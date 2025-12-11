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December 11, 2025

AFCON: Complete list of 34 title-winning coaches

AFCON: Complete list of 34 title-winning coaches

Africa Cup of Nations title-winning coaches:

1957: Egypt        Mourad Fahmy

1959: Egypt        Pal Titkos/HUN

1962: Ethiopia     Slavko Milosevic/YUG

1963: Ghana        Charles Gyamfi

1965: Ghana        Charles Gyamfi

1968: Zaire        Ferenc Csanad/HUN

1970: Sudan        Jiri Starost/CZE

1972: Congo        Amoyen Bibanzulu

1974: Zaire        Blagoje Vidinic/YUG

1976: Morocco      Gheorge Mardarescu/ROM

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1978: Ghana        Fred Osam Duodo

1980: Nigeria      Otto Gloria/BRA

1982: Ghana        Charles Gyamfi

1984: Cameroon     Rade Ognanovic/YUG

1986: Egypt        Mike Smith/WAL

1988: Cameroon     Claude le Roy/FRA

1990: Algeria      Abdelhamid Kermali

1992: Ivory Coast  Yeo Martial

1994: Nigeria      Clemens Westerhof/NED

1996: South Africa Clive Barker

1998: Egypt        Mahmoud El Gohary

2000: Cameroon     Pierre Lechantre/FRA

2002: Cameroon     Winfried Schafer/GER

2004: Tunisia      Roger Lemerre/FRA

2006: Egypt        Hassan Shehata

2008: Egypt        Hassan Shehata

2010: Egypt        Hassan Shehata

2012: Zambia       Herve Renard/FRA

2013: Nigeria      Stephen Keshi

2015: Ivory Coast  Herve Renard/FRA

2017: Cameroon     Hugo Broos/BEL

2019: Algeria      Djamel Belmadi

2022: Senegal      Aliou Cisse

2024: Ivory Coast  Emerse Fae

AFP

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