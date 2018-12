Ibrahim Idris to head Atiku’s presidential campaign in Kogi

Former governor of Kogi State, Alhaji Ibrahim Idris has been appointed as head of the Presidential Campaign Council for former Vice President and Peoples Democrict Party, PDP, Presidential candidate in the 2019 election.



According to a statement by Chief Clarence Olafemi Atiku presidential campaign include

ATIKU PRESIDENTIAL CAMPAIGN COUNCIL KOGI STATE

STATE CHAIRMAN: H. E. Ibrahim Idris

PDP STATE CHAIRMAN: Engr. (Dr.) Samuel O. Uhuotu

STATE DIRECTOR H. E. Rt. Hon. Chief Clarence O. Olafemi

STATE DEPUTY DIRECTORS; a). Kogi Central – Hon. Abdulrahaman Badamasiyu, (b). Kogi East – Chief John Odawn c). Kogi West – Barrister Taiwo Kola Ojo

5. SENATORIAL CANDIDATES; a). Kogi Central – Senator Ahmed Ogembe, (b). Kogi East – Senator Atai Aidoko (c). Kogi West – Senator Dino Melaiye

6. HOUSE OF REPRESENTATIVES CANDIDATES; (a). Ajaokuta FC – M. I. Onimisi b). Ankpa FC – Habibat Mohammed Deen (c). Dekina FC – Hon. Benjamin Ikani (d). Idah FC – Dr. Emmanual Makoji Egwu (e). Kabba-Bunu/Ijumu FC – Hon. T. J. Yusuf f). Lokoja/Kogi FC – Barr Yisa Ibrahim Shaba (g). Okene/Ogori FC – Mohammed M. S. Suka h). Okene/Okehi FC – M. I. Onimisi (i). Yagba FC – Barr james Fabola

7. LOCAL GOVERNMENT COORDINATORS

(1). Adavi LGA – Momojimoh Adangaha

(2). Ajaokuta LGA – Hon. Suraj Mohammed

(3). Ankpa LGA – Alh Hassan Yakubu

(4). Bassa LGA – Dr. Abdulkarim Abubakar

(5). Dekina LGA – Mr Isah Ichaba

(6). Ibaji LGA – Hon. Henry Ukwuibile

(7.). Idah LGA – Mr Kamar Abubakar

(8). Igalamela LGA – Hon. Makama Friday

(9.). Ijumu LGA – Hon. Joseph A. Owotogbe

(10). Kabba-Bunu LGA – Hon. Stephen Olorunfemi

(11). Kogi LGA – Alh Abubakar Sadiq Jibril

(12). Lokoja LGA – Alh Yabagi Bologi

(13). Mopamuro LGA – Hon. Folorunsho Daniyan

14). Ogori-Magongo LGA – Mr Black Olowu

15). Okehi LGA – Hon. A. K. Salihu

16). Okene LGA – Rt. Hon. Momojimoh Lawal

17). Ofu LGA – Dr Sule Odoma

18). Olamaboro LGA – Chief Robert Audu

19). Omala LGA – Hon. Aminu Atabo

20). Yagba East – Hon. Hassan Salau

21). Yagba West – Hon. Sunday Karimi

8. KEY STAKEHOLDERS;

1. H. E. Capt Idris Wada

2. Dr Ahmadu Ali

3. Maj. Gen. D. M. Jemibewon CFR, mni

4. H. E. Patrick Adaba mni

5. Sen. Tunde Ogbeha CON, mni

6. H. E. Arc Yomi Awoniyi

7. Prince sola Akanmode

8. Hon. A. K. Salihu

9. Olori Margaret Orebiyi

10. Alh Sule Iyaji

11. Hon. Joe Abraham (SAN)

12. Hon. Shola Ojo

13. Hon. Agnes O. Ojeba

14. Prof Olugbenro Jegede

15. Sen. AVM. Issac Alfa

16. Madam Lydia Ocho

17. Sen. Nichola Ugbane

18. Prince Adejoh Obaje

19. Dr Halima Alfa Esq

20. Moses Okino

21. Hon. MusaAmodu

22. Arc Gabriel Aduku

23. Amb Issac Onu

COMMITTEE:- SECURITY & INTTELLIGENCE

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA

AVM ATAWODI IGALA ODOLU

COMD. FUNSHO DANIEL MOPAMURO

COL. TOBA IJUMU

HON. (MAJ) ALDERT SOJE OGORI-MAGONGO

YUSUF SALIHU ADAVI

HON A.T. BABA AJAOKUTA

HON. IDU ABDULMALIK OKEHI

RT. HON. SHIMOYAN YAGBA WEST

SHETIMA AGBOGUN LOKOJA

RT. HON. ANGULU KOGI

MAJ BEN ARE MOPAMURO

ENGR BELLO KABBA-BUNU

DR KEHINDE MOHAMMED YAGBA EAST

HON. YAKUBU OKOLO ANKPA

PAUL OLORUNFE KABBA-BUNU

HON. RAJI SIYAKA AJAOKUTA

DR ABDULMUMUNI SIYAKA OKEHI

DSP JIBRIN MOHAMMED DEKINA

JULIUS ELUPO BASSA

CAPT. ABDULLAHI DEKINA

MR JOHN ECHOCHO IBAJI

HON. SAMUEL DAVID IDAH

S. S. ABUKA OFU

LT. COL. PAUL BABA RTD OMALA

GODFREY FELIX (EJO) LOKOJA

JAIYEOLA AWOJUOLA JP LOKOJA

JOSEPH AMEH OLAMABORO

ALFA ALHAJI RTD

SAMUEL JEGEDE OGORI-MAGONGO

COMMITTEE:- FINANCE

HON. SAM ARO YAGBA WEST CHAIRMAN

HON. SUNDAY KARIMI YAGBA WEST VICE CHAIRMAN

LAWYER KABIRU USMAN ANKPA SECRETARY

CHIEF ABIODUN OJO IJUMU

ABDULMALIK A. DANGA OKEHI

MALIK YUSUF OGORI-MAGONGO

ALHASSAN AMADU ADAVI

ALFUNSIUS OKINO AJAOKUTA

S. F. IBITEYE YAGBA EAST

SEGUN OGBONIKA KABBA-BUNU

SEGUN JAIYEOLA IJUMU

DR. KAYODE IGE YAGBA WEST

HON. ABU SULE KOGI

CHIEF PAUL OLUDOYI MOPAMURO

HON. ZAKARI ALFA ANKPA

NUHU MOHAMMED ANKPA

HON. ABUBAKAR A. DANJUMA AJAOKUTA

FIDELIS LAWANI OGORI-MAGONGO

PAUL AUDU DEKINA

ELDER JOSEPH APEH IBAJI

HON. ENEMAKU OCHIJENU IDAH

AMEH ISAH OFU

HON. CHIEF ALIYU AJUH OMALA

HON. SYLVESTER ONOJA OLAMABORO

DR JOSEPH IDUH

COMMITTEE:- RESEARCH & STRATEGY

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

HON. MOSES OKINO AJAOKUTA CHAIRMAN

OMOLADE IBIKUNLE IJUMU SECRETARY

DR. MUMUNI USMAN OKEHI MEMBER

ENGR. MIKE OMONAYIN OKEHI

OJO SOGUNDO OGORI-MAGONGO

JAMES ADEBOLA OGORI-MAGONGO

HON. STEPHEN A. MOMOH AJAOKUTA

HON. SALIHU ONIKATA AJAOKUTA

HON. HASSAN SADIQ ADAVI

BENSON ALIBA ADAVI

DR. DURO ENIMOLA IJUMU

PROF. OMOSOLA DAVIDS IJUMU

HON. ALH. ISA ADEBOYE YAGBA EAST

M. O. ALIYU YAGBA EAST

OLUSOJI OLUMORIN KABBA-BUNU

FUNSHO OLORUNFEMI KABBA-BUNU

PROF AJIBERO KABBA-BUNU

PERRY AWE MOPAMURO

HON. ODERINDE IBEUN MOPAMURO

HON. RINDE ASAGUN YAGBA WEST

SUNDAY AREMU YAGBA WEST

KASIM MUSA LOKOJA

HON. BABA SULE LOKOJA

HON. ABDULRAHAMAN KOGI

YAKUBU SHAIBU LOKOJA

VINCENT BABA ANKPA

ISAH ABDUL ANKPA

A. K. MOHAMMED ANKPA

HON. M. K. IBRAHIM OKEHI

HON. A. T. BABA AJAOKUTA

HON. KASHIM ADOKE ADAVI

MOMOH SIMON J. DEKINA

HON. SIMEON MAHA DEKINA

AMB. ISAAC ONUH OMALA

DR PAUL ATTAH OFU

DR. ABEL ADEMU IBAJI

ALH. ABU OBONI 1616 IDAH

CHARLES AKOWE OLAMABORO

JOE AGADA OLAMABORO

ABDULRAHEEM ALIYU

ENGR UMAR ALI OMEIZA OKENE

HON. ADELABU OKENE

ENGR CYPRIAN ADEJOH

ASHANTI IDRIS

COMMITTEE:- MEDIA & PUBLICITY

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

USMAN OKAI AUSTIN DEKINA CHAIRMAN

HON. BODE OGUNMOLA OGORI-MAGONGO SECRETARY

STEPHEN ADAGIREWA AJAOKUTA MEMBER

JONATHAN ADEOJO OGORI-MAGONGO

USMAN KABIR MAL. ADAVI

JACOB ANEBE OKEHI

RICHARD AKANMODE IJUMU

STANLEY AJILEYE IJUMU

SIMEON DAGBA KOGI

DAVID EHIMONI LOKOJA

MOHAMMED T. MOHAMMED LOKOJA

HON. BOLA OMONIWA MOPAMURO

DARE OLORIAWO HINMIKAIYE KABBA-BUNU

IWAMIDE JOHNSON KABBA-BUNU

TAYO AREMU YAGBA WEST

MESIRIN SAMUEL YAGBA WEST

BARTH ADAMU ANKPA

ALHASSAN ISIYAKU ANKPA

KABIRU MOHAMMED OFU

ALH. OBANSA IBRAHIM AJAOKUTA

BIODUN SADIKU OGORI-MAGONGO

AGBAJE-WILLIAMS, OLUSHOLA MOPAMURO

YOMI AJAGBONNA YAGBA WEST

JOY MEDINA ONUH DEKINA

HON. JONATHAN OKOLO IBAJI

HON. SUNDAY ACHOR IDAH

HON. SEDIQ AINOKO OFU

HON. JULIUS ATABOH OMOLA

HON. FAROUK ADEJOH OLAMABORO

MRS FLORENCE OLORUNTOBA IJUMU

REUBEN IDACHABA DEKINA

COMMITTEE:- CONTACT

S/N NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

1. ELEBIYO JOE KABBA-BUNU CHAIRMAN

2. HON. DAVID OGWU IBAJI SECRETARY

3. MUSA IBRAHIM ADAVI

4. YUSUF AVIDIME ADAVI

5. JIMOH OPOTU ADAVI

6. KASSEEM ADOKE ADAVI

7. ABDULRAHAMAN BA… AJAOKUTA

8. MOMOH AUDU AJAOKUTA

9. HON. Y. S. UMAR AJAOKUTA

10. SADIQ DANLAMI AJAOKUTA

11. ADINOYI AROKE OKEHI

12. A. K. UMAR OKEHI

13. M. K. IBRAHIM OKEHI

14. IBRAHIM OKARAGA OKEHI

15. FIDELIA LAWAL OGORI-MAGONGO

16. OLU ABRAHAM OGORI-MAGONGO

17. DEJI AKPATA OGORI-MAGONGO

18. BIODUN SADIKU OGORI-MAGONGO

19. OKOMODA RAPHEAL KABBA-BUNU

20. JETHRO FUNSHO KABBA-BUNU

21. AIYENIBE JOSEPH KABBA-BUNU

22. SAMUEL FOLORUNSHO KABBA-BUNU

23. BELLO ABAYOMI KABBA-BUNU

24. SANYA BABALOLA YAGBA WEST

25. AYODELE ALABI YAGBA WEST

26. ROSEMARY ALABI YAGBA WEST

27. J. A. OWOJAIYE YAGBA WEST

28. ENGR. OLORUNPINLE YAGBA EAST

29. AYO BENJAMIN YAGBA EAST

30. FRANK AIYEDUN YAGBA EAST

31. EKUNDAYO BALOGUN YAGBA EAST

32. OKEUJI OBATOYINBO IJUMU

33. SEGUN OJO IJUMU

34. JAMBRIGHT SUNMONU IJUMU

35. TUNDE OLUPEKA IJUMU

36. ADA USMAN OGACHI KOGI

37. USMAN S. SANNI KOGI

38. ABDULLAHI MOZU KOGI

39. ABDULRAHAMAN BAGA LOKOJA

40. ADA ADAMU LOKOJA MEMBER

41. HADDI LAWAL LOKOJA

42. SHAIBU MOMOH LOKOJA

43. ASORU MUSA LOKOJA MEMBER

44. UMUAR YUSUF A. LOKOJA

45. HON. ERIC FIKI MOPAMURO

46. CAPT. SOMIDIRE MOPAMURO

47. EMMANUEL LUKE MOPAMURO

48. MARION ALEGE MOPAMURO

49. BEN OLORUNFEMI KABBA-BUNU

50. PETER AKEFE KABBA-BUNU

51. IBINAIYE YEMISI KABBA-BUNU

52. GBENGA OLORUNIPA KABBA-BUNU

53. JAMES IKUSEMORAN KABBA-BUNU

54. YUSUF OMALE ANKPA

55. SHAIBU ODOMA ANKPA

56. YUSUF OYIBO ANKPA

57. KIZITO MAKOLO ANKPA

58. PROF. AKPA ANKPA

59. BENSON ARIBA ADAVI

60. HON. SHEIDU MAMAN (PLANNER) ADAVI

61. HON. SALIHU ONEKATA AJAOKUTA

62. LAMINA ACHEURU AJAOKUTA

63. HON. IDU ABDULMALIK OKEHI

64. JAMES OBARO OKEHI

65. EMMANUEL OLUFADE OGORI-MAGONGO

66. DAVID SHADO OGORI-MAGONGO

67. FRANCIS A. ANDREW OGORI-MAGONGO

68. HON. MAMMAN TAUTA ADAVI

69. YAHAYA JIBRIN (APIRO) DEKINA

70. HON. PATRICK BABA DEKINA

71. STEPHEN AKWU DEKINA

72. MOHAMMED SHAIBU (TETES) DEKINA

73. HON. SIMON ATADOGA DEKINA

74. ETUH IGBOJI DEKINA

75. OGWU OKPANACHI DEKINA

76. HON. ADUKWU PETER DEKINA

77. IDAH PADDY ADEGBE DEKINA

78. ENGR. DENIS OCHIMANA DEKINA

79. HON. GABREAL EKPE IBAJI

80. MR EMMANUEL AYEGBA IBAJI

81. BARR GODWIN IDOKO IBAJI

82. HON. MUSA SEIDU OGBAJE IDAH

83. HON. YAHAYA OMACHONU AKUBALIKA IDAH

84. COMR. SULE UHIENE IDAH

85. SHAIBU ZEKERI OFU

86. TIJANI ACHIMUGU OFU

87. YUNUSA ABUKA OFU

88. TIJANI OMACHI OFU

89. OJONIMI ALIDU OFU

90. AKOJI ABALAKA OFU

91. RT. HON ALIYU AKUH OMALA

92. HON. ALFA IBN MUSTAPHA OMALA

93. HON. JEREMIAH OMADA OMALA

94. HON. ROBERT AUDU OLAMABORO

95. HON. ZAK OHIEMI OLAMABORO

96. DR. ALI ONOJA OLAMABORO

97. C0MRADE MOHAMMED SULEIMAN

98. ENGR BODE GEORGE IJUMU

99. PATRICK AJAKA

100. HON. UTENT OJO

101. COMRADE SALISU UMAR

102. ALH ANUH MEKASA AJAKA

103. HON. UMAR SADIQ AJAOKUTA

104. HON. ISAH AMOKA OKENE

105. HON. SEIDU SALAWU OMENESA OKENE

106. HON. ALABA SALIHU ILLIYASU OKENE

107. MOHAMMED ABDULLAHI OKENE

108. HON. ILLIYASU ZUBAIR OKENE

COMMITTEE:- WOMEN MOBILIZATION

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

HON. OLORI MARGARET OREBIYI YAGBA WEST CHAIRMAN

STEVE ONOJI IGALAMELA SECRETARY

BARIKISU MOMOH AJAOKUTA MEMBER

MRS BELLO RABIYAT AJAOKUTA

HON. AYISETU ISMAILA AJAOKUTA

COMFORT SULEIMAN OKEHI

MRS AMINAT OMOLOWO OKEHI

GLORI ADEWOLE OGORI-MAGONGO

JANE ONOBA OGORI-MAGONGO

BLESSING BALOGUN OGORI-MAGONGO

TOPE OGUNLEYE OGORI-MAGONGO

AGNES OZUWERE OJEBA ADAVI

HON. BARIKISU ADEMOH ADAVI

HON. LAMI F. JOSHUA YAGBA EAST

DR. GRACE GUNWA IJUMU

PROF. OLOGE IJUMU

FUNKE OWONIBI IJUMU

FLORENCE FALDE YAGBA WEST

FLORENCE JOSEPH YAGBA WEST

BEATRICE TAIYE YAGBA EAST

HON. GRACE OJO MOPAMURO

AISHA MUSA LOKOJA

BIRIKISU AGBAJI DADA LOKOJA

MARION ALAGE MOPAMURO

IBINAIYE YEMISI KABBA-BUNU

FATIMOH ADAWARI KOGI

OLUBUNMI ADENIYI MOPAMURO

BEATRICE TAIYE OLUDOYI MOPAMURO

HON. AJAGO TIJANI ANKPA

HON. AGNES MOMOH ANKPA

HAJIA JUMAO O. ANKPA

HAJIA SALAMETU MOHAMMED ANKPA

HON. HAJIA MINA YAKUBU ANKPA

LYDIA ADAMU ANKPA

OKOJO KADIRI ANKPA

HON. HAWA LADI MOHAMMED KOGI

AINO MOSUGU OGORI-MAGONGO

BOSE AKANDE OGORI-MAGONGO

BOSE BORO OGORI-MAGONGO

GLORIA ADEWOLE OGORI-MAGONGO

HON. JOY ACHILE OMALA

MRS RUTHEKEH IYAJI DEKINA

MRS INIKPI MAHA HASSAN DEKINA

MRS MARY EGWEMI IBAJI

MRS JANET NWUCHOLA IBAJI

MRS JOAN ABI TUBA IDAH

HAJIA AMINA AHMED IDAH

MRS R. WADA ITODO OFU

SALOME ACHEJU OFU

HAJIA LARABA UKWUENYA OFU

SERAH MICHEAL OFU

HON. MRS JOY ACHOR OMALA

HON. MRS TALATU OGBADU OMALA

MRS AJUMA AGAHIU DEKINA

REGINA ABOH DEKINA

HAJIA ADISETU ALIU DEKINA

HAJIA LABARAN ANGELA DEKINA

HAJIA MAIMUNA WADA DEKINA

HAJIA MARIAMA BABA DEKINA

MS. ANTHONIA AYEGBA IBAJI

MRS AGNES OBAJE IBAJI

MRS REBECCA TARNOR IDAH

HAJIA MARIAM ISAH IDAH

ASENETU USMAN OFU

REKIYA TIJANI OFU

AWAH USMAN OFU

HON. MARIAM ZAKARI OMALA

HON. MRS MARIA EKOJA OMALA

HON. ELIZABETH OGWUCHE OLAMABORO

HON. OKPE ODINIYA OLAMABORO

HON. CECILIA OJIDU OLAMABORO

HON. BILIKISU JIMOH OLAMABORO

HON. RABI ALI OFU

MRS PATRICIA ONOJA

MRS MARY ATAEBYO

MRS UKWUO OFORACHI

HAJIYA BABU SITE

HON. (HAJIYA) JUMAI ISAH AJAOKUTA

HAJIYA ORAHACHI ABDULKARIM OKENE

HAJIA ZAINAB SHAIBU OKENE

HAJIA AYIJIMOH SULE OKENE

COMMITTEE:- YOUTH MOBILIZATION

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

HON. STEPHEN ONOJI IGALAMELA ODOLU CHAIRMAN

HON. T. J. FANIYI YAGBA EAST SECRETARY

JOAB OGBONIEWO IJUMU MEMBER

SHOLA ADEDOYIN IJUMU

BENSON OMOFE IJUMU

FESTUS TANIMOLA IJUMU

SAMSON OBADEMI IJUMU

DAMILOLA DARE YAGBA WEST

DARE JIMOH YAGBA WEST

HON. PHILIP OREBIYI YAGBA WEST

BALOGUN ENOCH YAGBA EAST

ENGR AYO OSASONA YAGBA EAST

DAVID AYOOLA YAGBA EAST

ONIBIYO JNR YAGBA EAST

KAYODE OBARO YAGBA EAST

ABDULGANIYU RASAQ YAGBA EAST

DANLADI SABA LOKOJA

MADAMI ABDULLAHI LOKOJA

UMAR SUKEIMAN LOKOJA

BALUKO MOHAMMED LOKOJA

GODOBE UMAR LOKOJA

YUNUSA LABARAN KOGI

KALIDI ORTHMAN KOGI

ADAWARI USMAN KOGI

SABAN SHAIBU KOGI

MUFUTAU MESAIYETE IJUMU

EZEKIAH OBAFEMI KABBA-BUNU

IKUENAYO JOSEPH KABBA-BUNU

IBITOYE PAUL KABBA-BUNU

RAPHEAL OLOGBONYO KABBA-BUNU

OLORUNFEMI LADI KABBA-BUNU

SUNDAY AYIYEDUN MOPAMURO

SHOLA ELISHA MOPAMURO

OLUWOLE ALABI MOPAMURO

OLORUNJU MICHEAL MOPAMURO

AMINU OSENI ANKPA

SAM OMALE ANKPA

YENUSA EJEGBA ANKPA

ABDULLAHI YENUSA ANKPA

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

ABDULLAZEEZ SANNI ANKPA MEMBER

TIJANI KABIR ANKPA

YAHAYA YUSUF ANKPA

SULEIMAN OHIDA ADAVI

HON. MOHAMMED ARUBE ADAVI

HON. MATTHEW OBENEGE ADAVI

HON. SADIK DANLAMI AJAOKUTA

MOMOH AUDU AJAOKUTA

ABDULRAHIM BALIMOH AJAOKUTA

NASIRU OVAKACHI AJAOKUTA

MURITALA IBRAHIM OKEHI

HON. SAMUEL ACHI OKEHI

HON. SIYAKA O. MUSA OKEHI

BARR MIKE OMONAYI OKEHI

FRIDAY ABO OGORI-MAGONGO

OLU ABRAHAM OGORI-MAGONGO

DEJI AKPATA OGORI-MAGONGO

EBENEZA OKEJI OGORI-MAGONGO

EDIBO JUDE OMALA

OBADOFIN SOLOMON KEHINDE MOPAMURO

HON. JUDE SULE ADAVI

SALISU Y. USMAN OFU

HON. STEPHEN AHIABA DEKINA

SULE AGAMA DEKINA

ALFA EBUNE DEKINA

AMINU U. ISAH DEKINA

C. E. DENIS EBOH DEKINA

HON. HUSSEINI IBRAHIM (IJINI) DEKINA

USMAN MUDI DEKINA

HON. ADEJOH MUSA DEKINA

HON. AUSTIN ATTAH IBAJI

HON. MONDAY OBUTU IBAJI

MR SOLOMON OGWU IBAJI

MR EBENEZER UGBAJE IBAJI

COMR. AUDU MUSA IDAH

HON. ABDULKADRI SULEIMAN IDAH

HON. JIBRIN OBAJE IDAH

HON. ONUCHE DAVID IDAH

RILWAN SANI OFU

ABDUL YUSUF OFU MEMBER

ABDULMUMUNI AHMED SULEIMAN OFU

ABDUL ATTAH OFU

FRIDAY ENEMADUKWU OFU

SULE IKANI OFU

JIBRIN IBRAHIM OFU

HON. MOMOH A. MOHAMMED OMALA

HON. AHMED IDRIS OMALA

HON. SOLOMON EMMANUEL AWODI OMALA

HON. ODAWN ISAH OMALA

HON. JOSHUA AGADA OLAMABORO

JUDE SULE ADAVI

JIBRIN YUSUF

CHRISTIPHER OJOCHEGBE

OSMOND AJIBO

HON. ALIDU OGBOGBO

NDAH NUSA

HON. NDAMISA ATTAI ACHAKUMA

HON. KODOJI USMAN AJAOKUTA

HON. ABDULLAHI SADIQ

HON. AMINU YUSUF

HON.JAMES AYIVADA

MRS ORAHACHI ALABI

EDIBO JUDE

COMMITTEE:- RECONCILIATION

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

HE IBRAHIM IDRIS ANKPA/OMALA CHAIRMAN

SEN. NICHOLAS UGBANE DEKINA VICE CHAIRMAN

HON. A. D. S. OGUNNAH AJAOKUTA SECRETARY

COMMITTEE:- SUPPORT GROUPS, NGOs, CSOs, FBOs etc

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

MOMOHJIMOH LAWAL OKENE CHAIRMAN

ARC. SALMAN IJUMU SECRETARY

CLEMENT OWOYEMI IJUMU MEMBER

FUNKE OWONIBI IJUMU

FUNSHO OSHOYEMI YAGBA WEST

TOYIN LAWAL YAGBA WEST

NASIRU MAMUD YAGBA EAST

KAYODE OBARO YAGBA EAST

MAIKUDI YUSUF LOKOJA

KATUN ISAH LOKOJA

ADAMA BELO LOKOJA

BASHIR ADEKUNLE KABBA-BUNU

BARR FUNSHO BOLUROMI KABBA-BUNU

FUNSHO OLORUNFEMI KABBA-BUNU

MATTHEW OLORUNMOLA KABBA-BUNU

DR. OYEDELE ALEX JOHN (DELEX) MOPAMURO

DAYO AKANDE MOPAMURO

ADO OGWUCHE ANKPA

MOHAMMED ADEJOH ANKPA

DAN MUSA UMOKOANKPA

ARC. BABATUNDE BALOGUN IJUMU

OJO JOSHUA IJUMU

GAMBO HARUNA IJUMU

BAKO SHUGABA BASSA

ABDULMUMUNI ISAH ADAVI

HON. WILLIAM J SADIK AJAOKUTA

HON. TONNY AKUVADA OKEHI

JANET ONOBA OGORI-MAGONGO

HON. IBRAHIM OKARAGA OKEHI

HON. JIMOH OPOTU ADAVI

ABDULMALIK UTHMAN IJUMU

ALH YAHAYA DAHILER

ALH YAHAYA MOMOH

HON. ABRAHAM OKOLO

COMMITTEE:- FIELD OPERATIONS

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

HON. A. K. SALIHU ADAVI CHAIRMAN

HON. MUSA AMODU KOGI SECRETARY

HON. S. K. ADEKUNLE IJUMU MEMBER

HON. S. K. ADEDOYIN IJUMU MEMBER

CHIEF OBA IJUMU

PROF. GBENGA IBILEYE IJUMU

HON. SUNDAY KARIMI YAGBA WEST

HON. OLU OWA YAGBA WEST

HON. GANIYU SALAUDEEN YAGBA EAST

ENGR BAMIDELE OBINIYI YAGBA EAST

LAWRENCE WILLIAMS LOKOJA

HAJIA MEMUNAT INUWA LOKOJA

BAWA YAKUBU LOKOJA

ABDULKADIR AMINU KOGI

SHAIBU MUSA KOGI

RUFUS OMOSAYIN KABBA-BUNU

SEYI BELLO KABBA-BUNU

GILBERT SULE KABBA-BUNU

HON. ERIC FIKI MOPAMURO

MONDAY ELERE MOPAMURO

HON. PETER OKPANACHI ANKPA

JOHN EMEJE ANKPA

ABRAHAM OCHEJA ANKPA

YAKUBU OMALE ANKPA

OLUWOLE ALABI MOPAMURO

EMMANUEL E. OLAMABORO

YAHAYA ONU ANKPA OFU

HON. IBRAHIM OCHU ADAVI

HON. STEPHEN ODODO AJAOKUTA

TOPE OGUNLEYE OGORI-MAGONGO

REUBEN JUBELO OGORI-MAGONGO

HON. ADAMS OLOFU OFU

HON ISMAILA SHEHU OKENE

MRS S. A. SALAWU OKENE

COMMITTEE:- ELECTION MANAGEMENT

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

SEN. TUNDE OGBEHA LOKOJA CHAIRMAN

KABIRU AJANA OKEHI SECRETARY

ADAMS OLORUNMO IJUMU MEMBER

DARE OSHO IJUMU

SUNDAY MAYAKI YAGBA WEST

RAPHEAL AGBANA YAGBA WEST

AMB. ROTIMI AKINSAN YAGBA WEST

HON. HENRY OJUOLA YAGBA EAST

ALIBI IDRIS LOKOJA

SALIU IBRAHIM (SALAH) LOKOJA

DANLADI BABA BUDAN LOKOJA

SHAIBU UMAR A. KOGI

ABDULLAHI M. IYABAGI KOGI

JOEL AYODELE KABBA-BUNU

DR. MEDUBI FELIX KABBA-BUNU

CORNELIUS OGBONDEMINU KABBA-BUNU

HE. YOMI AWONIYI MOPAMURO

SEN. ISAAC ALFA ANKPA

HON. TIMOTHY OMURA ANKPA

DR. A. I. W. SHAIBU IBRAHIM ANKPA

OLUWOLE ALABI MOPAMURO

MUSA IBRAHIM ADAVI

HON. BALA ABDULLAHI AJAOKUTA

ALBERT OBAJA OGORI-MAGONGO

HON. ACHIPE LAMIDI OKEHI

ENEMONA ANYEBE OLAMABORO

HON. EMMANUEL OMEBIJE DEKINA

HON. FRIDAY AKOR IBAJI

ALH. A. Y. BABA IDAH

IGAGWU IDRIS OFU

ALH. ABUBAKAR I. IDRIS OMALA

FRIDAY ADAMS OMALA

HON. YUNUSA ABUBAKAR AJAOKUTA

HON. ABDULAZIZ K. JIMOH OKENE

ALH MAMMAN AHMED (OBEY) OKENE

ALH NASIRU RAJI OKENE

ALH ABU OBOSI OKENE

EMMANUEL O. OMADIVI OKENE

ALH. MOHAMMED ATATTI BOZI LOKOJA

COMMITTEE:- LEGAL MATTERS

NAMES LOCAL GOVERNMENT AREA POSITION

BARR JOE ABRAHAM OLAMABORO CHAIRMAN

BARR SAMSON AKPATA OGORI-MAGONGO SECRETARY

HON. BARR ADAMU OSUKU KOGI MEMBER

BARR ABRAHAM KABBA-BUNU

BARR BOLUROMI FUNSHO KABBA-BUNU

BARR OLU ADEKO MOPAMURO

BARR SHOLA OJO MOPAMURO

BARR GBAOYEGA KOLADE MOPAMURO

BARR HENRY OJUOLA YAGBA EAST

BARR OLU OWA YAGBA WEST

BARR KABIR ANKPA

JOHN MARK

UMAR MOHAMMED BASSA

SAMUEL OWOYEMI IJUMU

BARR ABUBAKAR ALIYU ADAVI

HON. STEPHEN ADAJINEWA AJAOKUTA

BARR JOHN SALAWU OKEHI

MANASSEH ABUH DEKINA

BARR THOMAS ACHOLO IBAJI

AMADU BABA IDAH

BARR JOSEPH DANJUMA AKUBOH OFU

HON. SAMON AUDU OMALA

MRS FLORENCE OMONIWA OGORI-MAGONGO

BARR BANABAS ARUWA

BARR RAJI TALIB OKENE

BAR STEPHEN MAYAKI 0KENE

HON. SHAIBU OBARO OKENE

HON. USMAN ANAKO OKENE