The African qualifying competition for the 2022 FIFA World Cup in Qatar returns on Wednesday, today, with Match Day 3 fixtures across the continent between Wednesday and Saturday.

Following is the Match Day 3 full schedule, with the kick-off times in GMT:

Date Time Group Venue Countries

Wednesday 16:00 I Morocco Sudan vs Guinea

Wednesday 19:00 I Rabat Morocco vs Guinea Bissau

Thursday 13:00 C Accra Liberia vs Cape Verde

Thursday 13:00 J Kinshasa DR Congo vs Madagascar

Thursday 13:00 J Dar es Salaam Tanzania vs Republic of Benin

Thursday 16:00 B Malabo Equatorial Guinea vs Zambia

Thursday 16:00 C Lagos Nigeria vs CAR

Thursday 16:00 E Kigali Rwanda vs Uganda

Thursday 19:00 B Rades Tunisia vs Mauritania

Thursday 19:00 E Agadir Mali vs Kenya

Friday 13:00 D Johannesburg Malawi vs Cote d’Ivoire

Friday 16:00 D Douala Cameroon vs Mozambique

Friday 16:00 F Luanda Angola vs Gabon

Friday 19:00 A Blida Algeria vs Niger Republic

Friday 19:00 A Marrakech Djibouti vs Burkina Faso

Friday 19:00 F Alexandria Egypt vs Libya

Saturday 13:00 G Bahir Dar Ethiopia vs South Africa

Saturday 16:00 G Cape Coast Ghana vs Zimbabwe

Saturday 16:00 H Lome Togo vs Congo

Saturday 19:00 H Thies Senegal vs Namibia

(NAN)

