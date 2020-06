Kindly Share This Story:

Pastor Osagie Ize-Iyamu has emerged the governorship candidate of the All Progressives Congress (APC) governorship aspirant for the September 2020 election in Edo state.

The chairman of the Edo primary election, Hope Uzodinma of Imo state declared Ize-Iyamu winner of the direct primary defeating Pius Odubu and Osaro Obazee.

A breakdown of the election result:

A) Edo South Senatorial District:

1. lkpoba-Okha LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,581. Osaro Obazee = 67. Dr. Pius Odubu = 99.

2. Oredo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,902. Osaro Obazee = 308. Dr. Pius Odubu = 67.

3. Orhionmwon LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,750. Osaro Obazee = 171. Dr. Pius Odubu = 418.

4. Ovia Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,650. Osaro Obazee = 70. Dr. Pius Odubu = 124.

5. Ovia Southwest LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,668. Osaro Obazee = 79. Dr. Pius Odubu = 108.

6. Uhunmwode LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,394. Osaro Obazee = 183. Dr. Pius Odubu = 274.

7. Egor LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1794. Osaro Obazee = 53. Dr. Pius Odubu = 81.

B) Edo Central Senatorial District:

1. Esan Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,333. Osaro Obazee = 114. Dr. Pius Odubu = 170.

2. Esan Northeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 467. Osaro Obazee = 139. Dr. Pius Odubu = 176.

3. Esan Southeast LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,400. Osaro Obazee = 144. Dr. Pius Odubu = 205.

4. Esan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,455. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 220.

5. lgueben LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 300. Osaro Obazee = 178. Dr. Pius Odubu = 251.

C) Edo North Senatorial District:

1. Etsako Central LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1 333. Osaro Obazee = 238. Dr. Pius Odubu = 326.

2. Etsako East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,529. Osaro Obazee = 105. Dr. Pius Odubu = 196.

3. Etsako West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,754. Osaro Obazee = 150. Dr. Pius Odubu = 262.

4. Akoko-Edo LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,335. Osaro Obazee = 185. Dr. Pius Odubu =262.

5. Owan East LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,606. Osaro Obazee = 162. Dr. Pius Odubu = 230.

6. Owan West LGA – Pastor Osagie Ize-Iyamu = 1,537 Osaro Obazee = 216. Dr. Pius Odubu = 307.

