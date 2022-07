.

… says the party has’nt disobeyed court order

…Order for substitution was served 3 days after INEC portal closed

..PDP, INEC served with stay of execution, Appeal notice

By Festus Ahon, ASABA

AGAINST perception in some quarters, the National Publicity Secretary of the Peoples Democratic Party, PDP, Mr Debo Ologunagba, weekend, said, the party has a validly nominated governorship candidate for the 2023 general elections in Delta state.

Ologunagba in a statement made available to newsmen, said: “𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 (𝐏𝐃𝐏) 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐡𝐚𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐛𝐞𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐧 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 2023 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞.

“𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐢𝐭 𝐚𝐛𝐮𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐡𝐚𝐝 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐛𝐞𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐲 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 2023.

“𝐇𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐞𝐞𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜, 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐬;

“𝐈𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐭, 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐩𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐛𝐮𝐭 𝐛𝐲 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (𝐈𝐍𝐄𝐂). 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬, 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐮𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐢𝐭𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬’ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧/𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐬; 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐉𝐮𝐥𝐲 15, 2022.

“𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐝𝐮𝐥𝐲 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐎𝐛𝐨𝐫𝐞𝐯𝐰𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐡𝐞𝐫𝐢𝐟𝐟 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬 𝐎𝐫𝐨𝐡𝐰𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐉𝐮𝐥𝐲 8, 2022.

“𝐎𝐧 𝐉𝐮𝐥𝐲 18, 2022, 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥, 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐎𝐛𝐨𝐫𝐞𝐯𝐰𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐡𝐞𝐫𝐢𝐟𝐟 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬 𝐎𝐫𝐨𝐡𝐰𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞. 𝐇𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐥𝐲 15, 2022, 𝐨𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐡𝐚𝐝 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥

“𝐒𝐮𝐛𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠; 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐥, 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐨𝐟 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐮𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥.

“𝐈𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐄𝐂 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 2023 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 28, 2022.

“𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 2023 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐈𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐮𝐭𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬, 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐝𝐮𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚𝐰-𝐚𝐛𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

“𝐎𝐮𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐞𝐞𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐢𝐜𝐞-𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞, 𝐒𝐞𝐧. 𝐃𝐫. 𝐈𝐟𝐞𝐚𝐧𝐲𝐢 𝐎𝐤𝐨𝐰𝐚.

“𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐃𝐏 𝐢𝐬 𝐟𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 2023 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐥𝐬”.