Wahl, da diese in der ganzen EU legal genutzt werden dürfen.

Welche Glücksspiellizenzen sind in deutschen online Casinos legal?

Online Casinos brauchen eine gültige Glücksspiellizenz, um legal und seriös zu operieren – das gilt besonders für den stark regulierten deutschen Markt.

Aber: Nicht jede Lizenz ist automatisch auch in Deutschland gültig. Seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) im Juli 2021 gilt ein zentrales, bundeseinheitliches Regelwerk. Online Casinos benötigen seitdem eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL), um deutsche Spieler offiziell bedienen zu dürfen.

Neben der GGL sind für deutsche Spieler auch EU-Lizenzen wie die der Malta Gaming Authority (MGA), Curacao oder der Gibraltar Gambling Commission weiterhin relevant – zumindest dann, wenn das Casino keine spezifische Werbung auf dem deutschen Markt macht.

Diese Anbieter befinden sich rechtlich gesehen oft in einer Grauzone, bieten aber dennoch hohe Sicherheitsstandards und werden von vielen Spielern genutzt.

Vorsicht ist geboten bei Off-Shore-Lizenzen aus Drittstaaten: Diese bieten oft weniger Schutz und schwächere Regulierungen. Wir empfehlen nur Casinos, die entweder offiziell in Deutschland lizenziert sind oder eine starke EU-Lizenz vorweisen können.

Die deutsche Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein

Bevor es eine bundesweite Regelung gab, war Schleswig-Holstein das erste Bundesland, das eigene Lizenzen für Online Casinos ausstellte – bereits im Jahr 2012.

Diese Sonderregelung ermöglichte es Anbietern wie DrückGlück, Tipico oder bwin legal in Deutschland zu operieren – allerdings ausschließlich für Spieler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein.

Die Lizenzen waren zunächst bis 2018 gültig, wurden später verlängert und genossen lange Zeit einen Sonderstatus.

Auch heute noch gilt die Schleswig-Holstein-Lizenz als ein Qualitätssiegel, da sie bereits früh hohe Maßstäbe in Sachen Spielerschutz, Transparenz und Fairness setzte. Viele Anbieter, die damals lizenziert wurden, gehören auch heute noch zu den vertrauenswürdigsten Namen auf dem deutschen Markt.

Die Entwicklung der Rechtslage für online Casinos in Deutschland

Die Rechtslage rund um Online Casinos in Deutschland war lange Zeit unklar. Geprägt von Widersprüchen zwischen nationalem Glücksspielrecht und europäischem Dienstleistungsrecht.

Während Schleswig-Holstein eigene Lizenzen vergab, blieben andere Bundesländer zurückhaltend oder lehnten Online-Glücksspiel komplett ab. Das führte zu einer sogenannten „Grauzone“, in der viele Spieler bei Anbietern mit EU-Lizenz spielten, ohne dass diese offiziell reguliert waren.

Erst mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) kam Bewegung in die Sache.

Seit Juli 2021 dürfen Online Casinos in ganz Deutschland legal agieren – unter strengen Auflagen. Zuständig ist nun die zentrale Regulierungsbehörde GGL.

Sie vergibt Lizenzen an Anbieter, die sich an klare Vorgaben halten: Einsatzlimits, Spielpausen, Verbot bestimmter Spiele wie Tischspiele (sofern nicht explizit erlaubt), Maßnahmen gegen Spielsucht und mehr.

Anbieter, die diese Vorgaben nicht einhalten müssen, jedoch ihr Angebot in Deutschland offerieren dürfen, nennen sich Casinos ohne Limit.

Diese Regulierung schafft endlich Klarheit und Schutz für deutsche Spieler – auch wenn sie manchen in ihrer Strenge zu weit geht. Wir beobachten die Entwicklung genau und testen regelmäßig neue Casinos, die eine deutsche Lizenz erhalten. So kannst du dir sicher sein, nur bei legalen und fairen Anbietern zu spielen.

Wie gut ist der Kundenservice im Online Casino? Unser Qualitätscheck

Ein guter Kundenservice ist oft das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, ob ein Online Casino wirklich empfehlenswert ist.

Denn früher oder später hat jeder Spieler mal eine Frage – sei es zu Bonusbedingungen, einer Auszahlung oder technischen Problemen. Und genau dann zeigt sich, wie professionell und hilfsbereit ein Anbieter wirklich ist.

In unseren Tests achten wir besonders darauf, ob ein Live-Chat rund um die Uhr verfügbar ist – idealerweise auf Deutsch. Ein 24/7 Support, der schnell und kompetent reagiert, ist für uns ein echtes Qualitätsmerkmal.

E-Mail-Support sollte ebenfalls vorhanden sein, ebenso wie ein gut strukturierter FAQ-Bereich, der die häufigsten Fragen verständlich beantwortet. Telefonhotlines sind heute eher die Ausnahme, können aber bei größeren Casinos trotzdem ein Pluspunkt sein.

Was wir gar nicht leiden können, sind Chatbots, die nur vorgefertigte Antworten liefern, ohne wirklich zu helfen – oder Casinos, bei denen man tagelang auf eine Antwort wartet.

In den von uns empfohlenen Online Casinos bekommst du schnelle, freundliche und hilfreiche Unterstützung. Denn guter Kundenservice bedeutet nicht nur technische Hilfe. Er schafft Vertrauen, Sicherheit und ein gutes Gefühl beim Spielen.

Wir haben diverse Problemsituationen simuliert und den Kundensupport sowohl per Mail als auch über den Live-Chat kontaktiert, um zu sehen, wie schnell und wie gut uns geholfen wird.

Unsere Auswahl der besten online Casinos für Deutschland zeichnen sich durch folgenden Kundenservice aus:

Live-Chat Reaktionszeit: Unter 1 Minute

Unter 1 Minute E-Mail Reaktionszeit: Unter 24 Stunden

Unter 24 Stunden Spricht Deutsch sowie Englisch

Bietet hilfreiche Lösungsmöglichkeiten

Zudem ist der Kundenservice rund um die Uhr erreichbar.

Mobilfreundlichkeit in den besten online Casinos Deutschlands: Android & iOS Smartphones

Wer wie wir gerne auch mal unterwegs eine Runde spielt, sei es in der Bahn, auf dem Sofa oder einfach zwischendurch, weiß, wie wichtig eine mobilfreundliche Casino-Plattform ist.

In unseren Tests lege ich deshalb großen Wert auf die Frage: Wie gut lässt sich das Casino auf dem Smartphone oder Tablet bedienen?

Die besten Online Casinos in Deutschland setzen auf ein sogenanntes responsives Design.

Das bedeutet: Du brauchst keine separate App herunterladen, sondern kannst direkt im mobilen Browser loslegen. Die Seiten passen sich automatisch deinem Gerät an, egal ob iOS oder Android, und bieten dir dieselbe Funktionalität wie am Desktop. Navigation, Spieleauswahl, Einzahlungen, Live-Chat – alles funktioniert reibungslos und ohne Frust.

Gerade moderne Spielautomaten und Live-Casino-Spiele laufen heute in Top-Qualität auf dem Handy.

Gute Casinos optimieren ihre Spiele gemeinsam mit Softwareanbietern wie NetEnt, Pragmatic Play oder Play’n GO gezielt für Mobilgeräte – mit flüssiger Grafik, Touch-Bedienung und kurzen Ladezeiten.

Wir achten bei unseren Tests auch darauf, wie viele Spiele tatsächlich mobil verfügbar sind. Denn manche Casinos werben mit tausenden Games, liefern auf dem Smartphone aber nur einen Bruchteil. Das ist ein No-Go.

Die besten Anbieter bieten dir mobil nicht nur die volle Auswahl, sondern auch exklusive mobile Aktionen, intuitive Benutzerführung und schnellen Zugriff auf Support und Kasse.

Kurz gesagt: Wenn ein Online Casino 2025 ernst genommen werden will, muss es auch unterwegs überzeugen. Und genau das tun die Anbieter, die es in unsere Topliste schaffen.

Fazit: Bestes online Casino Deutschland 2025

Online Casinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben in den letzten Jahren einen riesigen Qualitätssprung gemacht – vor allem durch klare gesetzliche Regelungen und strengere Kontrollen.

In unserem großen Test haben wir alle wichtigen Faktoren berücksichtigt: Sicherheit, Seriosität, Bonusangebote, Spieleauswahl, RTP-Werte, Zahlungsoptionen, Kundenservice und mobile Nutzbarkeit.

Wer bei einem unserer Top-Anbieter spielt, kann sich auf ein faires, legales und unterhaltsames Spielerlebnis verlassen – ganz egal ob am PC oder unterwegs.



FAQ – Häufige Fragen zu Online Casinos in Deutschland

Welches deutsche Online Casino ist zu empfehlen?

Wir empfehlen das Dragon Slots Casino. Es überzeugt mit deutscher Lizenz, starkem Bonus, breiter Spielauswahl und schnellen Auszahlungen.

Welches ist das beste Online Casino mit Echtgeld?

Dragon Slots ist das beste Casino mit Echtgeld. Es bietet sichere Einzahlungen, faire Auszahlungsquoten und Top-Games mit Echtgeld. Ideal für deutsche Spieler.

Welche neuen Online Casinos gibt es in Deutschland?

Zu den aktuellen neuen Casinos in Deutschland zählen Dragon Slots, Bizzo, Casinoly und BassBet.

Wie kann man sich in Online Casinos sperren lassen?

Du kannst dich jederzeit direkt im Spielerkonto selbst sperren oder den Support kontaktieren. Die Sperre ist verbindlich und schützt vor Spielsucht.

Wieso gibt es bei Online Casinos unterschiedliche Auszahlungsquoten?

Die Auszahlungsquoten hängen vom jeweiligen Spiel und Anbieter ab. Unterschiede entstehen durch Spielvarianten, Provider und Lizenzvorgaben.