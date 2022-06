Organizers of the Ghana-Nigeria Music Awards Festival USA have released the full list of nominees for the maiden edition.

Nigerian musicians Davido and Wizkid are going head-to-head in some categories of the forthcoming Music Awards Festival.

Davido and Wizkid were nominated for the ‘Afrobeats Artist Of The Year’, ‘Male Artist of the Year’ and the ‘Ghana-Nigeria Artist of the Year’ at the sub-regional award ceremony.

Musicians, like Sarkodie, Stonebwoy, Kizz Daniel, Fireboy, Burna Boy, and many others, were also nominated in the categories.

The 2022 Ghana-Nigeria Music Awards Festival will take place at the Fox Theater houses in the USA in June 2022 and in the UK in August 2022.

Find the full list of nominees below;

GHANA NIGERIA ARTIST OF THE YEAR

1. DAVIDO

2. WIZKID

3. BURNA BOY

4. TIWA SAVAGE

5. FIREBOY

6. SARKODIE

7. STONEBWOY

8. SHATA WALE

9. KiDi

10. BLACK SHERIF

9. BURNA BOY

10. KISS DANIEL

FEMALE ARTIST OF THE YEAR

1. TIWA SAVAGE

2. YEMI ALADE

3. TEMS

4. SINACH

5. MERCY CHINWO

6. DIANA HAMILTON

7. GYAKIE

8. SEFA/ADINA

9. CELESTINE DONKOR

10. WENDY SHAY

AFROBEATS ARTIST OF THE YEAR

1. KiDi

2. KING PROMISE

3. GYAKIE

4. KELVYN BOY

5. DARKOVIBES

6. FIREBOY

7. JOEBOY

8. WIZKID

9. DAVIDO

10. KIZZ DANIEL

DANCEHALL ARIST OF THE YEAR

1. PATORANKING

2. TIMAYA

3. LAMBOGINNY

4. CYNTHIA MORGAN

5. RUGER

6. STONEBWOY

7. SHATA WALE

8. SAMINI

9. EPIXODE

10. JUPITAR

REGGAE ARTIST OF THE YEAR

1. ROCKY DAWUNI

2. RAS KUUKU

3. BLACK PROPHET

4. KNII LANTE

5. BLAKK RASTA

6. JESSE ROYAL

7. KING PERRY

8. BANKULLI

9. BEN PRIEST

GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

1. DUNSIN OYEKAN

2. MERCY CHINWO

3. SINACH

4. NATHANIEL BASSEY

5. MOSES BLISS

6. JOE METTLE

7. DIANA HAMILTON

8. CELESTINE DONKOR

9. EMPRESS GIFTY

10. MOG

SONG OF THE YEAR

1. PERU – FIREBOY

2. ESSENCE – WIZKID FT TEMS

3. SIP ALCOHOL – JOEBOY

4. ROCK – OLAMIDE

5. MASERATI (REMIX) – OLAKIRA FT DAVIDO

6. TOUCH IT – KiDi

7. SECOND SERMON – BLACK SHERIF

8. PRAISE – FAMEYE

9. OPEN GATE – KUAMI EUGENE

10. OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL

AFROBEATS SONG OF THE YEAR

1. SUGAR CANE – CAMIDOH FT PHANTOM

2. FOREVER (REMIX) – GYAKIE FT OMAH LAY

3. PRAISE – FAMEYE

4. SLOW DOWN – KING PROMISE

5. JE M’APPELLE – DARKOVIBES FT DAVIDO

6. PERU – FIREBOY DML

7. ROCK – OLAMIDE

8. UNDERSTANDING – OMAH LAY

9. COME MY WAY – WANDE COAL

10. ESSENCE – WIZKID FT TEMS

DANCEHALL SONG OF THE YEAR

1. COLD OUTSIDE – TIMAYA FT BUJU

2. DON DADA – TIMAYA

3. DIOR – RUGER

4. CELEBRATE ME – PATORANKING

5. ROTATE – MR EAZI

6. TOUCH IT – KiDi

7. FOREVER — SAMINI

8. 1 DON – SHATA WALE

9. 1 GAD – STONEBWOY

10. ODEISHIE – EPIXODE

REGGAE SONG OF THE YEAR

1. WHY – ADINA

2. GREEDY MEN – STONEBWOY

3. WHAT IF – SHATA WALE

4. BOOTS OFF – KNII LANTE

5. 100% – RAS KUUKU

6. FOREIGN – BEN KULLI

7. HUMAN RIGHT – BEN PRIEST

8. BURN THEM DOWN – JETHRO LION

9. DIRTY MONEY – JESSE ROYAL FT STONEBWOYBE

10. BE BY ME – HARRYSONG

HIGHLIFE/TRADITIONAL SONG OF THE YEAR

1. LEVELS – FLAVOUR

2. EGEDEGE – LARRY GAGA

3. BIA — PHYNO

4. RUNNING (TO YOU) – CHIKE FT SIMI

5. HOLD ME TIGHT – KCEE

6. OBIAA – AKWABOAH FT CINA SOUL

7. WATCH NOBODY – KELVYN BOY FT GYEDU BLAY AMBOLLEY

8. THY GRACE (PT1) – KOFI KINAATA

9. JONATHAN – AK SONGSTRESS

10. OPEN GATE – KUAMI EUGENE

GOSPEL SONG OF THE YEAR

1. PRAISE – FAMEYE

2. ABODIE – CAPTAIN PLANET FT KUAMI EUGENE

3. ONLY YOU – CELESTINE DONKOR

4. AWURADE YE – DIANA HAMILTON

5. YE OBUA MI – JOE METTLE

6. FRANGRANCE TO FIRE – DUNSIN OYEKAN

7. BIGGER EVERYDAY – MOSES BLISS

8. GREATEST LORD – SINACH

9. SPEAK LORD – VICTORIA ORENZE

10. NA YOU DEY REIGN – MERCY CHINWO

WORSHIP SONG OF THE YEAR

1. YAH – DUNSIN OYEKAN

2. YOUR GRACE – JUDIKAY

3. GREATEST LORD – SINACH

4. I REMEMBER – NATHANIEL BASSEY

5. OBINASOM – MERCY CHINWO

6. ODI YOMPO – EMPRESS GIFTY

7. NKA ADAGYEE BEBO ME – BROTHER SAMMY

8. OTE ME MU – OHEMAA MERCY FT MOG

9. JESUS – MOG

10. YAHWEH – AKESSE BREMPONG FT MOG

PRAISE SONG OF THE YEAR

1. PRAISE – FAME

2. ADOM – DIANA HAMILTON

3. WOBEDI ADANSIE – PIESIE ESTHER

4. LOCAL PRAISE – MOG

5. THEY THAT WAIT – JOE METTLE

6. FRAGRANCE TO FIRE – DUNSIN OYEKAN

7. BIGGER EVERYDAY – MOSES BLISS

8. GRATEFUL – MOSES ONOJA

9. YOUR GRACE – JUDIKAY

10. NA YOU DEY REIGN – MERCY CHINWO

NEW ARTIST OF THE YEAR

1. BLACK SHERIF

2. GYAKIE

3. AMERADO

4. SEFA

5. CINA SOUL

6. AYRA STARR

7. OMAH LAY

8. TEMS

9. JOEBOY

10. FIREBOY DML

VIRAL SONG OF THE YEAR

1. JENNIFER – GUCHI

2. PERU – FIREBOY DML

3. UNDERSTAND – OMAH LAY

4. ESSENCE (REMIX) – WIZKID FT TEMS & JUSTIN BIEBER

5. COMING – NAIRA MARLEY

6. HEAT – WENDY SHAY FT SHAY GANG

7. AMENO – NEKTUNEZ FT GOYA MENOR

8. SECOND SERMON – BLACK SHERIF

9. E CHOKE – SEFA FT MR DREW

10. TOUCH IT – KiDi

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

1. BOUNCE – REMA (DIRECTOR K)

2. ROCK — OLAMIDE (CLARENCE PETERS)

3. ESSENCE – WIZKID FT TEMS (DIRECTOR K)

4. SOMEBODY’S SON – TIWA SAVAGE FT BRANDY (MEJI ALABI)

5. KILOMETRE – BURNA BOY (CLARENCE PETERS)

6. ROLLIES AND CEGAR – SARKODIE (YAW SKYFACE)

7. MON BEBE – KiDi (REX)

8. TOUCH IT – KiDi (REX)

9. ODESHIE – EPIXODE (SNARE BEAT/S)

10. MOOD – MR DREW (XPRESS PHILMS)

FEMALE MUSIC VIDEO OF THE YEAR

1. FINE GIRL – MONA 4REAL (REX)

2. PHONE – AKIYANA (DIRECTOR ABASS)

3. HEAT – WENDY SHAY AND SHAY GANG (PRINCE DOVLO)

4. WHY – ADINA (NEW AFRICA MOVEMENT)

5. COMING HOME – MZVEE (ANDY MADJITEY)

6. HUSTLE – TENI (TG OMORI)

7. WOMAN – SIMI (DAMMY TWITCH)

8. SOMEBODY’S SON – TIWA SAVAGE (MEJI ALABI)

9. JENNIFER – GUCHI (GORILLA BOY)

10. SARE – AYRA STARR (LEKAN)

AFROBEATS VIDEO OF THE YEAR

1. SIP ALCOHOL – JOEBOY (DAMMY TWITCH)

2. BOUNCE – REMA (DIRECTOR K)

3. ROCK – OLAMIDE (CLARENCE PETERS)

4. ESSENCE – WIZKID (DIRECTOR K)

5. COME MY WAY – WANDE COAL (SESAN)

6. MOOD – MR DREW (XBILLS EBENEZER)

7. SHOULDER – ADINA (XPRESS PHILMS)

8. JE M’APPELLE – DARKOVIBES (

9. SLOW DOWN – KING PROMISE (ANDY MADJITEY)

10. FINE WINE – R2BEES (CENTYRY FILMS)

DANCEHALL VIDEO OF THE YEAR

1. 1 DON – SHATA WALE

2. ODESHIE – EPIXODE

3. STARLIFE – JUPITAR

4. TOUCH IT – KiDi

5. PICTURE – SAMINI FT EFYA

6. COLD OUTSIDE – TIMAYA

7. DIOR – RUGER

8. DON DADA – TIMAYA

9. CELEBRATE ME – PATORANKING

10. GAZA – DJ NEPTUNE FT PATORANKING

RECORD LABEL OF THE YEAR

1. LYNX ENTERTAINMENT – KiDi & KUAMI EUGENE

2. BURNITON MUSIC GROUP – STONEBWOY

3. SARKCESS MUSIC – SARKODIE

4. BLACK AVENUE MUSIK – D BLACK & SEFA

5. SHATTA MOVEMENT RECORDS – SHATTA WALE

6. MARVIN RECORDS – AYRA, REMA & LADIPOE

7. STARBOY ENTERTAINMENT – WIZKID

8. DAVIDO MUSIC WORLDWIDE (DMW) – DAVIDO, PERRUZI, DREMO

9. YBNL NATION – OLAMIDE & FIREBOY DML

10. SPACESHIP RECORDS — BURNABOY

RAPER OF THE YEAR

1. SARKODIE – ROLLIES AND CIGARS

2. AMERADO – ABOTRE

3. ENO BARONY – GOD IS A WOMAN

4. STRONGMAN – LAST VERSE

5. MANIFEST – NO FEARS

6. PHYNO – ONYE NWA

7. FALZ – BODY LANGUAGE

8. OLAMIDE – LOADING

9. ICE PRINCE – MELANIN

10. YCEE – AUNTY LOVINA

GHANA NIGERIA COLLABORATION OF THE YEAR

1. NON LIVING THING – SARKODIE FT OXLADE

2. JE M’APPELLE – DARKOVIBES FT DAVIDO

3. CELEBRATE – KWESI ARTHUR FT TENI

4. COMING HOME – MZVEE FT TIWA SAVAGE

5. FOREVER (REMIX) – GYAKIE FT OMAH LAY

6. AMENO – GOYA MENOR FT NEKTUNEZ

7. DOOR – JOEBOY FT KWESI ARTHUR

8. TAKES BY MOONLIGHT – TIWA SAVAGE FT AMAARAE

9. SUGARCANE – CAMIDOH FT PHANTOM

10. ACTIVATE – STONEBWOY FT DAVIDO

GHANA NIGERIA US BASED ARTISTES

US BASED ARTISTE OF THE YEAR

1. MAJOR LAZER

2. WALE

3. ROTIMI

4. JIDENNA

5. SHIZEM

6. HERTY CORGIE

7. VIC MENSAH

8. MELODY FREMPONG

9. NANA NYC

10. AMAARAE

US BASED DISCOVERY ARTISTE OF THE YEAR

1. MIRACLE BANKS (DOZ)

2. WAVY THE CREATOR

3. PRINCE IYKE

4. TOBI LOU

5. ADA KING

6. WHITNEE DEE

7. RITA QUEEN

8. SARAH SINGS

9. JAH HOVER

10. STELLA ADDO

US BASED AFROBEATS/AFROPOP ARTISTE OF THE YEAR

1. SHIZEN

2. NESTREYA

3. ADA KING

4. PRINCE IYKE

5. SONIA AIMY

6. AMAARAE

7. JAY HOVER

8. TONY AMANI

9. EMPOROR T-JIGA

10. C BURN

US BASED AFROBEATS/AFROPOP SONG OF THE YEAR

1. CALL – SHIZEN FT FLAVOUR

2. WAHALA – ADA KING

3. LIFE NAH JEJE – SONIA AIMY

4. HARMONIES – WAVY THE CREATOR FT WURLD

5. BEST FRIEND – DREYCODED (NIGERIA)

6. MY BABY – MIC O (NIGERIA)

7. TOUCH – AAKOSYA (GHANA)

8. ANOTHER MAN – JAMIN BEATS (GHANA)

9. DO FOR ME – TONY AMANI (GHANA)

10. MY MORNING SOLAR – NEW KING FT AKLASSIK (GHANA)

11. FOLLOW MY DREAMS – EFUA

12. GOLD – C BURN (GHANA)

US BASED GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

1. SARAH TEIBO

2. CALLEDOUT MUSIC

3. PURIST OGBOI

4. BLESSING OSAGHA

5. DEBRA CROWN-OLU

6. ROSEY

7. MELODY FREMPONG

8. HUMPHREY TETTEY

9. HERTY CORGIE

10. STELLA ADDO

US BASED GOSPEL SONG OF THE YEAR

1. SAY SO – CALLEDOUT MUSIC (NIGERIA)

2. GOD ALONE – SARAH TEIBO FT VICTORIA TUNDE & NAJE BUSIA (NIGERIA)

3. I WORSHIP – DEBRA CROWN-OLU (NIGERIA)

4. HALLELUJAH – PURIST OGBOI (NIGERA)

5. IN THE NAME – BLESSING OSAGHAE (NIGERIA)

6. HOW CAN THIS BE – MELODY FREMPONG (GHANA)

7. RUNNING BACK – HUMPHREY TETTEY (GHANA)

8. ANUONYAM NKA WO DIN – AMA KUTIN FT KODA (GHANA)

9. HYE DEN – NANA ADWOA (GHANA)

10. LET HIM IN – SARAH SINGS (GHANA)



US BASED FEMALE ARTISTE OF THE YEAR

1. SARAH TEIBO

2. SONIA AIMY

3. BLESSING AIRHIHEN

4. BLESSING OSAGHA

5. DEBRA CROWN-OLU

6. AMAARAE

7. MELODY FREMPONG

8. HERTY CORGIE

9. STELLA ADDO

10. RITA QUEEN

US BASED BEST AFRICAN ACT OF THE YEAR

1. JIDENNA

2. MAJOR LAZER

3. ROTIMI

4. SHIZEM

5. WALE

6. VIC MENSAH

7. AMAARAE

8. V.I.C

9. MELODY FREMPONG

10. NANA NYC