Men’s and women’s quarter-final line-ups at the US Open:

Men

Carlos Alcaraz v Alexander Zverev

Daniil Medvedev v Andrey Rublev

Frances Tiafoe v Ben Shelton

Taylor Fritz v Novak Djokovic

Women

Jelena Ostapenko v Coco Gauff

Sorana Cirstea v Karolina Muchova

Marketa Vondrousova v Madison Keys

Zheng Qinwen v Aryna Sabalenka