The Senator representing Abia Central Senatorial District at the National Assembly, Senator Theodore Ahamefule Orji has said that education is the bedrock of national growth and development.

The senator said this today at the International conference centre Umuahia in a ceremony announcing the award of N100,000 each to 240 undergraduates of Abia State origin, the sixth in its series.

Senator Orji said investment in education is never a waste but serves as a bedrock upon which nations grow and develop themselves saying the scholarship is to help youths remain focused on their academic dreams and help reduce the burdens cost of education thrusts on their families.

He urged students to take their academics seriously so as to achieve their dreams and contribute meaningfully to the nation’s progress.

Below is the full list of beneficiaries of The Senator T.A Orji 6th Annual Scholarship Award:

S/No Name of Beneficiary University /Institution LGA

1 Nwankwo, Amarachi Grace MOUAU Umuahia South

2 Nwokodi, Nneoma Jessica Abia State University Umuahia South

3 Ukattah, Ibezim Chris MOUAU Ikwuano

4 Okwu, Favour Chiamaka Abia State University Ikwuano

5 Ekenga, Onyenaturuchi Ruth University of Uyo Ikwuano

6 Ugwokegbe, Constance Oluebube University of Uyo Isialangwa South

7 Ikeji, Kelechi Magis Abia State University Isialangwa South

8 Jonathan, Chinedu Federal Polytechnic, Nekede Isialangwa North

9 Azubuike, Wisdom Odinakachi University of Calabar Isialangwa North

10 Nwosu, Miracle Kelechi Abia State University Isialangwa North

11 Amalahu, Olumachi Goodness MOUAU Isialangwa North

12 Udo, Chidera Emmanuel MOUAU Isialangwa North

13 John, Stanhope Enyinnaya University of Calabar Osisioma Ngwa

14 Okwuonu, Stanley Chinedu Federal University of Technology Owerri Osisioma Ngwa

15 Benson, Chidinma Gift MOUAU Umuahia North

16 Opoko, Chinedum David Federal Polytechnic, Oko Umuahia North

17 Anosike, Joy Ogechi Abia State University Umuahia North

18 Onyemuwa, Victor Enyinnaya Federal University of Technology Owerri Umuahia North

19 Abel, Adaugo Precious Abia State University Umuahia North

20 Orji, Miracle Chinedu University of Port Harcourt Umuahia North

21 Nwokoma, Theresa Ugonma Ahmadu Bello University Umuahia North

22 Ayozie, Favour Uzoma University of Ibadan Umuahia North

23 Ndubuka, Victor Nmesoma Cross River State University of Technology Umuahia North

24 Ndubuka, Godswill Bright Abia State University Umuahia North

25 Nwankwo, Jessica Gracious Federal University of Technology Owerri Umuahia North

26 Nwaobilor, Gloria Nneka Abia State Polytechnic Osisioma Ngwa

27 Anosike, Odochi Victoria Federal Polytechnic, Nekede Umuahia North

28 Okechukwu, Duke Uchenna University of Calabar Isialangwa North

29 Kizito Micheal Chinedu Abia State University Osisioma Ngwa

30 Chinatu, Daniel Chimeriri Federal University of Technology Owerri Isialangwa North

31 Kalu, Chinomso Ukwa MOUAU Umuahia North

32 Nwachukwu, Henry Uzochukwu MOUAU Umuahia North

33 Mbakwe, Ezinne Peace Abia State Polytechnic Umuahia North

34 Okechukwu, Henry Uzochi University of Calabar Isialangwa North

35 Ike Michael U. Abia State University Osisioma Ngwa

36 Onyemuwa, Ijeoma Esther University of Nigeria, Nsukka Umuahia North

37 Chukwunyere, Destiny Chigozie MOUAU Umuahia North

38 Enwere, Chinabaramuba Grateness Abia State University Umuahia North

39 Chikezie, Kevin Chidubem MOUAU Isialangwa South

40 Azuogu, Chinaemerem Ezeoma Abia State University Isialangwa North

41 Iheanyichukwu, Oliva Somtochukwu National Open University of Nigeria Umuahia North

42 Ibegbulem, Daniel Abia State University Umuahia North

43 Akwarandu, Miracle Ugoeze MOUAU Umuahia North

44 Ibeh, Favour Chiamaka Abia State University Umuahia North

45 Obioma, Prince Chizurumoke University of Calabar Isialangwa South

46 Peter Temple Chimaobi MOUAU Umuahia North

47 Ariwa, Chizaram Abia State University Isialangwa North

48 Offor, Chisom Ekeoma Abia State College of Health Umuahia North

49 Chima Blessing Christian Abia State University Umuahia North

50 Chinedu Olachi Gift Federal Polytechnic, Nekede Isialangwa South

51 Nmeregwa Uchemadu Joseph MOUAU Isialangwa South

52 Benson Ezera Chukwudi University of Calabar

53 Abraham Chinomso Onyeoziri Umuahia North

54 Nelson Okechukwu Meregini Umuahia North

55 Onyekachi Progress Abia State University Isialangwa North

56 Nwaigwe Ugboaku Miriam Isialangwa South

57 Emmanuel Chinyere Onuabughichi Isialangwa South

58 Azubuike Richness Chidinma Osisioma Ngwa

59 George Melody Kelechi Osisioma Ngwa

60 Uruakpa Chimdikem Osisioma Ngwa

61 Emmanuel Jennifer Osisioma Ngwa

62 Chibuike Onwuma

63 Chukwuka Oscar Ikwuano

64 Princewill Abel Umuahia South

65 Precious Onyinyechi Matthew Federal Polytechnic, Nekede

66 Chinonyerem Egwu Ibem Federal College of Dental Technology and Therapy, Enugu

67 Victor Obasi Nwoke Akanu Ibiam Federal Polytechnic

68 Gift Ibem Elechi Amadi Polytechnic

69 Ibegbu, Marvellous Ifeyinwa Abia State University Umuahia North

70 Omekara, Nneoma Victoria University of Nigeria Nsukka Umuahia North

71 Nwankwo Chinedum Stanley Abia State University Umuahia North

72 Nnanna Micheal Chibueze Abia State University Isialangwa North

73 Ugochukwu Prince Umekwa Abia State University Umuahia North

74 Paul Chimaobi Ihuwueze National Open University of Nigeria, Abuja Ikwuano

75 Onyemelonu Goodness Akubueze Umuahia North

76 Uhegwu Chidinma Joy Abia State University Umuahia North

77 Sonita Chizaram Chikezie Abia State University Umuahia North

78 Kerin Chiamaka Chikezie Abia State University Umuahia North

79 Francis Ezechi Apollos Fed University Ebonyi Umuahia North

80 Ekoro Chioma Precious University of Nigeria Nsukka

81 Ukaibo Chizaram N. University of Nigeria Nsukka Ikwuano

82 Akudo Ikechukwu Ikwuano

83 Daniel OluchiNgozi Ikwuano

84 Eze Ikemsinachi Umuahia South

85 Ibejimato Marvelous C. Umuahia South

86 Ezema Divine Kelechi Umuahia South

87 Nneka Esther Stephen Umuahia South

88 Asonye Chimerie T. Ikwuano

89 Emmanuel Ifeanyi Obialo Umuahia North

90 Peculiar Onyinyechi Nwagbo Umuahia North

91 Anyanwu Josephine Osisioma Ngwa

92 Vivian Chinemerem Uzoma Umuahia South

93 Nkeiruka Opara Umuahia North

94 Nwokocha Chinaza Umuahia North

95 Erico Oji Ikwuano

96 Monica Okoroafor Umuahia North

97 Ajuzie Mary Uchechi Alex Ekwueme Federal University Isiala Ngwa North

98 Ndukwe Emmanuel Chiatoka Abia State University Umuahia North

99 Ikeadighi Chiamaka Lilian Umuahia North

100 Chinasa Adaku Umuahia North

101 Idika Charles C. Umuahia North

102 Chigozie Emmanuel Sunday Umuahia North

103 Ijeoma Angel Anyanwu Umuahia North

104 Chukwu Precious Chidinma Umuahia North

105 Bob Onyekachi Peace Umuahia North

106 Nnanna .M John Umuahia North

107 Nwanna Chiamaka Juliet Umuahia North

108 Onyekachi Onyekachi Daniel Umuahia North

109 Osondu Favour Uzodinma Umuahia North

110 Precious Ugochukwu Emmanuel Umuahia North

111 Jonah Ifeanyi Umuahia North

112 Madumere Marvelous Ada Umuahia North

113 Nkemakolam Janeth Ifeoma Umuahia North

114 Madumere Ezekiel Enyinnaya Umuahia North

115 Eze Charles Chidozie Umuahia North

116 Anthony Glory Ogechi Umuahia North

117 Robinson Chisom Precious Umuahia North

118 Stanley Nwaokonko Isialangwa South

119 Martin Nwakanma Isialangwa South

120 Friday Richard Isialangwa South

121 Enyeribe Prince Isialangwa South

122 Anthony Godwin Isialangwa South

123 Munachiso Ubani Isialangwa South

124 Nwaigwe Faith Isialangwa South

125 Obialor Daniella Isialangwa South

126 Ohaja Anthony Isialangwa South

127 Adaeze Orih Isialangwa South

128 Nzekwe Nancy Chiamaka Umuahia North

129 Akobundu Isaac Chukwudi Umuahia North

130 Okezie Favour Mmesomachim MOUAU

131 Kelechi Nduaguibe Abia State University

132 Anthony Nwakaego Florence Fed Polytechnic, Nekede

133 Mike Justice Chibuzo Abia State University

134 Nnochiri Sandra Oluchi MOUAU

135 Wisdom Okaronye University of Port Harcourt

136 Maryjane Nwachukwu Federal Polytechnic, Nekede

137 Emmanuel Mpamah Abia State University

138 Wisdom Chizurum John Abia State University

139 Chizaram Favour Chimezie Federal Polytechnic, Afiko

140 Chibuzor Victoria Offor Abia State College of Health

141 Chiamaka Uzuegbu Abia State University

142 Nnenna Nwachukwu Imo State University

143 Eze Glory Chinonso Abia State University

144 Samuel Fortune Alvan Ikoku College of Education

145 Chibuzo Chidinma G. University of Calabar

146 Marvelous E. Ndubuisi Fed Polytechnic, Nekede

147 Augustine Obinna Akubuiro MOUAU

148 Sunday Ezinne Precious Abia State University

149 Aginah Chisimdi Ebonyi State University

150 Nwandu Munachimso Joshua Alex Ekwueme Federal University

151 Ogbonna Ngozi Nicholas MOUAU

152 Uzoamaka Chioma Offor Abia Polytechnic, Aba

153 Eze Chinonso Precious MOUAU

154 Chidera Precious Innocent Abia State University Umuahia North

155 Chinelo Emmanuel Chinecherem Clifford University Umuahia North

156 Emmanuel Favour Nmesomachukwu Abia State University Umuahia North

157 Okechi Christain Vivian Abia State University Umuahia North

158 Kenneth Ebere University of Port Harcourt Umuahia North

159 Nwanosike Ernest Ugochukwu MOUAU Osisioma Ngwa

160 Nwaobilor Emmanuel Onyekachi Abia State University Osisioma Ngwa

161 Nwaigwe Janefavour Ihuoma Abia State University Osisioma Ngwa

162 Onyedinefu Eunice Chinwoke Abia State School of Nursing, Umuahia Isialangwa North

163 Ogbonna Princess Ugochi MOUAU Isialangwa North

164 Victor Chinaemerem Enugu State University of Sci and Tech Isialangwa North

165 Azubuike Glory Abia State College of Health Isialangwa South

166 Chieme Grace Abia State Polytechnic Isialangwa South

167 Ukannamba E. Ugochukwu Federal University of Technology Owerri Ikwuano

168 Nwakudu Precious Ifeoma MOUAU Ikwuano

169 Onwugbufor Onyinyechi Ann Abia State University Ikwuano

170 Ikwulegbu Amarachi Glory Abia State University Umuahia South

171

Enyinnaya Kelvin Ucheagwu MOUAU Umuahia South

172 Awa Favour Rita MOUAU Ikwuano

173 Nwachukwu Gift Nzubechi Abia State University Ikwuano

174 Ndidi Ikpeama Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Uni Ikwuano

175 Sunday Maduabughichi Joe Abia State University Osisioma Ngwa

176 Nwokeukwu Emmanuel University of Ibadan Umuahia North

177 Edozieke David. U Abia State University Umuahia North

178 Chidozie Williams Federal University of Technology Owerri Umuahia North

179 Eche Sorochi Chiamaka Abia State University Osisioma Ngwa

180 Anosike Chiamaka Blessing MOUAU Umuahia North

181 Egbeogu Promise Onyinyechi Abia State University Umuahia North

182 Enyinnaya Ugweje J MOUAU

183 Ihechiluru Ejekwaoru MOUAU

184 Nwakanma, Esther Daniel University of Nigeria, Nsukka Umuahia North

185 Uwaoma, Providence Kasarachi Abia State University Umuahia North

186 Nwosu, Chigozie Stephen Federal Polytechnic, Nekede Umuahia North

187 Ihuoma Marvelous Splendor Abia State University Isialangwa North

188 David Innocent Abia State University Umuahia North

189 Joy Onyemachi Abia State University Umuahia North

190 Sunday Emmanuella Chiemela Abia State University Umuahia North

191 Ojimadu Chidera Joyce MOUAU Umuahia South

192 Chimezuo Michael . A Abia State University Umuahia South

193 Igodo Joy Abia State College of Health Umuahia South

194 Jessica Udochi Uwalaka Abia State University Umuahia North

195 Ogbonna Joy Adaeze University of Nigeria, Nsukka Umuahia South

196 Emmanuel Chidiebere Abia State University Osisioma Ngwa

197 Kingsley Chijioke Rivers State University Umuahia South

198 Goodluck Chizaram Njoku Abia State University

199 Winne Nmesomachi Ogbonna Abia State Polytechnic

200 Rita Adaoma Azubuike Abia State Polytechnic

201 Happiness O. Nwosu MOUAU

202 Brenda Onwuegbu University of Nigeria, Nsukka

203 Obike Christopher Chinemerem Abia State University

204 Amaechi Chukwuebuka MOUAU

205 Oriaku Vincent Ebubechi Federal Polytechnic, Oko Umuahia North

206 Emmanuel Ama C. MOUAU Umuahia North

207 Favour Okpanku

208 Chimezie Goodyear Chidinma

209 Chiamaka Uchenna Abia State University Umuahia North

210 Ikenna Uchenna Abia State University Umuahia North

211 Nneoma Pricillia Kanu MOUAU Umuahia North

212 Chukwuemeka Ugele Abia State University Umuahia North

213 Ezebuiro Chinenye Abia State University Umuahia North

214 Ezebuiro Kelechi School of Health, Aba Umuahia North

215 Nwosu Nnadozie Issac Abia State University Umuahia North

216 Ibeleme Emmanuela Ihuaku Abia State University Umuahia North

217 Sunday Blessed Onyedikachi Abia State University Ikwuano

218 Nwokocha Chidera Abia State University Umuahia North

219 Frank Chinedu Prince Abia State University Osisioma Ngwa

220 Okechukwu Gift Chiamaka Ignitus Ajuru University of Edu. Isiala Ngwa North

221 Dimgba Stella Ogochukwu University of Port Harcourt Umuahia South

222 Chikezie Sonia Chizaram MOUAU Umuahia North

223 Okorie Sonia Chizaram MOUAU Umuahia North

224 Ufomadu Therasa Chidinma Nnamdi Azikiwe University Umuahia North

225 Ugwueje Enyinnaya Joshua MOUAU Umuahia North

226 Ebere Henry Chigozirim Abia State University Umuahia North

227 Chikezie Karen Chiamaka MOUAU Umuahia North

228 Onyebuchi Solomon Ariwodo Federal University of Technology Owerri

229 Chinaza Nnochiri Federal Polytechnic, Nekede

230 Onyema Nnamdi Praise Nnamdi Azikiwe University

231 Nwamara Charles Udoka Alex Ekwueme Federal University

232 Ikechukwu Ariwodo Alvan Ikoku College of Education

233 Ukasoanya Nneka Favour National Open University of Nigeria

234 Nwaubani Okechi Arthur MOUAU

235 Ukanwoke Chidera Jane Nursing School

236 Chioma Nwaiwu Rivers State University

237 Obilor Blessing Chinomso School of Midwifery, Amachara

Vanguard News Nigeria