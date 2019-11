NPFL 2019/2020: Matchday 2 fixtures review and standings

By Temisan Amoye, Lagos

The Nigerian Professional Football League resumed for Matchday 2, on Sunday, the 11th of November. Plateau United and Wikki Tourist secured vital away wins, while Enyimba and Rangers International of Enugu had their first taste of the NPFL action this season.

Match 1, Adamawa United 1-1 Enugu Rangers, Ribadu Square Stadium, Yola

Match 2, Jigawa Golden 0-1 Plateau United, Hadeija Stadium

Match 3, Katsina United 1-1 Enyimba, KT Stadium

Match 4, Lobi Stars 4-0 Delta Force, Aper Aku Stadium

Match 5, MFM FC 1-1 Ifeanyi Ubah United, Agege Stadium

Match 6, Nasarawa United 0-1 Wikki Tourist, Lafia Township Stadium

Match 7, Rivers United 1-1 Heartland Owerri, Yakubu Gowon Stadium

ALSO READ: Klopp praises Liverpool intensity after crucial win over City

Match 8, Sunshine Stars 1-1 Warri Wolves, Akure Township Stadium

NPFL League standings post-matchday 2

Pos Club P W D L GF GA GD PTS Recent Form 1 Plateau United 2 2 0 0 4 1 3 6 WW 2 Wikki Tourist 2 2 0 0 3 1 2 6 WW 3 Ifeanyi Ubah 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 4 MFM 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 5 Lobi Stars 2 1 0 1 5 3 2 3 WL 6 Abia Warriors 1 1 0 0 2 0 2 3 W 7 Warri Wolves 2 0 2 0 2 2 0 2 DD 8 Rivers United FC 2 0 2 0 1 1 0 2 DD 9 Akwa Starlets 1 0 1 0 1 1 0 1 D 10 Akwa United 1 0 1 0 1 1 0 1 D 11 Enugu Rangers 1 0 1 0 1 1 0 1 D 12 Enyimba 1 0 1 0 1 1 0 1 D 13 Sunshine Stars 1 0 1 0 1 1 0 1 D 14 Kano Pillars 1 0 1 0 0 0 0 1 D 15 Adamawa United 2 0 1 1 1 2 -1 1 LD 16 Heartland Owerri 2 0 1 1 1 2 -1 1 LD 17 Katsina United 2 0 1 1 1 3 -2 1 LD 18 Delta Force 2 0 1 1 1 5 -4 1 LD 19 Nasarawa United 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 20 Jigawa Golden Stars 2 0 0 2 1 3 -2 0 LL

Vanguard News