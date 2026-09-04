Full List: ADC unveils 28 governorship candidates for 2027 election

Sekinat Osundiji

The African Democratic Congress (ADC) has unveiled its governorship and deputy governorship candidates for the 2027 general elections across 28 states.

The party announced the candidates in a statement on Friday, highlighting its commitment to presenting what it described as credible leadership and a viable alternative for Nigerians.

Among the candidates are Gbadebo Rhodes-Vivour for Lagos State, Isa Mohammed Ashiru for Kaduna, Great Ogboru in Delta, Senator Ahmad Babba Kaita in Katsina and Abubakar Malami in Kebbi.

The party also fielded candidates in several other states, including Adamawa, Kano, Rivers, Oyo, Ogun, Plateau and Zamfara.

The party said the candidates would carry its banner and its commitment to offering Nigerians credible leadership and a “real alternative” in the elections.

Below is the full list of ADC governorship and deputy governorship candidates for 28 states as released by the party.

1. Abia: Kalu Kalu Agu — Governor; Alozie Ogadinma Darlington — Deputy Governor

2. Adamawa: Modibbo Hammantukur Ribadu — Governor; Aguwa Kevin Iliya — Deputy Governor

3. Akwa Ibom: Akpanudoedehe John James — Governor; Nsien Mkpombuk Tommy — Deputy Governor

4. Bauchi: Sen. Halliru Dauda Jika — Governor; Sama’ila Mohammed Kabir — Deputy Governor

5. Benue: Rt. Hon. Herman Iorwase Hembe — Governor; Abba John Abba — Deputy Governor

6. Borno: Babagana Buhari — Governor; Mamman Dauda — Deputy Governor

7. Cross River: Nkoyo Toyo — Governor; Okwoche Andrew Adagbor — Deputy Governor

8. Delta: Chief Great Ogboru — Governor; Afiari Gloria — Deputy Governor

9. Ebonyi: Ukpai Mba Udeh — Governor; Onwe Daniel Ede — Deputy Governor

10. Enugu: Ocho Obodoeze Chukwuma — Governor; Eze Arinze Christopher -Deputy Governor

11. Gombe: Bala Bello — Governor; Bala Sani Isa — Deputy Governor

12. Jigawa: Sabo Mohammed Nakudu — Governor; Musa Ya’u Balarabe — Deputy Governor

13. Kaduna: Isa Mohammed Ashiru -Governor; Kantiok Irmiya Ishaku -Deputy Governor

14. Kano: Ibrahim Ali Amin — Governor; Shehu Abdulkadir Bari — Deputy Governor

15. Katsina: Sen. Ahmad Babba Kaita — Governor; Aminu Yar’adua Ahmed — Deputy Governor

16. Kebbi: Abubakar Malami — Governor; Zagi Musa Mohammed — Deputy Governor

17. Kwara: Zakari Mohammed — Governor; Olawuyi Julius Olayide — Deputy Governor

18. Lagos State: Gbadebo Rhodes Vivour — Governor; Gbadamosi Babatunde Olalere — Deputy Governor

19. Nasarawa: Nuhu Angbazo — Governor; Ahmed Yusuf — Deputy Governor

20. Niger: Dr. Mohammed Kpautagi -Governor; Musa Mamman — Deputy Governor

21. Ogun: Biodun Collins Ogundipe — Governor; Muraina Oluwaranti Oluyemi — Deputy Governor

22. Oyo: Taofeek Adegboyega Adegoke — Governor; Wahab Adeniyi — Deputy Governor

23. Plateau: Brig. Gen. John Sunday Sura — Governor; Pwajok-Kele Chundung Bitrus — Deputy Governor

24. Rivers: Gabriel Pidomson — Governor; Okumgba David Amapakaye — Deputy Governor

25. Sokoto: Manir Mohammad Daniya -Governor; Isah Bello Ambarura — Deputy Governor

26. Taraba: Abubakar Umar Tutare -Governor; Kwetishe Haruna Kwenyan — Deputy Governor

27. Yobe: Kassim G. Gaidam — Governor; Kori Lawan Mohammed — Deputy Governor

28. Zamfara: Shinkafi Bilyaminu Yusuf — Governor; Muhammad Abdulmuddalib Auwal — Deputy Governor