Breaking: (Live Update): Keyamo, Lai Mohammed, Rotimi Amaechi others ready for inauguration

By Nwafor Sunday

A Senior Advocate of Nigeria and Fellow of the Chartered Institute of Arbitration (United Kingdom), Festus Keyamo, former governor of Rivers state, Rotimi Amaechi, Lai Mohammed among others have stormed the forecourt of the Presidential Villa, Abuja for their inauguration.

They were brought in by two buses from Transcorp hotel, Abuja to the Villa around. The smiles on their faces are testament to their preparedness for the inauguration.

Among those ready for the inauguration include’

Abia – Uchechukwu Samson Ogah, 2. Adamawa – Mohammed musa Bello, 3. Akwa Ibom – God’swill Akpabio 4. Anambra – Dr Chris Ngige, 5. Anambra – sharon Ikeazu, 6. Bauchi – Adamu Adamu, 7. Bauchi – Ambassador Mariam Kategu, 8. Bayelsa – Timipre Sylvia, 9. Benue – George Akume, 10. Borno – Mustapha Baba Shehuri, 11. Cross River – Goddi Jeddi Agba, 12. Delta – Festus Keyamo,13. Enugu – Ogbonnaya Onu 14. Edo – Osagie Ehanire, 15. Edo – Clement Agba 16. Ekiti – Otunba Adeniyi Adebayo 17. Enugu – Geoffrey Onyema, 18. Gombe – Isa Ibrahim Patami, 19. Imo – Emeka Nwajiuba, 20. Jigawa – Sulieman Adamu, 21. Kaduna – Zainab Ahmed, 22. Kaduna – Mohammed Mahmud, 23. Kano – Sabo Nanono, 24. Kano – Major Bashir Sani, 25. Katsina – Hadi Serika, 26. Kebbi – Abubakar Malami, 27. Kogi – Ramatu Tijani, 28. Kwara – Lai Mohammed, 29. Kwara – Gbemisola Saraki, 30. Lagos – Babatunde Raji Fashola, 31. Lagos – Adeleke Mamora, 32. Nasarawa – Mohammed Abdullahi, 33. Niger – Zubairu Dada. Ogun – Olamilekun Adegbite, 35. Ondo – Tayo Alaosuadura, 36. Osun – Rauf Aregbesola, 37. Oyo – Sunday Dare, 38. Plateau – Pauline Talin, 39. Rivers – Rotimi Amaechi, 40. Sokoto – Mohammed Dangidi, 41. Taraba – Sale Mamman, 42. Yobe – Abubakar Aliyu, and 43. Zamfara – Sadiya Umar Farouk.

Details later:

