List of all Registered Political Parties, their Headquarters addresses and Principal Officers

1. A Accord

National Chairman: Hon. Mohammad Lawal Nalado

National Secretary: Hon. Nurudeen O. Adisa

National Treasurer: Mr. Micheal O. Lerama

National Financial Secretary: Hon. Joseph E. Ijeh

National Legal Adviser: Barr. Maxwell Ngbudem

Address: Plot 488 , 7 Yauri Street, Area 3, Garki Abuja

Phone Number: 08037038325

Accord” was never registered as “Accord PARTY”, AP. It is simply and just “Accord, A.

2. AA Action Alliance

National Chairman: Barr. Udeze Kenneth

National Secretary: James A. Vernimbe

National Treasurer: Ekong Effiom

National Financial Secretary: Chief Eze Nwoke

National Legal Adviser: Esq. Anaukyaa Mnenge Peter

Address: Plot 1977 Orlu Street, Area 3, Garki, Abuja.

Email: actionalliancenational@gmail. com

Phone Number: 07067277005 / 08036351061

3. ABP All Blending Party

National Chairman: Hon. Moses Godia Shipi

National Secretary: Uzong George Moses

National Treasurer: Alheri Moses

National Financial Secretary: Mrs. Eyiomo Josephine Eyeremi

National Legal Adviser: Barr. Chikadibia Princewill Senior Maduka

Address: Plot 614, Zone B, Apo Resettlement, Abuja

Phone Number: 08171902205; 07036438020

4. ACD Advanced Congress Of Democrats

National Chairman: Ag. Peter Blavo

National Secretary: Ag. Rev. Onwuruya Breakforth

National Treasurer: Alh. M. Adamu Takai

National Financial Secretary: Hon. Anthony Amuka

National Legal Adviser: Barr. Pwarigon William

Address: Suite C7, Patsy Plaza, After RCC Building, Along Jabi Road, Jabi-Abuja

Phone Number: 07035821690

5. ACPN Allied Congress Party of Nigeria

National Chairman: Alh. Ganiyu O. Galadima

National Secretary: Mr Paul Isamade

National Treasurer: Chief Angus Uzoamaka

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: Bar, Jide Ayenibiowo

Address: Suite D402, Global Plaza, Plot 366, Obafemi Awolowo Way, Jabi Upstairs, Jabi – Abuja

Phone Number: 08038313424

6. AD Alliance For Democracy

National Chairman: Chief Joseph Avazi

National Secretary: Mr. Fasogbon P. Akinboye

National Treasurer: Mr. Ubong Johnson

National Financial Secretary:

National Legal Adviser: Mr. Kehinde Aworele

Address: 4 Aba Close, Area 8, Garki, Abuja

Phone Number: 08164495673 and 07065850881

7. ADC African Democratic Congress

National Chairman: Chief Ralph Okey Nwosu

National Secretary: Alh. Sa’id Baba Abdullahi

National Treasurer: Mr. Cavin Alagoa

National Financial Secretary: Mrs. Ifeyinwa Ntima

National Legal Adviser: Barr. Ujunwa L. Onwuasoeze

Address: No. 1 Capital Plaza, Nyanyan-Kuru Road, Abuja.

Phone Number: 08059969415

8. ADP Action Democratic Party

National Chairman: Engr. Yabayi V. Sani

National Secretary: Dr. James Okoroma

National Treasurer: Chief Hon. Declan J. Ogar

National Financial Secretary: Salami Akeem Temitope

National Legal Adviser: Bichi Obadiah Joseph

Address: Plot 3379A, Mungo Park CLose, Off Jesse Jackson Asokoro New Extension-Abuja

Phone Number: 08033001274

9. AGA All Grassroots Alliance

National Chairman: Hon. Dr. Olukayode Oshiariyo

National Secretary: Prince Julius Ikenna Joseph Otiji

National Treasurer: Rev. Dr. Mrs. Amuzie James Helen Ngozi

National Financial Secretary: Hajia Zainab

National Legal Adviser: Barr. Emmanuel Agbaye

Address: Suites 23A-25A Kaitta Mafayas Office Complex, Zone 4, Gwagwalada, FCT. Abuja

Phone Number: 08037870421; 08063844816

10. AGAP All Grand Alliance Party

National Chairman: Engr. Okey Chikwendu

National Secretary: Idu Agbo Emmanuel

National Treasurer: Abdulsalam Abdu

National Financial Secretary: Durojaiye Abdulazeez A.

National Legal Adviser: Ojobor Ndubuisi V.

Address: Plot 586, David Jemibewon Crescent, Gudu District-Abuja

Phone Number: 08033802712

11. ANN Alliance for New Nigeria

National Chairman: Dr. Jay Osi Samuel

National Secretary: Daura Abdulnasser

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: Oladipo Akande

National Legal Adviser: Benjamin Nwaokenye

Address: 20, Durban Street, Wuse 11, Abuja

Phone Number: 08038092478; 08037867880

12. ANRP Abundant Nigeria Renewal Party

National Chairman: Tope Kolade Fasua

National Secretary: Eberechukwu Christian Okonkwo

National Treasurer: Jafeda Wabac (Ms)

National Financial Secretary: Abdul Mumuryi Azi

National Legal Adviser: Dennis Emamope Omopojor

Address: Plot 1483, Km 27, Umaru Musa Yar’Adua Carriage way, Airport Road Lugbe Ext., Abuja

Phone Number: 08033110760; 08067766877

13. APA African Peoples Alliance

Ag. National Chairman: Emmanuel Urhuarhovie

National Secretary: Samaila Umar Sifawa

National Treasurer: Engr. Usman Aliyu Girei

National Financial Secretary: Alh. Abdulrazak Bello

National Legal Adviser: Barr. Samuel Abidan

Address: 7 Yauri Street, Area 3, Garki, Abuja

Phone Number: 08033493571

14. APC All Progressives Congress

National Chairman: Chief John Odigie-Oyegun

National Secretary: Mai Mala Buni

National Treasurer: Mohammed Gwargwawa

National Financial Secretary: Alh. Tajudeen Bello

National Legal Adviser: Barr. Muiz Banire

Address: No. 40 Blantyre Street, Wuse II, Abuja

Phone Number: 08033345691

15. APDA Advanced Peoples Democratic Alliance

National Chairman: Mohammed Shittu Kabiru

National Secretary: Dr. Emeka F. Okengwu

National Treasurer: Chief Mrs Olasinmi A.

National Financial Secretary: Margaret Seember Mchivga

National Legal Adviser: Barr. (Mrs) Augusta Eradiri

Address: No. 10 Fandriana Close, Off Oda Crescent, Off Daaresalam St, Behind Glo office, Wuse II-Abuja

Phone Number: 08095900111

16. APGA All Progressives Grand Alliance

National Chairman: Dr. Victor Ikechukwu Oye

National Secretary: Mr. Labaran Maku

National Treasurer: Hon. Damian Ozurumba

National Financial Secretary: Alh. Garba Ibrahim Carefor

National Legal Adviser: Barr. Ifeanyi Mbaeri

Address: 41b Libreville Crescent , Opp. Tulip Press, Aminu Kano Crescent , Wuse 11, Abuja .

Phone Number: 08035897127

17. APP African Peoples Party

National Chairman: Ikeagwuomu Onyinye

National Secretary: Abu Ibrahim Sossan

National Treasurer: Shehu Bewa Joja

National Financial Secretary: Abdullahi Usman

National Legal Adviser: Ozuruonye Nnenna Cordelia

Address: ?

Phone Number: 08034913080

18. BNPP Better Nigeria Progressive Party

National Chairman: Prof. Godswill Iheanyi chukwu Nnaji

National Secretary: Alh. Iliyasu Abdu Barde

National Treasurer: Ejimozor Obinna John

National Financial Secretary: Babatunde Omolosho Tayo

National Legal Adviser: Barr. Ngozi Nwodo Ibekwe

Address: Block 5, Lokoja Street Area 8 Garki Abuja

Phone Number: 08037881988, 07066451244

19. C4C Coalition for Change

National Chairman: Rt. Hon. Dr. Geff Chizee Ojinika

National Secretary: Peter Ogbaje Paul

National Treasurer: Oludolapo Mercy Adeyanju

National Financial Secretary: Alome Dominic Oluwa

National Legal Adviser: Onyekuru Alex Ikechukwu

Address: Block 3, No. 49 Lake Chad Crescent, Maitama, Abuja

Phone Number: 08033273950; 08077855110

20. DA Democratic Alternative

National Chairman: Prince frank Ukonga

National Secretary: Hon. Aishat Abdulsalam

National Treasurer: Pastor Rueben Igboji

National Financial Secretary: Rev Peter Adebiyi

National Legal Adviser: Barr. Simon Imoisi & Co

Address: Suite 2/031 Area 1 Shopping Complex, Area 1, Garki Abuja

Phone Number: 08023423470

21. DPC Democratic Peoples Congress

National Chairman: Rev. Olusegun Peters

National Secretary: Alh Mohammed Lawal

National Treasurer: Alh Musa Zunairu Dikko

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: ?

Address: Global Plaza, Plot 366, Obafemi Awolowo Way, Jabi-Abuja

Phone Number: 08038308479

22. DPP Democratic Peoples Party

National Chairman: Chief Benson Gershon

National Secretary: Abdullah D. Mohammed

National Treasurer: ?

Ag. National Financial Secretary: Aliyu Usman

National Legal Adviser: Barr. Lanre Falola

Address: No. 1 Nouakchott Street Zone 1, Wuse, Abuja FCT

Phone Number: 08033381764, 08126850151

23. FJP Freedom and Justice Party

National Chairman: Dr. Onwubuya John Abraham

National Secretary: Aisha Amina Mohammed Eleyo

National Treasurer: Chioma Obot

National Financial Secretary: Dawodu Adetunji Success (JP)

National Legal Adviser: Omar Musa

Address: Glass House 3 & 4 Anon Plaza Gudu District, FCT, Abuja

Phone Number: 09054546328; 08037003214

24. FRESH Fresh Democratic Party

National Chairman: Rev. Chris Okotie

National Secretary: Mr Fela Binutu

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: Barr. Kola Dopamu

Address: No. 4 Parhe Close, Aguiyi Ironsi Street, Maitama, Abuja.

Phone Number: 08033651678

25. GDPN Grassroots Development Party of Nigeria

National Chairman: Amb. Odion Cedrack Okpebholo

National Secretary: Ismaila Shauzaza

National Treasurer: Ojo Abiola Helen (Mrs.)

National Financial Secretary: Hon. James Rugu

National Legal Adviser: Barrister Stephen Jube Zira

Address: Nino House, No. 1, Engr. Linus Okpebholo Street, Off Bwari Dutse, FCT

Phone Number: 07039889441; 08052281862

26. GPN Green Party of Nigeria

National Chairman: Chief Sam Eke

National Secretary: Hajara Ishaku

National Treasurer: Mrs. Adebesin Bosede

National Financial Secretary: Hadiza Mali

National Legal Adviser: Barr. Olenka Udenze

Address: No, 5 Church Avenue, Old School Bus Stop, Orozo-Karshi Road, FCT Abuja.

Phone Number: 08065933765 and 08027142078

27. HDP Hope Democratic Party

National Chairman: Chief Ambrose A. Owuru

National Secretary: ?

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: ?

Address: Plot 43 Gwarinpa Estate, Abuja.

Phone Number: 080511776052, 08033122272

28. ID Independent Democrats

National Chairman: Edozie Madu

National Secretary: Tobi Adeniyi

National Treasurer: Ahanmisi Izegwuma Abigail

National Financial Secretary: Whetode Desire

National Legal Adviser: Charles Ibeh

Address: 1385C Gurara Street, Off IBB Way, Maitama, Abuja

Phone Number: 08065800000

29. JMPP Justice Must Prevail Party

National Chairman: Dr. Sarah Nnadzwa Jubril (Mrs.)

National Secretary: Kola Kazeem Saliu

National Treasurer: Dr. Okereke Ejikeme E.

National Financial Secretary: Mohammed S. B Yahaya

National Legal Adviser: Barr. Charles Ogboli

Address: No. 2 Calabar Street, Opp. Naval Headquarters, Area 7, Garki, Abuja.

Phone Number: 09071837163; 08023729503

30. KP Kowa Party

National Chairman: Alhaji Saidu Bobboi

National Secretary: Mark Adebayo

National Treasurer: Abdullahi Dahiru Bala

National Financial Secretary: Chinyere Egbo Anni

National Legal Adviser: Barr. Dan Onyeonagu

Address: 129 Corner Shop, Beside Total Filling Station, Fed. Housing Est., Lugbe, Abuja

Phone Number: 08033354443

31. LP Labour Party

**National Chairman Alh. Abdulkadir Abdulsalam (Baraden Paiko) now Dr Mike Omotoso though not yet reflected on INEC website.

National Secretary Julius Aburi (Acting)

National Treasurer Mrs. Oluchi Operah

National Financial Secretary Hajiya Hadiza Kishimi

National Legal Adviser Barr. Akingbade Oyelekan

Address: Dabo Shopping Mall, 2nd Floor, Plot 73 Ladoke Akintola Boulevard, Garki, Abuja .

Phone Number: 08033005810, 08033154349

32. LPN Legacy Party of Nigeria

National Chairman: Ahmed Mustpha Wushishi

National Secretary: Onwuchelwa Onwuchelwa

National Treasurer: Usman Musa

National Financial Secretary: Awojobi Akuladi Waheem

National Legal Adviser: Hussaini Omar Garba

Address: Flat 4, No 47 Yaounde Street, Zone 6, Wuse, Abuja

Phone Number: 08132825108; 08038932775

33. MAJA Mass Action Joint Alliance

National Chairman: Chief Mrs. Chika Ibeneme

National Secretary: Prince Gordon Attai

National Treasurer: Otunba Femi Soluade

National Financial Secretary: Hon. Guwo Lawan Abba

National Legal Adviser: Mrs. Chizim Chinda Glory

Address: House No. 24, Road 15, Efab City Estate, Life Camp, Abuja

Phone Number: 08033264278; 08032350671

34. MDP Modern Democratic Party

National Chairman: Adebukunyi Olateru-Olagbegi

National Secretary: Adetoro Adetoun Fowoshere

National Treasurer: Abayomi Olofinwa

National Financial Secretary: Ibrahim Khahil Ahmed

National Legal Adviser: Ogunpe Olatunji

Address: Suite B19 Discovery Mall Adeola Adetokunbo Wuse 11, Abuja

Phone Number: 08093894841; 08080805809

35. MMN Masses Movement of Nigeria

National Chairman: ?

National Secretary: ?

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: ?

Address: ?

Phone Number: ?

36. MPPP Mega Progressive Peoples Party

National Chairman: Ag. Hon. Hamisu Santuraki

National Secretary Ag, Mohammed S. Kanze

National Treasurer J.P Ishaku Dallo

National Financial Secretary Sanni A. Kanlari

National Legal Adviser Barr. Oguntimering Adelaja

Address 1st Avenue, House 53, FHA, Lugbe, Abuja.

Phone Number 07030147731

37. NAC National Action Council

National Chairman: Dr. Olapade Agoro

National Secretary Mr. Joshua Shitta

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser: ?

Address: ?

Phone Number: ?

38. NCP National Conscience Party

National Chairman: Yunusa Tanko

National Secretary: Ayodele Akele

National Treasurer: V.C. Odumejemba Esq

National Financial Secretary: Amina Mohammed

National Legal Adviser: Barr. Jonathan Edehbru

Address: 1, Younde Street, Wuse Zone 6, Abuja

Phone Number: 08033144131

39. NDCP Nigeria Democratic Congress Party

National Chairman: Charles Idehen

National Secretary: Abdulkareem Salisu Matori

National Treasurer: Esther Nkese Nya Effiom

National Financial Secretary: Peacock Ise Ogbebor

National Legal Adviser: Oluwaseto Oluseto Franklin

Address: 28 Tunis Street Wuse Zone 6

Phone Number: 09025288682, 08137855974

40. NDLP National Democratic Liberty Party

National Chairman: Alh. Umar Mohammed Maizabura

National Secretary: Chief Agomoyo

National Treasurer:

National Financial Secretary:

National Legal Adviser:

Address:

Phone Number:

41. NEPP Nigeria Elements Progressive Party

National Chairman: ?

National Secretary: ?

National Treasurer: ?

National Financial Secretary:

National Legal Adviser

Address

Phone Number

42. NGP New Generation Party of Nigeria

National Chairman: Dr. Yakubu Shendam

National Secretary: Alh. Mohammed Abdu

National Treasurer: Alexander Naalong Danjuma

National Financial Secretary: Alh. Shettima Naramai

National Legal Adviser: Gbehe Cornelius Aondowase

Address: No 9B, 61/63 Road, Aliko Dangote Crescent, Gwarinpa-Abuja

Phone Number: 08184995001, 08060519785

43. NIP National Interest Party

National Chairman: Atuedide Eunice Uche Julian

National Secretary: Oluwafikayo Seun Adeyemi

National Treasurer: Hadiza Hussien Abdullahi

National Financial Secretary: Abdulkadir Bello Ahmed

National Legal Adviser: Sani Abass

Address: Suite 101, NCWS Building, Area 11, Garki, FCT, Abuja

Phone Number: 08144246272; 08034888493

44. NNPP New Nigeria Peoples Party

National Chairman: Dr. B.O Aniebonam

National Secretary: Major Gilbert Agbo

National Treasurer: Nasir A. Abubakar

National Financial Secretary: Eugene Nweke

National Legal Adviser: Bar. Nura Abdullahi

Address: Plot MF 01, SDP Layout City, Centre Plaza, Suit G.F.01, Cadastral Area, Behind Noble Height Academy , Karu FCT, Abuja.

Phone Number: 08037133594

45. NPC Nigeria Peoples Congress

National Chairman: Barr. Suleiman Ahmed Akasawua

National Secretary: Abdulmalik Abdulrahman

National Treasurer: Olayinka Olajide

National Financial Secretary: Nelson Samuel

National Legal Adviser: Barr. Timothy Kyuga

Address: Peace Park Suite D4/5 Plot 749, Utako Abuja

Phone Number: 08035963971

46. NPM New Progressive Movement

National Chairman: Mustapha Bala Getso

National Secretary: Umma Abdullahi

National Treasurer: Eze Charles Chinedu

National Financial Secretary: Gift Yusuf Shallangwa

National Legal Adviser: Barr. Folorunsho Olufemi

Address: Hillside Plaza, 2nd Floor, Room A202 AYA Junction, Asokoro, Abuja

Phone Number: 08033668262; 07037477315

47. NRM National Rescue Movement

National Chairman: Sen. Saidu Muhammed Dansadau

National Secretary: Barr. Chinedum Odenyi

National Treasurer: Umar Mustapha

National Financial Secretary: Aliyu Safiyanu

National Legal Adviser: Olayinka Adebola Abiose

Address: Plot 188 American International School Rd, Off Oladipo Diva Express way by Games Village, Durumi District, Abuja

Phone Number: 08033117340; 08037038721

48. NUP National Unity Party

National Chairman: Chief Perry Opara

National Secretary: ?

National Treasurer: ?

National Financial Secretary

National Legal Adviser

Address

Phone Number: ?

49. PANDEL People’s Alliance for National Development & Liberty

National Chairman: Amb. Abah Lewis Elaigwu

National Secretary: Elder Mike Omohimua

National Treasurer: Kantiok Peter Luke

National Financial Secretary: Effiong Akpan Okoro

National Legal Adviser: Barr. Joe Kekong

Address: 9 Abdou Diof Off Kwame Nkruma St, Asokoro, Abuja, Nigeria

Phone Number: 08176558660, 08023500479

50. PDC People For Democratic Change

National Chairman: Alhaji Mudi M. Waziri

National Secretary: Barr. Benjamin Emeka Igwe

National Treasurer: Chief Udo Uduak Asuquo

National Financial Secretary: Charles Okoroafor

National Legal Adviser Barr. Ayo Omoleupon

Address: 2 Bitou Street, off parakou strrt, off Aminu Kano Crescent, Wuse 2, Abuja

Phone Number; 08023645376

51. PDM Peoples Democratic Movement

National Chairman: Bashir Yusuf Ibrahim

National Secretary: Dr. Joseph O. Akinwumi

National Treasurer: Gagogo Emmanuel

National Financial Secretary: Aku Cecilia Betzom

National Legal Adviser: Barr. Kabiru Umaru Dodo

Address: 72 Mississippi Street, Maitama – Abuja

Phone Number: 08082678233

52. PDP Peoples Democratic Party

National Chairman: Prince Uche Secondus

National Secretary:

National Treasurer:

National Financial Secretary:

National Legal Adviser:

Address Wadata Plaza , Michael Okpara Way , Zone 5, Wuse, Abuja

Phone Number

53. PPA Progressive Peoples Alliance

National Chairman: Chief Peter Ameh

National Secretary: Kehinde Edun

National Treasurer: Mrs. Akpa Elizabeth

National Financial Secretary: Lawrence Ade

National Legal Adviser: Otanwa John

Address: Warri Street, off Emeka Anyoku Street, Area 11, Garki, Abuja

Phone Number: 08023137834, 08094472176

54. PPC Providence People’s Congress

National Chairman: Benson Adeton

National Secretary: Sanjo Hamzat

National Treasurer: Okpala Emeka Kenneth

National Financial Secretary: Olokode Adenike

National Legal Adviser: ?

Address: ?

Phone Number: 08037141200; 08035854586

55. PPN Peoples Party of Nigeria

National Chairman: Hon. Razak Eyiowuawi

National Secretary: Alh. Garba Ibrahim Yakasai

National Treasurer: Engr. Eno Enang

National Financial Secretary: Alh. Saidu Bello Abubakar

National Legal Adviser: Barr. Adamu Kana

Address: House 43, 6th Avenue, Gwarimpa Estate, Abuja Model City.

Phone Number: 07037674661/ 08062471148

56. PPP Peoples Progressive Party

National Chairman: Dr. Damian Uzoma Ogbonna

National Secretary: Mrs. Vera Oseni

National Treasurer: Hon. Richard Benson Echigbue

National Financial Secretary: Abubakar Aliyu Ibrahim

National Legal Adviser: Barr. Chibuzor C. Ezike

Address: Block D, Suite 20 Efab Plaza Extension Area 11 Garki Abuja

Phone Number: 08034213272, 07033777573

57. PRP Peoples Redemption Party

National Chairman: Alhaji Balarabe Musa

National Secretary: ?

National Treasurer

National Financial Secretary

National Legal Adviser

Address

Phone Number

58. PT People’s Trust

National Chairman: Ahmed Muh. Sani

National Secretary: Umar Khalifa Mohammed

National Treasurer: Aliyu Abubakar

National Financial Secretary: Manir Tukur

National Legal Adviser: Dayo Godwin

Address: ?

Phone Number: 07037126716, 08166814254

59. RBNP Re-build Nigeria Party

National Chairman: Chief Japhet Anyanwu

National Secretary: Hon. Musa Abutu

National Treasurer Silifat Usman Oyiza

National Financial Secretary: Hon. Larry Badmus

National Legal Adviser: Barr. Nweke Chukwudi

Address: House No. 26 Ficus Benjamin Street, Gaduwa Estate, Abuja, FCT

Phone Number: 08033410691; 08033921880

60. RP Restoration Party of Nigeria

National Chairman: Nsehe Nseobong

National Secretary: Zino Aliru

National Treasurer: Abubakar Jaafar Dabawa

National Financial Secretary: Joy Joseph Omor

National Legal Adviser: F. O. Wainwei

Address: 5 Jerusalem Street, Old Kutunku Gwagwalada, Abuja, Nigeria

Phone Number: 09035598566; 08036977730

61. SDP Social Democratic Party

National Chairman: Chief. Olu Falae

National Secretary: Dr. Sadiq Umar Abubakar

National Treasurer: Chief. Clarkson Nnaji

National Financial Secretary: Alh. Lawan Kassim Funtua

National Legal Adviser: Chief. Dr. Robson Momoh

Address: Plot 2105 Herbert Macaulay Way, Opp. Sky Memorial Plaza, Block B3, Wuse zone 6, Abuja

Phone Number: 08036203435/ 08089367398

62. SNP Sustainable National Party

National Chairman: Kayode Arimoro Michael

National Secretary: Yusuf Ibrahim

National Treasurer: Jummai Yewande Maha

National Financial Secretary: Yau Isah

National Legal Adviser: Ifunanya Anemalechi

Address: No 1 K 2nd Avenue Kado Mbinko, Gwarinpa, Abuja

Phone Number: 08065308089; 08065977831

63. SPN Socialist Party of Nigeria

National Chairman: Mrs. Segun Sango

National Secretary: Mr. Chinedu Bosah

National Treasurer: Basir Razaq Tanko

National Financial Secretary:

National Legal Adviser: ?

Address: No. 42 Adetokunbo Ademola Street Wuse II Abuja.

Phone Number: 08023180522

64. UDP United Democratic Party

National Chairman: ?

National Secretary: Barr. Godson Okoye

National Treasurer: ?

National Financial Secretary: ?

National Financial Secretary:

National Legal Adviser: Tony Ogbulafor

Address: 6 Gnassingbe Eyedema Street, Asokoro District, Abuja

Phone Number: 08033113639/ 08055302788

65. UPN Unity Party of Nigeria

National Chairman: Prof. Bankole Okuwa

National Secretary: Alhaji Abubakar Abdullahi Sokoto

National Treasurer: Engr. Okey Nwaneri

National Financial Secretary: ?

National Legal Adviser:

Address: Block 10, Flat 1, Amasuma Close, Area 2, Section 1, Garki – Abuja

Phone Number: 08022179684/ 0703559449

66. UPP United Progressive Party

National Chairman: Chief Chekwas Okorie

National Secretary: Barr. Bello Umar

National Treasurer: Prince O.N.C. Akanagbu

National Financial Secretary: Alh. Ibrahim Sulaiman

National Legal Adviser: Barr. Agbo Agbo

Address: The Dome N-Glory Centre, Plot 412, Cadestral Zone, CBD, Abuja

Phone Number: 07030521292

67. YDP Young Democratic Party

National Chairman: Barr. Georgina Dakpokpo

National Secretary: Hon. Bolaji Oni

National Treasurer: Hon. Adex Adetula

National Financial Secretary: Hon. Ahmad Kawu

National Legal Adviser: Bar. Ugo Nwofor

Address: No. 12 ubiaja Crescent, Garki 2, Abuja.

Phone Number: 09098432977

68. YPP Young Progressive Party

National Chairman: Comrade Bishop Amakiri

National Secretary: Barr. Vidiyeno Bamaiyi

National Treasurer: Usman Haruna

National Financial Secretary: Amechi Chidi Charles

National Legal Adviser: Lagi Innocent

Address: Block 10, Flat No. 1 Benue Crescent, Area 1, Garki Abuja

Phone Number: 08100005566, 07050505010