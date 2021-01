Photos: T.A. Orji awards N100,000 scholarship each to 100 undergraduates

Kindly Share This Story:

The Senator representing Abia Central at the National Assembly and former Governor of Abia State, Senator T.A. Orji, on December 23, 2020, awarded scholarships of N100,000 each to 100 students of higher institutions from across the local governments that make up his Senatorial District.

The December scholarship award is the fifth of its kind by the Senator.

1. Name: Peter Ngozi Uloaku Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

2. Name: Azuonye Sunday Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

4. Name: Mike Justice Chibuzor Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

3. Name: Nwaokocha Faith Chinasaram Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

5. Name: Uzuegbu Ezenwa Princewill Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

6. Name: Uzoma Chisom Perpetual Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

7. Name: Ogwuegbu Esther Uche Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

8. Name: Enyinnaya Joshua Ugwueje Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

9. Name: Chibuzo Chidinma Goodness Institution: University of Calabar, Calabar, Cross River State

10. Name: Azu Success Chinomso Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

11. Name: Ezekiel Bright Onyebuchi Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

12. Name: Daniel Nzubechi Esther Institution: Akanu Ibiam Federal Polytechnic, Unwana, Ebonyi State

13. Name: Anosike Emmanuel Chigozie. Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

14. Name: Offor Victoria Chibuzo Institution: Abia State College of Health Sciences and Management Technology, Aba, Abia State

15. Name: Jonah Esther Uzoma Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

16. Name: Blessing Amarachi Chimezie Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

17. Name: Udochukwu Uwaegbu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

18. Name: Chinedum Samuel Institution: Caritas University, Amorji – Nike, Enugu State

19. Name: Emmanuel Udochukwu Anthony Institution: University of Nigeria Nsukka, Enugu State

20. Name: Oluomachi Precious Nguzo Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

21. Name: Enyinnaya Favour Ezinne Institution: Federal Polytechnic, Nekede, Owerri, Imo State

22. Name: Uzoaru Chinemerem B. Institution: Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State

23. Name: Awa Favour Rita Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

24. Name: Nwachukwu Gift Nzubechi Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

25. Name: Joy Amarachi Nkpadobi Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

26. Name: Onyekwere Samuel Ifeanyi Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

27. Name: Ndidi Ikpeama. Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

28. Name: Chikere Regina Ukah Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

29. Name: Glory N. Orji Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

30. Name: Abraham David Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

31. Name: Nwogu Akudo Institution: Enugu State University of Science and Technology, Enugu, Enugu State

32. Name: Amaka Ikeadige Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

33. Name: Madumere Marvellous Ada Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

34. Name: Emenike Iheukwumere Chinedu C. Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

35. Name: Ezebuiro Chinyere Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

36. Name: Eze Amaka Favour Institution: Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State

37. Name: Chinaza Iheukwumere Institution: University of Uyo, Uyo, Akwa Ibom State

38. Name: Madugba Sorochukwu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

39. Name: Oluomachi Onuoha. Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

40. Name: Laughter Ariwodo. Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

41. Name: Ekoro Chioma Precious. Institution: University of Nigeria, Nsukka, Enugu State

42. Name: Vivian Chinaemerem Uzoma Institution: Abia State University,

Uturu, Uturu, Abia State

43. Name: Ukaegbu Uchechi Philomena. Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike Abia State

44. Name: Nneka Sunday Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

45. Name: Esther Nneka Stephen Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

46. Name: Ngozi Oluch Daniel Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

47. Name: Ijeoma Nwachukwu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

48. Name: Anthony Osinachi Omenihu Institution: National Open University, Umudike, Abia State

49. Name: Victor Chimechefulam Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

50. Name: Clinton Nkasiobi Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

51. Name: Okeoma Nwachukwu Institution: University of Lagos, Lagos State

52. Ugochukwu Ochogo Insititution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

53. Name: Ekwueme Chinwekele Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

54. Name: Chidinma Okata Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

55. Name: Chioma Nwaoha Institution: Imo State Polytechnic, Imo State

56. Name: Chigozirim Bliss e. Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

57. Name: Prince Nnaji Institution: University of Calabar, Calabar, Cross River State

58. Name: Jesse Ukachukwu Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

59. Name: Nkiru Ajaegbu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

60. Name: Ajuzie Marvelous Institution: Imo State University, Owerri, Imo State

61. Name: Amarachi Nwala Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

62. Name: Ugonna Onyekachi Institution: School of Health Technology, Aba

63. Name: Josephine Anyanwu Institution:

64. Name: Osondu Esther Institution:

65. Name: Okaegbu Amarachi Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

66. Name: Onyekachi Madona Institution: Abia State Polytechnic, Ana, Abia State

67. Name: Mirabel Onuoha Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

68. Name: Chikezie Victor Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

69: Name: Israel V. Chinemerem Institution: Covenant Polytechnic

70. Name: China Gift Nmesoma Instituion: Federal Polytechnic, Oko, Anambra State

71. Name: Nwaigwe Mirian Ugboaku Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

72. Name: Emmanuel Chinyere Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

73. Name: Joshua Chisom Ikpeama Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

74. Name: Ogbonna Ifeanyi Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

75. Name: Ngozi Adiele Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

76. Name: Chukwuemeka Nnamdi Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

77. Name: Kelechi Nduaguibe Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

78. Name: Nworgu Chinedu Henry Institution: Federal Univerdity of Technology, Owerri, Imo State

79. Name: Happiness Munachimso Institution: School of Health Technology, Aba, Abia State

80. Name: Edmund Chidinma Victory . Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

81. Name: Chikezie Faith Institution: Federal Umivetsity of Technology, Owerri, Imo State

82. Name: Osukwu Chibueze Daniel Institution: University of Nigeria, Nsukka, Enugu State

83. Name: Onyemuwa Precious Ugochukwu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

84. Name: Aruoma Precious Ugochukwu Institution: Abia State College of Health Sciences and Management Technology, Aba, Abia State

85. Name: Adighibe Ruth Queen Institution: School of Health Sciences, Aba

86: Name: Aruoma Naomi Kasarachi Institution: Federal College of Agriculture, Ebonyi State

87. Name: Aruoma Marvelous Ihunanyachi Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

88. Name: Orji Cecelia Chinenye Institution: Covenant Polytechnic, Aba, Abia State

89. Name: Onyema Hope Odinakachi Institution: Abia State Univeristy, Uturu, Abia State

90. Name: Benedict Praise Institution: Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike, Abakaliki, Ebonyi State

91. Name: Chinenye Precious Anyanwu Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

92. Name: Onuigbo Ijeoma Angela Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

93. Name: Anyanwu Franca Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State

94. Name: Eche Sorochi Chiamaka Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

95: Name: Nwokeukwu Emmanuel Institution: University of Ibadan, Ibadan, Oyo State

96. Name: Imoh Oluomachi Queen Institution: Micheal Okpara Univesity of Agriculture, Umudike, Abia State

97. Name: Grace Chidiebere Institution: Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State

98. Name: Abraham Fortune Nneoma Institution: Michael Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia Stste

99. Name: Onyinyechi Gideon Institution: Abia State Polytechnic, Aba, Abia State

100. Godslight Mbakwe Institution: Abia State University, Uturu, Abia State

