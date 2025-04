Online Casino ohne 5 Sekunden Regel: Top 7 2025

Wer nach online Casinos ohne 5 Sekunden Regel sucht, dem ist der deutsche Glücksspielstaatsvertrag ein Dorn im Auge.



Tatsächlich gibt es diverse online Casinos ohne 5 Sekunden Pause, jedoch gilt es auf vertrauenswürdige Anbieter zu setzen, die innerhalb der EU agieren dürfen.



Wir haben anhand diverserer Kriterien und der Hilfe unserer Community die besten Casinos herausgefiltert.

93 Anbieter wurden in einem Zeitraum von 5 Wochen verglichen. Wer am besten abgeschnitten hat? Siehe selbst.

Die besten 7 online Casinos ohne 5 Sekunden Regel

Casinos testen erfordert Zeit und Nerven. Naja – und Geld. Schlechter Anbieter können sehr frustrierend sein. Langsame Internetseiten, Abstürze von Slots-Games, schlechter Kundenservice, Auszahlungen die teils 1 Woche in Anspruch nehmen.

Für uns ein absolutes No-Go.

Unsere Auswahl fand statt unter diversen Kriterien, welche sich sowohl auf Sicherheit, Spielspaß, Bonus und Kundenservice beziehen. Auch die Stimmen unserer Community (1500+ Stimmen) sind mit eingeflossen.

👉 Tipp: Klicke einfach auf das Casino deiner Wahl. Ad-Blocker kann ggf. zu Problemen beim Ladevorgang führen.

Top 7 online Casinos ohne 5 Sekunden Regel:

1. Dragon Slots – Bonus bis zu 2.250 €

2. Casinoly – High Roller & VIP

3. Bizzo – Community-Liebling 2024

4. National Casino – ältestes & bekanntestes Casino

5. 20Bet – Ideal für Sportwetten & Live-Casino

6. Cashed – 500 € & 200 Freispiele

7. Spinsy – Die meisten Zahlungsmethoden







Platz 1: Dragon Slots – Bonus bis zu 2.250 €

Image “Dragon Slots 1 5Sekunden” placeholder.

Dragon Slots ist die klare Nummer 1 in unserem Test. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell, mit sofortiger Spielbereitschaft. Es wird keine Schufa Überprüfung durchgeführt, wie es deutsche Casinos machen müssen.



Viele deiner Daten bleiben deine Daten, was dem Spieler mehr Anonymität verschafft.

Die Vielzahl der angebotenen Spiele wie Slots und Live Games überraschen positiv. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Ein besonderes Highlight sind die schnellen Zahlungsmethoden und hohen Limits, die eine unmittelbare Nutzung der Gewinne ermöglichen.

Der Kundenservice ist 24/7 verfügbar und zeichnet sich durch ihre schnelle und hilfreiche Reaktion auf Anfragen aus.

Im Gegensatz zu vielen deutschen Online Casinos gibt es bei Dragon Slots keine störenden Regulierungen aufgrund des Glücksspielstaatsvertrags. Es handelt sich somit um ein online Casino ohne 5 Sekunden Regel.



Dies ermöglicht ein unbeschwertes, freies Spielvergnügen.

Der Bonus ist ein 100 % Einzahlungsbonus bis zu 2.250 € und 200 Freispiele. Das Dragon Slots online Casino besitzt eine Curacao Lizenz, welche für deutsche Spieler legal ist, da es eine EU-Lizenz ist.

Bewertung: 9.9/10 Sternen

👉 Jetzt zum Dragon Slots Casino.







Platz 2: Casinoly – High Roller & VIP Gewinner

Image “Casinoly 2 5Sekunden” placeholder.

Casinoly hat das Online Casino Erlebnis, im speziellen für High-Roller, auf ein neues Level gehoben. Die Registrierung ist kinderleicht und blitzschnell, ohne umständliche Schritte.

Eine überwältigende Auswahl an Spielen, von klassischen bis zu innovativen, erwartet dich als Spieler. Beeindruckend ist die Schnelligkeit der Zahlungsmethoden, die Casinoly anbietet – schnelle Ein- und Auszahlungen ohne Verzögerungen. In unserem Test schneidet Casinoly hier wohl am besten ab.

Der Kundensupport reagiert prompt und ist stets hilfsbereit, eine echte Stütze für die Spieler.

Und das Beste: Auch Casinoly ist frei von belastenden Regelungen, wie sie der deutsche Glücksspielstaatsvertrag vorschreibt. Keine 5 Sekunden Regel, nervige Pausen oder Einsatzlimits.

Dies sorgt für ein sorgenfreies, unvergleichliches Spielerlebnis. Casinoly erfüllt nicht nur Erwartungen, es übertrifft sie!

Der Casinoly Bonus liegt bei 100 % bis zu 500 Euro und 200 Freispielen. Zahlst du also 500 € ein, erhältst du weitere 500 € als Bonus.

Casinoly besitzt eine Curacao Lizenz, welche für deutsche Spieler legal ist, da es eine EU-Lizenz ist.

Bewertung: 9.5/10 Sternen

👉 Jetzt zum Casinoly Casino.







Platz 3: Bizzo – Community Liebling im Jahr 2024

Image “Bizzo 3 5Sekunden” placeholder.

Das Bizzo Casino konnte sich mit Bravour den dritten Platz in unserer Top 7 sichern. Die Anmeldung ist ein Kinderspiel, schnell und benutzerfreundlich.

Eine bemerkenswerte Bandbreite an Spielen eröffnet neue Horizonte für Casino-Enthusiasten.

Hinsichtlich der Zahlungsabwicklung hatten wir keine Probleme. Sowohl Ein- als auch Auszahlungen sind prompt. Die Einzahlung hat nur wenige Sekunden gedauert (via Kreditkarte). Auszahlungen lagen zwischen 1 und 3 Tagen, was vergleichsweise absolut okay ist.



Für High-Roller Spieler werden Limits gegebenenfalls individuell erhöht. Dies passiert auf Anfrage.

Der Kundenservice des online Casinos zeichnet sich durch Schnelligkeit und Hilfsbereitschaft aus. Ein unverzichtbarer Aspekt und Partner für uns Spieler.

Registrierst du dich zügig, kannst du dich über bis zu 2400 € in Form eines Bonus ergattern. Die 2400 € teilen sich auf 4 Einzahlungen auf.

Bewertung: 9.4/10 Sternen

👉 Jetzt zum Bizzo Casino.







Platz 4: National Casino – Ältestes & bekanntestes Casino

Image “National Casino 4 5Sekunden” placeholder.

Als online Casino ohne 5 Sekunden Regel zeichnet sich National durch seine zahlreichen Zahlungsmethoden aus.

Des Weiteren beeindruckt National Casino mit einer intuitiven Registrierung, die einen blitzschnell ins Spielgeschehen bringt. Typisch für Curacao Casinos, aber nichtsdestotrotz erwähnenswert.

Die Spielauswahl kann sich sehen lassen. Über 60 Anbieter, 4100 Online Slots, 220 Tischspiele und 280 Jackpot-Spiele.

Die Live-Poker-Dealer wirken teils etwas lustlos, weshalb National Casino es nicht auf Platz 3 geschafft hat.



Die schnellen Zahlungsmethoden erlauben unmittelbare Ein- und Auszahlungen, wodurch Gewinne innerhalb von 1 bis 2 Tagen genutzt werden können.

Der 24/7 Kundensupport vom online Casino (Live-Chat) ist stets schnell und hilfreich, ein verlässlicher Partner für alle Anliegen.

Neue Spieler werden mit einem Bonus in Höhe von 100 % bis zu 300 € + 100 Freispiele belohnt.

National Casino steht für ein sicheres und faires Spielen und ist lizenziert durch die Regierung von Curacao, was zusätzlich Vertrauen schafft.



Dank der Mobiloptimierung kann man bei National auch unterwegs jederzeit spielen und gewinnen.

Bewertung: 9.1/10 Sternen

👉 Jetzt zum National Casino.







Platz 5: 20Bet – Ideal für Sportwetten & Live-Casino

Image “20Bet 5 5Sekunden” placeholder.

Das 20Bet Online-Casino schafft es auf Platz 5. Die Anmeldung ist unkompliziert und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Mit einer enormen Auswahl an Spielen, von altbewährten Klassikern bis zu den neuesten Trends, bietet 20Bet endloses Spielvergnügen.



Die blitzschnellen Zahlungsmethoden gewährleisten unmittelbare Ein- und Auszahlungen, sodass Gewinne fix verfügbar sind.

Der Kundensupport ist schnell und steht immer hilfsbereit zur Seite.

Ein besonderes Merkmal von 20Bet ist das “Progressive Jackpot”-System, das Spieler mit gigantischen Gewinnen belohnt.



Als neuer Spieler wird man mit einem 100 % bis zu 120 € und 120 Freispielen Willkommensbonus belohnt.

Durch die Partnerschaft mit führenden Softwareanbietern, wie NetEnt und Microgaming, garantiert 20Bet Qualität und Sicherheit.

Zudem ist 20Bet durch die Malta Gaming Authority lizenziert, welche der Curacao Lizenz ähnelt, was zusätzliches Vertrauen schafft. Wir präferieren jedoch die Curacao Lizenz, weshalb 20Bet es lediglich auf Platz 5 geschafft hat.

Ob auf dem Desktop oder mobil, 20Bet sorgt für ein erstklassiges Casino-Erlebnis, egal wo du dich befindest.

Bewertung: 8.8/10 Sternen

👉 Jetzt zum 20Bet Casino.







Was ist ein Online Casino ohne 5 Sekunden Regel?

Um eine fundierte Diskussion über Online Casinos ohne 5 Sekunden Regel führen zu können, sollten wir zunächst den Kern dieser Regel betrachten.

Die 5 Sekunden Pause, auch Regel genannt, ist eine jüngere Bestimmung, die durch die überarbeitete Fassung des deutschen Glücksspielvertrags ab dem 1. Juli 2021 rechtlich verankert wurde.

Die Regel besagt, dass Spieler zwischen jedem Spin, sprich jeder Spielrunde des Spiels, eine Mindestpause von 5 Sekunden haben müssen.

Mal sind die Spins länger, mal kürzer, jedoch muss der Zwischenwert für Spieler bei 5 Sekunden liegen.

Da das Einhalten dieser Pause nicht immer einfach ist, wurde eine automatische Spielunterbrechung in Online-Casinos mit deutscher Lizenz implementiert.

Daher hast du keine Möglichkeit, diese obligatorische 5 Sekunden Pause zu umgehen.

Deshalb werden deutsche Casinos auch als Casinos mit Zwangspause bezeichnet. Ein Casino ohne Pause ist somit genau das, was die meisten Spieler suchen. Immerhin sorgt eine solche lange Wartezeit für wenig Spielspaß.

Rechtlich gesehen müssen alle Online Casinos, die eine Lizenz vom Regierungspräsidium in Darmstadt besitzen oder sich aktuell um eine solche bemühen, diese neue 5 Sekunden Regel einhalten.

Zu den weiteren Regularien, an die sich deutsche Casinos halten müssen, zählen: 1 Euro Einsatzlimit, Einzahlungslimit, Auszahlungslimit, kein Live Casino, keine Autoplay Funktion, Oasis Sperrdatei.

Regeln, die kein Spieler möchte.

Möchten Spieler in einem online Casino die 5 Sekunden umgehen, sind unsere genannten Curacao online Casinos ohne 5 Sekunden Pause die perfekte Alternative.





Online Casinos ohne 5 Sekunden Regel finden: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du hast genug von der 5 Sekunden Regel und möchtest nun herausfinden, wie man diese neue Bestimmung umgehen kann? Dann bist du hier genau richtig.

Mit den folgenden Schritten solltest du in der Lage sein, geeignete Alternativen, sogenannte Casinos ohne 5-Sekunden-Regel, Pausen oder Spinlimit zu finden.

1. Das passende Online-Casino suchen: Möchtest du rasch ein passendes Online Casino ohne 5 Sekunden Regel finden, weisen wir dich natürlich auf unsere Liste hin. Wenn du hingegen selbst suchen möchtest, achte darauf, dass das Casino eine Lizenz aus Curacao oder Malta (MGA) vorweisen kann. Ein Casino ohne Lizenz empfehlen wir keinesfalls.

2. Spielangebot testen: Wenn die Lizenz vorhanden ist, solltest du zuerst auf das angebotene Spielangebot achten. In einem Casino ohne 5 Sekunden Regel solltest du deine Liebelings Online Slots spielen können. Casinos aus unserer Liste bieten alle die Möglichkeit, die Spiele mit Spielgeld zu testen. Du musst also nicht gleich Echtgeld einsetzen.

3. Bonusprogramm prüfen: Der Bonus ist für viele der wichtigste Aspekt im Online-Casino. Schließlich gibt er einen großen Startvorteil. Wichtig ist jedoch nicht nur ein großer, sondern auch ein fairer Bonus. Sieh dir die Umsatzbedingungen an, damit du nicht über den Tisch gezogen wirst.

4. Zahlungsmethoden prüfen: In allen Online-Casinos solltest du mit demselben Zahlungsmittel einzahlen und auszahlen können. Sieh dir daher die aufgeführten Zahlungsmethoden im Online Casino ohne 5 Sekunden Regel an. Stelle zudem sicher, dass du dein bevorzugtes Zahlungsmittel auch gebührenfrei verwenden kannst.

5. Kundenservice testen: Oft unterschätzt, solltest du in deinem Casino ohne 5 Sekunden Regel einen kompetenten Kundenservice kontaktieren können. Prüfe, ob dieser auf Deutsch erreichbar ist und ob ein 24/7-Live-Chat integriert ist.

6. Konto erstellen, Einzahlung tätigen und gewinnen: Sind alle wichtigen Qualitätsmerkmale erfüllt, steht deiner Kontoeröffnung nichts mehr im Wege. Wir wünschen dir viel Erfolg und dicke Gewinne!

Mit der Nutzung dieser 6 Regeln solltest du ein vertrauenwürdiges Casino ohne 5 Sekunden Regel finden können. Bist du dir unsicher und hast Angst an unseriöse Casinos zu geraten, dann greife einfach auf unsere gennanten online Casinos ohne 5 Sekunden Regel zurück.

Hier sind Spieler gut aufgehoben.



Sind Online Casinos ohne 5 Sekunden Regel sicher und legal?

Es steht außer Frage, dass Casinos ohne Wartezeit ideal für Spieler sind, die ihr Verhalten selbst bestimmen und flexibel bleiben möchten.

Aber sind solche Plattformen auch vertrauenswürdig, sicher und legal?

Ja, Online Casinos ohne 5 Sekunden Regel sind sicher und legal. Zumindest dann, wenn du auf seriöse Lizenzen setzt. Es gibt auch Casinos ohne Lizenz, hier können Casinos allerdings tun und lassen, was sie möchten.

Empfehlenswert sind sie für Spieler daher nicht.

Unseren oben genannten Casinos ohne 5 Sekunden Regel besitzen allesamt eine Curacao Lizenz. Diese wird von dem Curaçao Gaming Control Board vergeben, die Glücksspielbehörde von Curacao.

Curacao ist ein Inselstaat der niederländischen Königreiche, wodurch Curacao Teil der EU ist. Casinos mit einer EU Lizenz dürfen ihr Angebot innerhalb Deutschland legal offerieren.

Um sicherzustellen, dass hier lizenzierte Casino sicher und seriös sind, werden folge Dinge vor der Vergabe geprüft:

1. Hintergrund des Antragstellers (Vorstrafen, bisherige Erfahrungen etc.)

2. Liquidität des Antragstellers (damit auch größere Gewinne ausgezahlt werden können)

Nach der Vergabe müssen Casinos sich an diverse Vorschriften und Richtlinien der CGB halten. Dazu gehören regelmäßige Berichte und Audits, um sicherzustellen, dass das Casino legal, fair und sicher gegenüber dem Spieler arbeitet.

Casinos, die in Deutschland lizenziert sind, müssen die Einhaltung der 5 Sekunden Regel sicherstellen, ihre Nutzer vollständig identifizieren und die OASIS-Sperrdatei abfragen.

Eine ganze Menge Faktoren, die zwar für eine erhöhte Sicherheit sorgen, jeder auch Spieler bevormunden. Immerhin wird stark ins Spielgeschehen der jeweiligen Personen eingegriffen.

Sicherheit ist gut und schön, aber dieser Schritt gehen vielen zu weit.

Anders ist es bei Casinos, die im Ausland lizenziert und reguliert werden. Sie müssen sich nicht an die Vorgaben des Glücksspielvertrags halten, wodurch das sorglose Spielen im online Casino wieder möglich ist. So wie es einst in Deutschland war.

In Curacao sind auch Casinos ohne OASIS und ohne Limit Regel möglich. Wichtige Informationen zu Casinos ohne Limit können auf Spielenohnelimit gefunden werden.

Casinos ohne deutsche Lizenz sind somit nicht per se weniger seriös und sicher.

Auch werden sie allesamt sorgfältig von der Regulierungsbehörde in Curacao kontrolliert. Wenn ein Casino seine Spieler nicht nach den Regeln behandelt oder versucht zu betrügen, kann dem Casino unter Umständen die Lizenz entzogen werden.

Casinos ohne 5 Sekunden Regel sind sicher. Zumindest jene, die wir im Ratgeber aufgelistet haben.



Casino ohne 5 Sekunden Regel: Vor- und Nachteile

Wie sehen die genauen Vor- und Nachteile bei einem Casino ohne 5 Sekunden Regel aus? Lohnt es sich, sich von deutschen Casinos abzuwenden?

Vor dieser Frage stehen viele Nutzer, die sich bei einem Casino ohne Wartezeit anmelden möchten.



Vorteile der Regel

Spieler müssen keine Wartezeiten zwischen den Drehungen einhalten.

Großzügige Bonusangebote und viele Freispiele.

Rasche Registrierung ohne Identifikation gemäß KYC.

Hohe Ein- und Auszahlungslimits (meist 10.000 € pro Monat).

Große Auswahl an Spielen, Live-Turnieren und Wetten.

Du kannst mit diversen Kryptowährungen zahlen, um noch anonymer zu bleiben.

Nachteile der Regel

Es ist wesentlich einfacher in die Spielsucht zu verfallen.

Etwas weniger Sicherheit.

Du als Spieler solltest dir die Nachteile vor Augen führen und selbst entscheiden, ob ein Wechsel in ein Casino ohne 5 Sekunden Regel Sinn macht. Hattest du bereits Probleme mit der Glücksspielsucht, solltest du lieber die Finger von solchen Casinos lassen.

Die Sicherheit vom Spieler sollte immer an erster Stelle stehen.

Casinos ohne 5 Sekunden Regel: Darum sind sie so begehrt

Casinos mit einer Lizenz aus Malta, Curacao oder Gibraltar stützen sich auf die EU-Rechtsvorschriften, wodurch sie sich nicht an die Auflagen des Regierungspräsidiums in Darmstadt halten müssen.

Das bedeutet, du wirst nicht mit den störenden Beschränkungen konfrontiert, die mittlerweile alle deutschen Spieler in Online Casinos mit deutscher Lizenz plagen.

Neben der 5 Sekunden Regel zählen hierzu:

Schnelle Registrierung: Normalerweise durchläufst du bei einer Registrierung viele Verifizierungsprozesse sowie der Schufa Datenverifizierung oder dem Video Ident. Im Casino ohne 5 Sekunden Regel ist dies nicht der Fall. Du kannst dich schnell und problemlos anmelden. Du kannst dir den Vorgang wie im Pay-n-Play Casino vorstellen.

Mehr Anonymität: Deine Daten werden nicht in der Oasis Sperrdatei gespeichert. Normalerweise wird hier gespeichert, wie viel du spielst, wie viel Geld du eingezahlt und ausgezahlt hast, persönliche Daten, allgemeines Spielverhalten sowie vieles mehr.

Steuerliche Belastung: Seit dem Glücksspielvertrag wurde eine Steuer von 5,3 % auf die Auszahlungsquoten von Spielautomaten angewendet. In allen Casinos mit einer deutschen Lizenz. Spielst du in Curacao, hast du diese Steuer nicht. Mit der Steuer sind die Auszahlungsquote auf teils unter 90 %, was verdammt wenig ist. Wirklich große Gewinne sind somit nur noch in einem Casino ohne 5 Sekunden Regel zu erwirtschaften.

Wenige Einschränkungen,die 5 Sekunden Regel umgehen, großer Bonus, kein Video Ident, Spielrunden mit Autoplay und das ganze auf diversen Plattform wie PC oder mobil auf dem Handy oder Tablet.

Genau dafür stehen die Anbieter unserer Top 7.

Sichere dir den großen Bonus und Freispiele, indem du oben auf den Link klickst.

Zahlungsmethoden in Casinos ohne 5 Sekunden Regel: Paysafecard, Kreditkarte & Co.

Dass EU lizenzierte Casinos ohne 5 Sekunden Pause sicher sowie legal in Deutschland sind, haben wir bereits geklärt.

Doch wie steht es um die Zahlungsmethoden? Welche sind verfügbar und wie sicher sind diese?

Wie folgt gehen wir auf ein paar Zahlungsmethoden ein, welche oft in einem online Casino ohne 5 Sekunden Regel angeboten werden. Die meisten wirst du kennen.

1. Sofortüberweisung / Klarna: Klarna Sofortüberweisung wird von vielen Casino Spielern genutzt und zählt zu einer der sichersten sowie schnellsten Zahlungsdienstleistern.

2. Kreditkarte Visa und Mastercard: Die wohl am häufigsten genutzt Zahlungsmethode stellen Visa und Mastercard dar. Dass beides renommierte sowie sichere Zahlungsmethoden sind, müssen wir wohl nicht erläutern. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Auszahlung hier meist 1-2 Tage länger dauert.

3. Kryptowährung: Viele Casinos führen Kryptowährungen als Zahlungsmethode auf. Dazu zählen zumeist Bitcoin, Ethereum und Ripple. Wer auf Anonymität setzt, wird sich über diese Möglichkeit freuen.

4. Paysafecard: Im Casino ohne 5 Sekunden Pause muss man aus Sicherheitsgründen mit der Methode auszahlen, mit der eingezahlt wurde. Wie das bei einer Paysafecard funktioniert? Mit der Paysafecard E-Wallet. Hier können Zahlungen angenommen und anschließend auf ein Bankkonto transferiert werden. Super einfach.

5. MiFinity: Als innovative e-Wallet-Lösung ermöglicht MiFinity schnelle und sichere Ein- und Auszahlungen. Mit der Unterstützung mehrerer Währungen ist MiFinity eine vielseitige Option in Casinos ohne Pause.

Große genannte Zahlungsanbieter wie Klarna oder Kreditkarte zeugen davon, dass unsere online Casinos eine gewisse Sicherheit versprechen.

Immerhin können es sich große Zahlungsdienstleister nicht leisten, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die einen schlechten Ruf haben.

Die wohl größte Auswahl an Zahlungsmethoden haben brandneue online Casinos .

Ein- und Auszahlungen sind kinderleicht

Wir haben die Vorgehensweise und Dauer von Ein- und Auszahlungen in all unseren Casinos ohne 5 Sekunden Regel getestet.

Einzahlungen sind innerhalb weniger Sekunden durchgeführt. Der Prozess ist selbsterklärend. Du registrierst dich im Casino, klickst oben rechts auf “Konto aufladen” und wählst die für dich beste Zahlungsmethode.

Nachdem du die Aufladung durchgeführt hast, sollte das Geld in weniger als 1 Minute deinem Konto gutgeschrieben werden.

Auszahlungen sind ebenso selbsterklärend. Du gehst auf deine Kontoübersicht und klickst auf den Reiter “Guthaben auszahlen”.

Wichtig: In der Regel musst du mit der Zahlungsmethoden auszahlen, mit welcher du eingezahlt hast. Dies wird gemacht, um der Geldwäsche entgegenzuwirken.

Auszahlungen in unsere Casinos ohne Pause haben zwischen 2 und 3 Werktagen gedauert.

Was sind die Gründe für die Einführung der 5 Sekunden Regel?

Es stellt sich die Frage, was die deutschen Bundesländer dazu veranlasst hat, die 5-Sekunden-Regel einzuführen. Wenn wir uns in Europa umschauen, werden wir kaum vergleichbare Beschränkungen in Online-Casinos finden.

In Großbritannien existiert eine ähnliche Regelung seit der Überarbeitung des Glücksspielvertrags im Jahr 2020.

Allerdings beträgt die erforderliche Pause dort nur 2,5 Sekunden, was im Vergleich zu den 5 Sekunden in deutschen Online-Casinos deutlich weniger ist.

Die Debatte rund um den Glücksspielvertrag zeigte den Grund: zum Schutz der Spieler.

Genau dieser Spielerschutz, also ein Schutz gegen die Spielsucht, ist der Hauptgrund, warum die 5 Sekunden Regel in den deutschen Casinos implementiert wurde.

Nach zahlreichen Tagungen der Bundesländer und diversen Expertengruppen soll die 5 Sekunden Pause dabei helfen, die Selbstkontrolle der Spieler zu stärken.

Die Zeiten, in denen du hohe dreistellige Verluste in wenigen Minuten erleiden musstest, sollen in Verbindung mit dem neuen Einsatzlimit der Vergangenheit angehören.

Was auch der Vergangenheit angehört, ist der Spielspaß.

Spieleauswahl im Casino ohne Pause: Slots, Live Casino & Table Games

Casinos ohne die 5-Sekunden-Regel bieten eine breite Auswahl an Spielen ohne künstliche Verzögerungen. Spieler profitieren von einem schnellen und dynamischen Spielerlebnis in verschiedenen Kategorien:

Slots: Moderne Video-Slots, klassische Früchteslots und Megaways-Spiele stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Ohne die 5-Sekunden-Regel laufen Spins in der gewohnten Geschwindigkeit, was besonders für High-Roller und Vielspieler attraktiv ist.

Table-Games: Klassiker wie Roulette, Blackjack, Baccarat und Poker sind ohne Einschränkungen spielbar. Hier können Spieler ihre Strategien uneingeschränkt nutzen, ohne lange Wartezeiten zwischen den Runden hinnehmen zu müssen.

Live-Casino: Echte Dealer sorgen für ein realistisches Spielerlebnis in Live-Roulette, Live-Blackjack oder Game-Shows wie Crazy Time. Da es keine deutsche Lizenzvorgabe gibt, laufen die Spiele reibungslos ohne erzwungene Pausen.

Jackpot-Spiele: Progressive Jackpots wie Mega Moolah oder WowPot sind ohne Einschränkungen verfügbar. Die fehlende 5-Sekunden-Regel sorgt für ein flüssigeres Spielerlebnis mit durchgehendem Nervenkitzel.

Casinos ohne 5-Sekunden-Regel bieten ein uneingeschränktes Spielerlebnis, bei dem Nutzer volle Kontrolle über ihr Tempo haben. Die Abschaffung dieser Wartezeit macht das Spielen intensiver und ermöglicht schnellere Gewinne.

Ist die 5 Sekunden Regel die einzige Beschränkung in online Casinos?

Neben der 5-Sekunden-Regel unterliegen Online-Casinos mit deutscher Lizenz weiteren Bestimmungen, die Einschränkungen für die Spieler bedeuten.

Tatsächlich ist die 5-Sekunden-Regel nur ein Element des Glücksspielvertrags und nicht der Hauptbestandteil des neuen Gesetzentwurfs.

Nicht nur wird dein Spielverhalten stark reguliert, sondern auch deine Daten werden mit einer Sperrdatei abgeglichen und deine finanziellen Einsätze sowie Einzahlungen sind limitiert ( LUGAS ).

👉 Oasis-Sperrdatei: Die OASIS-Sperrdatei ist ein Werkzeug, das von allen lizenzierten Casinos, Sportwettenanbietern und Spielbanken in Deutschland verwendet wird. Wenn du in einem Online-Casino gesperrt wirst, sei es durch eine Selbstsperre oder weil du Regeln verletzt hast, wirst du in die Sperrdatei aufgenommen. Eine Anmeldung in anderen Online-Casinos ist dann nicht mehr möglich, da sie deine Sperre einsehen können.

👉 Kein Live-Casino: Darüber hinaus wirst du nur Spielautomaten nutzen können. Alle Live-Casino-Spiele, sowie beispielsweise progressive Jackpot-Slots, sind seit Juli 2021 in Casinos mit deutscher Lizenz verboten.

👉 Einzahlungslimit: Im Sinne des Spielerschutzes wurde ein striktes finanzielles Limit festgelegt. In Online-Casinos mit 5-Sekunden-Regel kannst du pro Monat nicht mehr als 1000€ einzahlen.

👉 1€ Einsatzlimit: Bei den verfügbaren Spielautomaten wird dein Einsatz zusätzlich auf 1€ begrenzt. Große Gewinne sind daher leider kaum mehr möglich. In ausländischen Online-Spielhallen kannst du jedoch weiterhin ohne Limit spielen .

👉 Keine Autoplay Funktion: Ich muss zwar immer 5 Sekunden warten, kann aber zumindest auf Autoplay Funktion stellen. Richtig? Nein. Auch die Autoplay Funktion ist nicht mehr verfügbar. Du hast somit 5 Sekunden aktive Wartezeit. Wer die Wartezeit nicht nutzen möchte, muss auf online Casinos ohne 5 Sekunden Regel zurückgreifen.

Online Casinos ohne 5 Sekunden Pause sind in der Regel auch frei von den oben genannten Regularien.

Grund dafür ist, dass alle Regularien Teil des deutschen Glücksspielvertrages sind. Wer also einer Regel folgt, folgt zumeist allen.

Wer einer Regel nicht folgt, folgt zumeist keiner. In unseren genannten online Casinos ohne 5 Sekunden Pause wirst du somit auf keine der genannten Regularien stoßen.

Auch Turbomodus & Autoplay Funktion sind Vergangenheit

Wer hofft die 5 Sekunden Regel mit dem Turbomodus oder der Autoplay Funktion zu umgehen, den müssen wir leider enttäuschen.

Beide Funktionen sind ebenfalls abgeschafft worden. Du kannst somit nicht die 5 Sekunden Regel umgehen. Spielrunden werden somit zur gefühlten Ewigkeit. Bei jedem deutschen Anbieter.

Deutschland weiß eine Regulierung einzuführen, die den Spielspaß raubt. Auch, wenn die Intention hinter dem ganzen eine Gute ist.

Wie folgt möchten wir die 2 Funktionen kurz erläutern:

1. Turbomodus: Durch den Turbomodus konnten die Umdrehungen an einem Casino Slot stark beschleunigt werden. Spieler haben diese Funktion besonders bei Jackpot oder Freispiel Spielen genutzt. Immerhin sind die normalen Gewinne sehr uninteressant. Die Wartezeit konnte mit dem Turbomodus drastisch reduziert werden. Zumindest, bis die 5 Sekunden Pause kam.

2. Auto-Spin Funktion: Wurde die Autospin Funktion aktiviert, mussten Spieler nicht mehr manuell den Spin Button drücken. Nach jeder Umdrehung gings automatisch weiter. Solange, bis besonders große Gewinne kamen, oder der Spieler die Funktion deaktiviert hat. Die Implementierung der 5 Sekunden Regel zieht natürlich eine Abschaffung des Auto-Spins mit sich.

Ein Online Casino ohne 5 Sekunden Regel verfügt allerdings weiterhin über beide Funktionen!

Unsere Top 7 ist dabei aus Deutschland legal bespielbar. Wer weiß, wie lange Deutschland dies noch zulässt. Auch hier wird früher oder später ein Limit gesetzt werden.

Wollen die ausländischen Casinos kein Limit setzen, werden sie ihr Angebote Spielern aus Deutschland nicht mehr offerieren dürfen.

Wie du sicherlich weißt, macht Glücksspiel süchtig. Spiele deshalb bitte gewissenhaft, besonders in online Casinos ohne 5 Sekunden Regel. Hier macht das Glücksspiel zwar mehr Spaß, jedoch ist es auch gefährlicher.

Fazit: Casinos ohne 5 Sekunden Regel für Deutschland

Wer in Deutschland in einem Casino ohne 5 Sekunden Pause spielen möchte, muss auf Curacao oder MGA lizenzierte Casinos ausweichen. Sichere Curacao Casinos können auf Curacaoonlinecasinos gefunden werden.

Diese Casinos müssen sich nicht an den deutschen Glücksspielstaatsvertrag halten, sind sicher und legal.

Keine 5 Sekunden Regel, Wartezeit, Einzahlungslimits, 1€ Limit, nervige Pausen oder Nutzung von Oasis Sperrdatei.

FAQ: Häufige Fragen zu Casinos ohne 5 Sekunden Regel

Sind Casinos ohne 5 Sekunden Regel legal?

Ja, Casinos ohne die 5-Sekunden-Regel sind legal, wenn sie über eine gültige Lizenz aus Curaçao oder Malta verfügen. Deutsche Spieler können dort ohne Einschränkungen spielen.

Wie sicher sind Online Casinos ohne 5 Sekunden Regel?

Die Sicherheit hängt von der Lizenz und den Schutzmaßnahmen des Casinos ab. Seriöse Anbieter nutzen SSL-Verschlüsselung, sichere Zahlungsmethoden und transparente Geschäftsbedingungen.

Was bedeutet die 5 Sekunden Pause in Casinos?

Die 5-Sekunden-Regel schreibt vor, dass jeder Spin in deutschen Online-Casinos mindestens fünf Sekunden dauern muss. Sie wurde eingeführt, um das Spieltempo zu verlangsamen und exzessives Spielen zu reduzieren.

Kann man die 5 Sekunden Pause in deutschen Casinos umgehen?

Nein, in deutschen Casinos mit Lizenz ist die 5-Sekunden-Regel verpflichtend. Wer ohne diese Einschränkung spielen möchte, kann auf ein lizenziertes Casino ohne Limit ausweichen.