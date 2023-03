Borno: Zulum leads in 22 LGAs out of 27

By Ndahi Marama, Maiduguri

The APC Governorship Candidate for Borno state who also the incumbent State Governor of Borno State, Professor Babagaba Umara Zulum is currently leading in 22 LGAs out of the 27 LGAs of the state.

Governor Zulum leads with a wide margin/gap ahead of all the gubernatorial candidates.

The gubernatorial election collation center results shown so far are as follows :

BORNO STATE GUBERNATORIAL ELECTION COLLATION CENTER RESULT:

1. Kaga LGC

PDP : 1091

APC: 9523

LP:2

Magumeri LGC

APC: 10428

PDP: 151

LP: 3

Mafa LGC

APC : 23615

PDP: 83

LP :2

Dikwa LGC

APC: 17294

PDP: 765

LP: 12

Jere LGC

APC : 45247

PDP : 2785

LP : 79

Nganzai LGC

APC- 8078

PDP – 69

LP- 01

Guzamala LGC

APC- – 18341

PDP – 200

LP – 02

ADP – 15

Konduga LGC

APC- – 21272

PDP – 557

LP – 29

ADP – 73

APM – 76

Gubio LGC

APC- – 37260

PDP – 485

LP – 40

ADP – 71

Kwaya Kutsa LGC

APC- – 11497

PDP – 6090

LP – 111

ADC – 81

ADD – 78

Mobbar LGC

APC- -8882

PDP – 250

LP – 31

ADP – 35

APM – 60

Chibok LGC

APC- – 8134

PDP – 5451

LP – 24

Kala Bale LGC

APC- – 9805

PDP – 517

LP – 01

Ngala LGC

APC- – 17602

PDP – 115

LP – 00

Abadam LGC

APC- – 6193

PDP – 252

LP – 00

Damboa LGC

APC- – 21837

PDP – 4525

LP – 08

ADP – 113

ADC – 56

APP – 36

APM – 100

Bayo LGC

APC- – 16157

PDP – 1370

LP – 20

ADM- 27

APP – 48

NMR – 17

Kukawa LGC

APC- – 9067

PDP – 335

LP – 00

ADP – 00

Askira/Uba LGC

APC- – 18667

PDP – 1179

LP – 66

ADP – 00

Bama LGC

APC- -30047

PDP – 1687

LP – 11

APM – 99

SDP – 32

Gwoza LGC

APC- – 23080

PDP – 2449

LP – 67

ADC – 41

ADP – 79

Monguno LGC

APC- – 17187

PDP – 280

LP – 00

The State Collation/Returning Officer for the Gubernatorial election adjourned the sitting to Monday morning by 10am.