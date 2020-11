FIFA releases nominees list for ‘The Best’ football awards 2020

Kindly Share This Story:

FIFA, today, released the list of nominees shortlisted for The Best FIFA Football Awards™. The nominees selected by a panel of experts in seven different categories are as follows:

The Best FIFA Men’s Player: Thiago Alcântara (Spain / FC Bayern München / Liverpool FC), Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC), Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC), Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München), Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC), Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona), Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Spain / Real Madrid CF), Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC ), and Virgil van Dijk (Netherlands / Liverpool FC)

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men’s Player 🇪🇸 Thiago Alcântara

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇸🇳 Sadio Mane

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi

🇧🇷 Neymar

🇪🇸 Sergio Ramos

🇪🇬 Mohamed Salah

🇳🇱 Virgil van Dijk ℹ️🗳️ https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

The Best FIFA Women’s Player: Lucy Bronze (England / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC), Delphine Cascarino (France / Olympique Lyonnais), Caroline Graham Hansen (Norway / FC Barcelona), Pernille Harder (Denmark / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women), Jennifer Hermoso (Spain / FC Barcelona), Ji So-yun (Korea Republic / Chelsea FC Women), Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women), Saki Kumagai (Japan / Olympique Lyonnais), Dzsenifer Marozsán (Germany / Olympique Lyonnais), Vivianne Miedema (Netherlands / Arsenal WFC), and Wendie Renard (France / Olympique Lyonnais)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: Alisson Becker (Brazil / Liverpool FC), Thibaut Courtois (Belgium / Real Madrid CF), Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Germany / FC Bayern München), Jan Oblak (Slovenia / Atlético de Madrid), and Marc-André ter Stegen (Germany / FC Barcelona)

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 🇧🇷 Alisson Becker

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇨🇷 Keylor Navas

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇩🇪 Marc-André ter Stegen 🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/99eL6U54eK pic.twitter.com/CqCyPeMbAO — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: Ann-Katrin Berger (Germany / Chelsea FC Women), Sarah Bouhaddi (France / Olympique Lyonnais), Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Sweden / VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino), Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars), and Ellie Roebuck (England / Manchester City WFC)

ALSO READ: Absence of policy or law responsible for low enrollment ratio of girl child in Ebonyi

The Best FIFA Men’s Coach: Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC), Hans-Dieter Flick (Germany / FC Bayern München), Jürgen Klopp (Germany / Liverpool FC), Julen Lopetegui (Spain / Sevilla FC), and Zinedine Zidane (France / Real Madrid CF)

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men’s Coach 🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jürgen Klopp

🇪🇸 Julen Lopetegui

🇫🇷 Zinedine Zidane 🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/G9cyA5WguD pic.twitter.com/At0QAsr3Fn — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

The Best FIFA Women’s Coach: Lluís Cortés (Spain / FC Barcelona), Rita Guarino (Italy / Juventus Women), Emma Hayes (England / Chelsea FC Women), Stephan Lerch (Germany / VfL Wolfsburg), Hege Riise (Norway / LSK Kvinner), Jean-Luc Vasseur (France / Olympique Lyonnais), and Sarina Wiegman (Netherlands / Dutch national team)

FIFA Puskás Award

Shirley Cruz (CRC) – Costa Rica v. Panama [Concacaf Women’s Olympic qualifying] (28 January 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC v. CR Flamengo [Brasileirão – Brazil] (25 August 2019)

Jordan Flores (ENG) – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC [League of Ireland] (28 February 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) – UANL Tigres v. Pumas UNAM [Liga MX – Mexico] (1 March 2020)

🏆 Nominees: FIFA #Puskás Award 🇨🇷 Shirley Cruz

🇺🇾 Giorgian De Arrascaeta

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Flores

🇫🇷 André-Pierre Gignac

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sophie Ingle

🇦🇹 Zlatko Junuzović

🇿🇦 Hlompho Kekana

🇰🇷 Son Heungmin

🇪🇨 Leonel Quiñónez

🇺🇾 Luis Suárez

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/mCXgcWs91r — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Sophie Ingle (WAL) – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women [FA Women’s Super League – England] (19 January 2020)

Zlatko Junuzović (AUT) – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg [Bundesliga – Austria] (24 June 2020)

Hlompho Kekana (RSA) – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC [South African Premier Soccer League] (20 August 2019)

Son Heung-min (KOR) – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [Premier League – England] (7 December 2019)

Leonel Quiñónez (ECU) – Universidad Católica v. CSD Macará [Serie A – Ecuador] (19 August 2019)

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona v. RCD Mallorca [LaLiga[MG(1] – Spain] (7 December 2019)

Caroline Weir (SCO) – Manchester City WFC v. Manchester United WFC [FA Women’s Super League – England] (7 September 2019)

According to FIFA, voting for the public will run until the 9th of December, 2020, where after FIFA will announce the final three shortlisted candidates in each category on the 11th of December.

Vanguard News Nigeria

Kindly Share This Story: