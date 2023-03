Breaking: Rivers guber: PDP wins all 23 LGAs [See full results]

…as Fubara set to be declared Gov-elect

By Egufe Yafugborhi

PORT HARCOURT – ANY moment from now Peoples Democratic Party (PDP) candidate, Siminaliayi Fubara, would be declared Rivers State Governor-Elect after winning all 23 LGAs in the collation just concluded.

All that is left is for the State Collation Officer, Prof Akpofure Rim-Rukeh to announce the overall standing and declare Fubara winner and governor elect.

See the full Guber Results Collation In Rivers Across All 23 LGAs below.

1. Tai LGA

Registered: 76613

Accredited: 10393

A: 34

APC: 295

LP: 13

PDP: 9276

SDP: 508

TVV – 10227

Rejected: 87

TVC: 10314

2. Opobo Nkoro LGA

Registered: 59047

Accredited: 13376

A: 16

APC: 1426

LP: 10

PDP: 11538

SDP: 159

TVV – 13189

Rejected: 142

TVC: 13331

3. Gokana LGA

Registered: 145566

Accredited: 40702

A: 74

APC: 7410

LP: 97

PDP: 17455

SDP: 13840

TVV: 39467

Rejected: 1235

TVC: 40702

4. Ogu Bolo LGA

Registered: 61705

Accredited: 9295

A: 121

APC: 1524

LP: 34

PDP: 7103

SDP: 310

TVV: 9155

Rejected: 140

TVC: 9295

5. Eleme LGA

Registered: 126111

Accredited: 14852

A: 67

APC: 2662

LP: 544

PDP: 8414

SDP: 2251

TVV: 14247

Rejected: 382

TVC: 14629

6. Ikwerre LGA

Registered: 166079

Accredited: 24677

A: 138

APC: 7503

LP: 895

PDP: 13716

SDP: 1447

TVV: 24090

Rejected: 584

TVC: 24674

7. Oyigbo LGA

Registered: 121815

Accredited: 16894

A: 147

APC: 2793

LP: 2688

PDP: 9886

SDP: 796

TVV: 16561

Rejected: 322

TVC: 16883

8. Etche LGA

Registered: 130757

Accredited: 26933

A: 288

APC: 6408

LP: 552

PDP: 16043

SDP: 2586

TVV: 26320

Rejected: 591

TVC: 26911

9. Khana LGA

Registered: 183626

Accredited: 16836

A: 120

APC: 620

LP: 57

PDP: 9475

SDP: 5846

TVV: 16435

Rejected: 401

TVC: 16836

10. Bonny LGA

Registered: 83094

Accredited: 13815

A: 101

APC: 3285

LP: 1292

PDP: 8032

SDP: 559

TVV: 13447

Rejected: 368

TVC: 13815

11. Ahoada East LGA

Registered: 90694

Accredited: 20607

A: 155

APC: 22

LP: 219

PDP: 14408

SDP: 2077

TVV: 20038

Rejected: 523

TVC: 20561

12. Omuma LGA

Registered: 65289

Accredited: 12058

A: 72

APC: 2127

LP: 52

PDP: 8760

SDP: 804

TVV: 11925

Rejected: 133

TVC: 12058

13. Okrika LGA

Registered: 86095

Accredited: 15466

A: 404

APC: 2719

LP: 231

PDP: 10342

SDP: 822

TVV: 15093

Rejected: 333

TVC: 15426

A commissioner arrested by Police with 8 wards results

14. Andoni LGA

Registered: 143304

Accredited: 13697

A: 266

APC: 3149

LP: 84

PDP: 8319

SDP: 1185

TVV: 13271

Rejected: 426

TVC: 13697

15. Abua Odual LGA

Registered: 97090

Accredited: 17132

A: 150

APC: 5738

LP: 391

PDP: 9763

SDP: 463

TVV: 16676

Rejected: 446

TVC: 17122

16. Emohua LGA

Registered: 134975

Accredited: 29253

A: 179

APC: 5916

LP: 505

PDP: 20600

SDP: 805

TVV: 28591

Rejected: 662

TVC: 29253

17. Ogba-Egbema-Ndoni LGA

Registered: 168205

Accredited: 32809

A: 1358

APC: 6811

LP: 1267

PDP: 17729

SDP: 3450

TVV: 31381

Rejected: 978

TVC: 32359

18 Obio Akpor LGA

Registered: 684812

Accredited: 67196

A: 674

APC: 7361

LP: 8262

PDP: 45065

SDP: 3056

TVV: 65565

Rejected: 764

TVC: 66329

19 Port Harcourt City LGA

Registered: 502370

Accredited: 47605

A: 981

APC: 8954

LP: 4660

PDP: 26892

SDP: 3974

TVV: 46509

Rejected: 1094

TVC: 47603

20. Degema LGA

Registered: 98671

Accredited: 8380

A: 261

APC: 3107

LP: 102

PDP: 4437

SDP: 579

TVV: 9129

Rejected: 251

TVC: 9380

21. Akuku-Toru LGA

Registered: 152973

Accredited: 11455

A: 699

APC: 3724

LP: 61

PDP: 6273

SDP: 222

TVV: 11150

Rejected: 305

TVC: 11455

22. Asari-Toru LGA

Registered: 95043

Accredited: 18593

A: 334

APC: 4209

LP: 40

PDP: 12663

SDP: 179

TVV: 18322

Rejected: 262

TVC: 18584

23. Ahoada West LGA

Registered: 96969

Accredited: 13828

A: 516

APC: 4883

LP: 168

PDP: 6,425

SDP: 1,063

TVV: 13,146

Rejected: 241

TVC: 13,387