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December 16, 2025

AFCON: Troost-Ekong, Okocha, 32 others who have won best player award

AFCON: Troost-Ekong, Okocha, 32 others who have won best player award

Troost-Ekong

Africa Cup of Nations best player award winners:

1957: Mohamed ‘Ad-Diba’ Al Attar (EGY)

1959: Mahmoud El Gohary (EGY)

1962: Mengistu Worku (ETH)

1963: Hassan El Shazly (EGY)

1965: Osei Kofi (GHA)

1968: Kazadi Mwamba (COD)

1970: Laurent Pokou (CIV)

1972: Jean-Pierre Tokoto (CGO)

1974: Ndaye Mulamba (COD)

1976: Ahmed Faras (MAR)

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1978: Karim Abdul Razak (GHA)

1980: Christian Chukwu (NGR)

1982: Fawzi Al Issawi (LBA)

1984: Theophile Abega (CMR)

1986: Roger Milla (CMR)

1988: Roger Milla (CMR)

1990: Rabah Madjer (ALG)

1992: Abedi ‘Pele’ Ayew (GHA)

1994: Rashidi Yekini (NGR)

1996: Kalusha Bwalya (ZAM)

1998: Benni McCarthy (RSA)

2000: Lauren (CMR)

2002: Rigobert Song (CMR)

2004: Jay-Jay Okocha (NGR)

2006: Ahmed Hassan (EGY)

2008: Hosny Abd Rabo (EGY)

2010: Ahmed Hassan (EGY)

2012: Chris Katongo (ZAM)

2013: Jonathan Pitroipa (BUR)

2015: Christian Atsu (GHA)

2017: Christian Bassogog (CMR)

2019: Ismael Bennacer (ALG)

2022: Sadio Mane (SEN)

2024: William Troost-Ekong (NGR)

AFP

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