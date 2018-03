Cristiano Ronaldo Leading UEFA Champions League scorers

Leading UEFA Champions League scorers after Wednesday’s last 16, second leg ties:

12 goals: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 goals: Ben Yedder (Sevilla)

7 goals: Cavani (Paris SG), Kane (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool)

6 goals: Mane (Liverpool), Messi (Barcelona), Neymar (Paris SG), Salah (Liverpool)

5 goals: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (Liverpool), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Manchester United)

4 goals: Aguero (Manchester City), Aubameyang (Dortmund), Dzeko (Roma), Mbappe (Paris SG), Oberlin (Basel), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Talisca (Besiktas), Tosun (Besiktas)

UEFA Champions League results on Wednesday:

Last 16, second legs

At Barcelona, Spain

Barcelona (ESP) 3 (Messi 3, 63, Dembele 20) Chelsea (ENG) 0

Barcelona win 4-1 on aggregate

At Istanbul, Turkey

Besiktas (TUR) 1 (Vagner Love 59) Bayern Munich (GER) 3 (Thiago Alcantara 18, Gonul 46-og, Wagner 84)

Bayern Munich win 8-1 on aggregate

Played Tuesday

At Manchester, England

Manchester United (ENG) 1 (Lukaku 84) Sevilla (ESP) 2 (Ben Yedder 74, 78)

Sevilla win 2-1 on aggregate

At Rome

Roma (ITA) 1 (Dzeko 52) Shakhtar Donetsk (UKR) 0

Tie ends 2-2 on aggregate, Roma go through on away goals

Played Wednesday, March 7

At Manchester, England

Manchester City (ENG) 1 (Jesus 8) Basel (SUI) 2 (Elyounoussi 17, Lang 71)

— Manchester City win 5-2 on aggregate

At London

Tottenham Hotspur (ENG) 1 (Son 39) Juventus (ITA) 2 (Higuain 64, Dybala 67)

— Juventus win 4-3 on aggregate

Tuesday, March 6

At Paris

Paris Saint-Germain (FRA) 1 (Cavani 71) Real Madrid (ESP) 2 (Ronaldo 51, Casemiro 80)

— Real Madrid win 5-2 on aggregate

At Liverpool, England

Liverpool (ENG) 0 FC Porto (POR) 0

— Liverpool win 5-0 on aggregate

— Quarter-final draw to be made on March 16