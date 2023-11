[Full list] Federal High Court releases new posting for judges

The Chief Judge of the Federal High Court (FHC), Justice John Tsoho, has released a new posting for judges in various divisions across the country.

This follows the appointment of 23 new judges recently.

Justice Tsoho, in a statement by the FHC’s Assistant Director of Information, Dr Catherine Oby-Christopher, directed the affected judges to report at their duty stations before the date of resumption after Christmas vacation.

The statement partly reads, “Sequel to the appointment of 23 new judges, the Honorable Chief Judge of the Federal High Court, Hon. Justice John Terhemba Tsoho, has released a new posting of the court’s judges to various Divisions across the country.

“The Chief Judge directed the affected judges to report at their duty stations before the date of resumption from the Christmas vacation, being the 8th day of January 2023.

“His lordship wishes his fellow lordships a wonderful vacation in advance.

See full list of the judges and their new postings below:

ABUJA

1. HON. JUSTICE J.T. TSOHO — Chief Judge

2. HON. JUSTICE G.K. OLOTU

3. HON. JUSTICE B.F.M. NYAKO

4. HON. JUSTICE R.N. OFILI- AJUMOGOBIA

5. HON. JUSTICE A.R. MOHAMMED

6. HON. JUSTICE I. E. EKWO

7. HON. JUSTICE D.U. OKOROWO

8. HON. JUSTICE JOYCE OBEHI ABDULMALIK

9. HON. JUSTICE JAMES KOLAWALE OMOTOSHO

10. HON. JUSTICE EMEKA NWITE

11. HON. JUSTICE OBIORA ATUEGWU EGWUATU

12. HON. JUSTICE MOBOLAJI OLUBUKOLA OLAJUWON

13. HON. JUSTICE NKEONYE EVELYN MAHA

UMUAHIA -ABIA

1. HON. JUSTICE SUNDAY ONU

2. HON. JUSTICE MUSA KAKAKI

YENAGOA — BAYELSA

1. HON. JUSTICE ISA HAMMA ADAMA DASHEN

2. HON. JUSTICE SALIM OLASUPO IBRAHIM

BENIN -EDO

1. HON. JUSTICE S. M. SHUAIBU

2. HON. JUSTICE CHUKA AUSTINE OBIOZOR

BIRNIN KEBBI.- KEBBI

E. HON. JUSTICE EMMANUEL GAKKO

KADUNA

1. HON. JUSTICE R.M. AIKAWA

2. HON. JUSTICE HAWAU BUHARI

KANO

1. HON. JUSTICE A.M. LIMAN

2. HON. JUSTICE M.N. YUNUSA

3. HON. JUSTICE S.A. AMOBEDA

LAGOS

1. HON. JUSTICE J.T. TSOHO – Chief Judge

2. HON. JUSTICE A.O. FAJI

3. HON. JUSTICE A. LEWIS -ALLAGOA

4. HON. JUSTICE C.J. ANEKE

5. HON. JUSTICE YELLIM S. BOGORO

6. HON. JUSTICE DANIEL EMEKA OSIAGOR

7. HON. JUSTICE AKINTAYO ALUKO

8. HON. JUSTICE PETER ODO LIFU

9. HON. JUSTICE ABIMBOLA O. AWOGBORO

10. HON. JUSTICE DIPEOLU DEINDE ISAAC

11. HON. JUSTICE OGUNDARE KEHINDE OLAYIWOLA

12. HON. JUSTICE IBRAHIM AHMAD KALA

13. HON. JUSTICE OGAZI FRIDAY NKEMAKONAM

ILORIN -KWARA

1. HON. JUSTICE EVELYN NMASINULO ANYADIKE

2. HON. JUSTICE ARIWOOLA OLUKAYODE JNR.

AKURE – ONDO

1. HON. JUSTICE TOYIN BOLAJI ADEGOKE.

2. HON. JUSTICE OWOEYE ALEXANDER OLUSEYI

IBADAN -OYO

1. HON. JUSTICE UCHE N. AGOMOH

2. HON. JUSTICE EKERETE UDOFOT AKPAN

ABEOKUTA -OGUN

1. HON. JUSTICE A.A. OKEKE

2. HON. JUSTICE ADEFUNMILOLA ADEKEMI DEMI – AJAYI

ADO -EKITI, EKITI

1. HON. JUSTICE B.O. KUEWUMI

2. HON. JUSTICE B.O. QUADRI

ASABA- DELTA

1. HON. JUSTICE F.A. OLUBANJO

2. HON. JUSTICE AGBAJE OLUFUNMILOLA ADETUTU

AWKA – ANAMBRA

1. HON. JUSTICE NNAMDI DIMGBA

ABAKALIKI – EBONYI

1. HON. JUSTICE HYELADZIRA AJIYA NGANJUWA

2. HON. JUSTICE M.T. SEGUN- BELLO

OWERRI -IMO

1. HON. JUSTICE INIEKENIMI NICHOLAS OWEIBO

2. HON. JUSTICE WIGWE-OREH CHITURU JOY

WARRI- DELTA

HON. JUSTICE I.M. SANI

PORT HARCOURT —RIVERS

1. HON. JUSTICE P.I. AJOKU

2. HON. JUSTICE E.A. OBILE

3. HON. JUSTICE PHEOBE MSUEN AYUA

4. HON. JUSTICE STEPHEN DAYLOP PAM

5. HON. JUSTICE ADAMU TURAKI MOHAMMED

6. HON. JUSTICE SA’ADATU IBRAHIM MARK

CALABAR — CROSS – RIVER

1. HON. JUSTICE I. L. OJUKWU

2. HON. JUSTICE ROSEMARY O. DUGBO. OGHOGHORIE

UYO — AKWA-IBOM

1. HON. JUSTICE M.A. ONYETENU

2. HON. JUSTICE ONAH CHIGOZIE SERGIUS

MAKURDI – BENUE

1. HON. JUSTICE M.S. ABUBAKAR

2. HON. JUSTICE EGBE RAPHAEL JOSHUA.

ENUGU

1. HON. JUSTICE M.G. UMAR

2. HON. JUSTICE F.O. GIWA- OGUNBANJO

MAIDUGURI -BORNO

1. HON. JUSTICE JUDE KANYIOH DAGAT

2. HON. JUSTICE TIJJANI GARBA RINGIM

YOLA- ADAMAWA:

1. HON. JUSTICE SALEH KOGO IDRISSA

2. HON. JUSTICE ABDULAZEEZ M. Z. ANKA

BAUCHI

1. HON. JUSTICE MUSA SULAIMAN LIMAN

2. HON. JUSTICE AISHATU AUTA IBRAHIM

KATSINA

1. HON. JUSTICE AHMAD GAMA MAHMUD

2. HON. JUSTICE HUSSAINI DADAN- GARBA

GUSAU-ZAMFARA

1. HON. JUSTICE AMINU BAPPA ALIYU

JALINGO – TARABA

1. HON. JUSTICE BALA KHALIFA- MOHAMMED USMAN

MINNA -NIGER

1. HON. JUSTICE GARBA AMINU

2. HON. JUSTICE MUHAMMAD DAN- IGE

LAFIA -NASARAWA:

1. HON. JUSTICE NEHIZENA IDEMUDIA AFOLABI

2. HON. JUSTICE ANYALEWA ONOJA -ALAPA

LOKOJA -KOGI

1. HON. JUSTICE ABDU DOGO

2. HON. JUSTICE ABIODUN JORDAN ADEYEMI

JOS-PLATEAU

1. HON. JUSTICE D.V. AGISHI

2.HON. JUSTICE SHARON TANKO ISHAYA



OSOGBO- OSUN:

1. HON. JUSTICE N. AYO- EMMANUEL

2. HON. JUSTICE MASHKUR SALISU

SOKOTO

1. HON. JUSTICE Z. B. ABUBAKAR

GOMBE

1. HON. JUSTICE HILLARY IDE OSHO OSHOMO

2. HON. JUSTICE AMINA ALIYU MOHAMMAD

DUTSE – JIGAWA

1.HON. JUSTICE HASSAN DIKKO

DAMATURU – YOBE:

1. HON. JUSTICE FADIMA MURTALA AMINU

2. HON. JUSTICE YILWA HAUWA JOSEPH.