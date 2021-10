The sophomore edition of Scream African Women Awards from the Scream All Youth Awards fold holds next month & the organizing board has announced that this year’s edition will focus on creating awareness & combating gender violence in the society.

Ahead of the release of the full nominees list, we present a sneak peak of what to expect with this selection of some categories & nominees made available exclusively.

Enquiries:[email protected]

NOMINEES

1.Musician of the year

Tiwa Savage (Nigeria)

Shomadjozi (South Africa)

Tems (Nigeria)

Tanasha Donna (Kenya)

Busiswa (South Africa)

Makhadzi (South Africa)

Gyakie (Ghana)

Teni (Nigeria)

Kamo Mphela (South Africa)

Lady Du (SA)

2.On air personality of the year

Thobile Khumalo (South Africa)

Blessing Imonikhe (Nigeria)

Liesl Laurie (South Africa)

Miriam Cole (Nigeria)

Kachi Offiah (Nigeria)

Ify a.k.a Fiffy King (Nigeria)

Mimi-Soundcity PH (Nigeria)

Stephanie Black Pearl (Nigeria)

Agatha Ike (Nigeria)

Ada Ohh (Nigeria)

Sheba (Nigeria)

Etania (Uganda)

3.Most promising actress

Nombulelo Mhlongo (South Africa)

Adebowale Seilat (Nigeria)

Nene Nwanyo (Nigeria)

Mbalenhle Mavimbela (South Africa)

Uzoamaka Aniunoh (Nigeria)

Maggie Osuome (Nigeria)

Stephanie Zibili (Nigeria)

Nefisa Mkhabela (South Africa)

Umukoro Onome (Nigeria)

Bianca Ugowanne (Nigeria)

Shonisani Masutha (South Africa)

Asabe Madaki (Nigeria)

4.New School on air personality

Becca Beckins (Nigeria)

Melody Hassan (Nigeria)

Neita Lee (Nigeria)

Toyosi Olosunde (Nigeria)

Katriina Andreas (Namibia)

Yolanda Buthelezi (South Africa)

Anddy Mho (Nigeria)

Nelly Nneka (Nigeria)

Oyiza (Nigeria)

Janny Karz (Nigeria)

Akie Adie (Nigeria)

Cera (Nigeria)

5.Online comic act of the year

Ada La Pinky (Nigeria)

Kemz Mama (Nigeria)

Kie Kie (Nigeria)

Erkuah (Ghana)

Mariam Oyakhilome (Nigeria)

Miz Gabbie (Nigeria)

Nons Miraj (Nigeria)

Taaoma (Nigeria)

Ade Herself (Nigeria)

Monalisa Stephen (Nigeria)

6.Reality Tv star

Dillish Mathews (Namibia)

Liquorose (Nigeria)

Angel JB (Nigeria)

Queen Atang (Nigeria)

Innocent Sadiki (South Africa)

Saskay (Nigeria)

Jackie B (Nigeria)

Maria Chike (Nigeria)

7.Celebrity sensation of the year

Thulisile Phongolo (South Africa)

Maria Chike (Nigeria)

Benedicta Gafah (Ghana)

Dbn Gogo (South Africa)

Liquorose (Nigeria)

Nini (Nigeria)

Pearl Modiadie (South Africa)

Angel JB Smith (Nigeria)

8.Entrepreneur of the year

Mabusi Seme (South Africa)

Nengi Hampson (Nigeria)

Leone Wayne Wilson (Namibia)

Mercy Eke (Nigeria)

Ntandoyenkosi Kunene (South Africa)

Abisola Kola Daisi (Nigeria)

Ebby Cassidy (Nigeria)

Amanda Du-Pont (South Africa)

9.Start up brand

-Pamper Professionals (Namibia)

-Shoes by Flora (Nigeria)

-Lamie Posh empire (Nigeria)

-Lola Gold (Nigeria)

-Ngabi Style (Uganda)

-Wow by MzShey (Nigeria)

-Amar Lips (South Africa)

-Tiannah Home of Aesthetics (Nigeria)

-Florah Cosmetics (Nigeria)

-Cirelux beauty (Nigeria)

10.Automobile brand

Esheza Autos

Ify Autos

Auto Girl

Adesuwa Autos

Vanguard News Nigeria