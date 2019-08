Breaking: Full list of ministers and their portfolios

President Muhammadu Buhari has assigned portfolios to the newly sworn-in ministers. He made the announcement at the Presidential villa on Wednesday.

The full list is below:

1. Dr. Ikechukwu Ogah (State, Mines & Steel)

2. Mohammed Musa Bello (FTC)

3. Godswill Akpabio (Niger-Delta)

4. Chris Ngige (Labour & Employment)

5. Sharon Ikeazor (State, Environment)

6. Adamu Adamu (Education)

7. Maryam Katagun (State, Industry)

8. Timipre Sylva (State, Petroleum)

9. George Akume (Special Duties)

10. Mustapha Shehuri (State, Agriculture)

11. Goddy Jedy Agba (State, Power)

12. Festus Keyamo (State, Niger-Delta)

13. Ogbonnaya Onu (Science)

14. Osagie Ehanire (Health)

15.Clement Ike (State, Budget)

16. Richard Adebayo (Industry)

17. Geoffrey Onyeama (Foreign Aff.)

18. Ali Isa Pantami (Communication)

19. Emeka Nwajiuba (State, Education)

20. Suleiman Adamu (Water Res.)

21. Zainab Ahmed (Finance)

22. Muhammad Mahmood (Environment)

23. Sabo Nanono (Agriculture)

24. Bashir S. Magashi (Defence)

25. Muhammad Buhari (Petroleum)

26. Sen. Hadi Sirika (Aviation)

27.Abubakar Malami (Justice)

28.Ramatu Tijjani (State, FTC)

29. Lai Mohammed (Information)

30. Gbemisola Saraki (State, Transport)

31.Babatunde Fashola (Works & Housing)

32.Adeleke Mamora (State, Health)

33. Mohammed H. Abdullahi (State, Science & Tech.)

34. Zubair Dada (State, Foreign Aff.)

35. Olamilekan Adegbite (Mines & Steel)

36. Tayo Alasoadura (State, Labour)

37. Rauf Aregbesola (Interior)

38. Sunday Dare (Youth & Sports)

39. Paulen Talen (Women)

40. Rotimi Amaechi (Transport)

41. Maigari Dingyadi (Police Aff.)

42. Sale Mamman (Power)

43. Abubakar D. Aliyu (State, Works & Housing)

44. Sadiya Umar Faruk (Humanitarian & Desaster)

