ALAJUE 1 UNIT 5



PDP-296

APC-49



ALAJUE 1 WARD 4 UNIT 007 EDE.



APC-58

PDP-310



OBOKUN LOCAL GOVT WARD 008 OTAN ILE UNIT 005, INIGBO PRY SCH.



APC-112

PDP-215



DADA ESTATE OLORUNSOGO UNIT 001



PDP-468

APC-178



OSOGBO WARD 4 UNIT 1



PDP-348

APC-162

LP-03



WOLE OLA ESTATE OSOGBO WARD 4 UNIT 1



APC-162

PDP-348



JAGUNJAGUN WARD 3 UNIT 11 EDE SOUTH



PDP-378

APC-58



EDE SOUTH LOCAL GOVT WARD 02 UNIT 003



PDP-242

APC-81



EDE SOUTH LOCAL GOVT WARD 02 UNIT 004



PDP-232

APC-89



OBOKUN ESA OKE WARD 1 UNIT 19 AT THE FRONT OF FOODIES RESTAURANT



PDP-33

APC-04



EGBEDORE AWO ABUDO WARD 1 UNIT 1 TO 7



PDP-836

APC-362



EDE SOUTH WARD 2 UNIT 2



PDP-273

APC138



EDE SOUTH WARD 2 UNIT 4



PDP-232

APC-89

EDE SOUTH WARD 2 UNIT 5

PDP-72

APC-34

ADELEKE ESTATE WARD 16

PDP-640

APC-29

OWODE EDE WARD 5 UNIT 16

APC-14

PDP-159

OFATEDO NEUBERTOSH

PDP-190

APC-25

DELE YES SIR, OFATEDO

PDP-168

APC-31

OLOKADA BUSTOP, OFATEDO

PDP-86

APC-46

IREPODUN WARD 8UNIT 4

PDP-155

APC-72

HON. WOLE OKE POLLING UNIT WARD 7 UNIT 10, OBOKUN.

PDP-441

APC-181

Osogbo Local Government Area of Osun State.

PU 039, Ward 04

ADP – 04

APC – 12

A – 0

AAC – 1

PDP – 20

LP – 0

PRP – 0

Unit 009, Ward 02 Ejigbo LGA:

PDP – 276

APC – 93

LP – 0

Unit 1, Ward 8, Ilesa, Ilesa East Local Government

APC- 164

PDP – 134

Ward 005, unit 004, AUD primary school, Ile-ogbo, Ayedire LG

Accord–100

PDP–44

APC–83

AAC–002

Ward 8 Unit 10 Ifelodun LG

Accord—1

ADP—1

APC—19

PDP—9

Unit 7, Ward 6 polling unit, Baptist Primary School, Sango area, Ikire, had 796 total registered voters.

ADP – 10

APC – 206

PDP – 184

LP – 1

SDP – 1

YPP – 1

Voided – 5

Unit 005, Ward 10, Ode Alaye, Kuta, Ayedire LG

APC-188

PDP-156

Ward 4 Unit 08 Iwo LG

ADP 04

APC 18

PDP 65

Void votes 05

Ward 02, Ejigbo LGA:

PDP 06

APC 05

LP 0

Unit 005, Ward 10, Ode Osa, Kuta, Ayedire LG

APC- 219

PDP- 83

Unit 001, Ward 02, Ejigbo LGA:

PDP 205

APC 160

LP 01

Unit 003, Ward 10, Idi Obi, Kuta, Ayedire LG

APC-126

PDP-146

Unit 002, Ward 10, Railway Station, Kuta, Ayedire LG

APC-103

PDP-44

Unit 1, Ward 10, Saint Peter African school, Kuta, Ayedire LG

APC-165

PDP-169

Ward 4 Unit 1 Iwo LG

APC 132

PDP 186

LP 1

Ward: IJABE/ILA ODO

LGA: ODO-OTIN

APC: 43

PDP: 110

Ward 4, Unit 1, Osogbo

PDP 348

APC 162

LP 3

Unit 8, Ward 6, Baptist Primary School, Sango area, Ikire.

ADP – 9

APC – 126

PDP – 130

NRM- 1

PRP – 1

YPP – 1

Voided – 4

ADEBISI SHOPPING COMPLEX OWODE MARKET APOMU

Ward: ALAPOMU I (ODO-OSUN)

LGA: ISOKAN

APC: 17

PDP: 10

Unit 001, Ward 02, Ejigbo LGA:

PDP- 205

APC- 160

LP – 01

Ward 4 Unt 6 Iwo LG

ADP 07

PDP 178

APC 176

WARD 4 Iwo LG

Polling Unit 4

ADP 07

PDP 98

APC 46

LP 11

Unit 009, Ward 2, Asagba/Abegunde, Ede North Local Govt Area

Void – 1

APC – 23

PDP – 218

LP – Nil

Void – 1

Ward 4 unit 18 Aleko, Osogbo LGA.

APC- 104

PDP- 145