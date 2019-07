Committees Inaugurated as Abia Speaker Charges Members not to Succumb to Blackmail

Speaker of Abia State House of Assembly, Rt Hon Chinedum Orji MNSE, has told the State lawmakers not to allow themselves to be cowed, intimidated or succumb to blackmail from any quarters in the discharge of their legislative duties particularly their oversight functions.

The Speaker stated this during Plenary of Tuesday, July 16, while announcing the committees.

“Our oversight functions are constitutional responsibilities placed on us by the people we represent through the laws of our land. We must discharge that function with the utmost sense of responsibility, dedication, courage and determination to do the right things without fear or favour.

“At no time should we allow ourselves to be swayed by those who want to blackmail and intimidate us into silence and legislative indolence”, he concluded.

Meanwhile, the House which also embarked on its annual recess to resume on September 23, 2019, has the following committees announced by the Speaker:

HOUSE COMMITTEE ON ETHICS, PRIVILEGES, RULES AND BUSINESS.

Hon. Solomon Akpulonu – Chairman.

Hon. Abraham Oba.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Kenneth Okorie – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP.

Hon. Mike Ukoha – Chairman.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Munachim Alozie.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Kingsley Alozie – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON WORKS AND PROJECTS MONITORING.

Hon. Ginger Onwusibe – Chairman.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Hon. Mandela Obasi.

Hon. Abraham Oba.

Goddy Oyiuwa secretary

HOUSE COMMITTEE ON FINANCE.

Hon. Paul Taribo – Chairman.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Hon. Ginger Onwusibe.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Barr. Oke Igwe.

Hon. Kelechi Onuzuruike.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Okoronkwo Abigail – Secretary.

Chidinma Ogbaji – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON CIVIL SERVICE MATTERS.

Rt. Hon. Chikwendu Kalu – Chairman.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Mike Ukoha.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Abraham Oba.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Alili Onyemachi – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON TRADE AND INVESTMENT.

Hon. Munachim Alozie – Chairman.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Abraham Oba.

Hon. Ichita Obinna.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Eke Michael – Secretary.

Chukwudi Jennifer – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON LOCAL GOVERNMENT/CHIEFTAINCY AFFAIRS.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu – Chairman.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Mandela Obasi.

Nduka Agwu Ukpai – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON APPROPRIATION.

Rt. Hon. Kennedy Njoku chairman

Rt. Hon. Chikwendu Kalu.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Mike Ukoha.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Kelechi Onuzuruike.

Hon. Thomas A. C. Nkoro.

Hon. Ginger Onwusibe.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Emeka Otumchere – Secretary.

Uloma – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS AND DUE PROCESS.

Hon. Chukwudi Apugo – Chairman.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Mandela Obasi.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Munachim Alozie.

Hon. Chukwu Chijioke.

Hon. Allen Nwachukwu.

Hon. Abraham Oba.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Ijioma lzuta – Secretary.

Oke Onyekwere – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON HOUSING.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu – Chairman.

Hon. Barr. Jerry Uzosike.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Chukwu Chijioke.

Hon. Mandela Obasi.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Anosike Chima – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON AGRICULTURE.

Hon. Chukwu Chijioke – Chairman.

Hon. Mike Ukoha.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Hon. Ginger Onwusibe.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Kelechi Onuzuruike.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Ngozi Nwachukwu – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON TRANSPORT.

Hon. Abraham Oba – Chairman.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Munachim Alozie.

Hon. Barr. Jerry Uzosike.

Hon. Kelechi onuzuruike

Hon. Chukwudi Apugo.

Nwaokoro Ijioma – Secretary.

Bright Nwachukwu – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON LANDS & URBAN PLANNING

Hon. Aaron Uzodike – chairman

Hon. Chukwudi Apugo

Hon. Barr. Solomon Chijioke Akpulonu

Hon. Emeka okoroafor

Hon. Paul Taribo

Hon. Okey Igwe

Hon. Chukwu chijioke

Hon. Jerry uzosike

Hon. Ichita obinna Martin

Okezie chijioke secretary

HOUSE COMMITTEE ON NDDC – ASOPADEC – PETROLEUM MATTERS.

Hon. Godwin Adiele – Chairman.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Hon. Barr. Oke Igwe.

Hon. Mandela Obasi.

Hon. Barr. Jerry Uzosike.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Rita Ihibudu – Secretary.

HOUSE COMMITTEE PUBLIC UTILITIES AND WATERS RESOURCES

Hon. Ichita obinna chairman

Hon. Barr. Solomon Chijioke Akpulonu

Hon. Kelechi onuzuruike

Hon. Stanley Nwabuisi

Hon. Emmanuel Ndubuisi

Hon. Ginger Onwusibe

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu

Hon. Chukwudi Apugo

Hon. Mike Ukoha

Mary Obum secretary

Ogbonna mgbechi assist secretary

HOUSE COMMITTEE ON SDG, PLANNING COMMISSION AND DONOR AGENCIES.

Hon. Barr Jerry Uzosike – Chairman.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Mike Ukoha.

Onyeama Chukwuemeka – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON HEALTH AND WOMEN AFFAIRS.

Hon. Stanley Nwabuisi – Chairman.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Chukwu Chijioke.

Hon. Kelechi Onuzuruike.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Jerry uzosike

Gloria Nwabuisi – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT.

Hon. Emmanuel Ndubuisi. – chairman

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Ginger Onwusibe.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Munachim Alozie.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Ugochukwu Irobunga- Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON ENVIRONMENT.

Hon. Kelechi Onuzuruike – Chairman.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Mandela Obasi.

Hon. Mike Ukoha.

Rt. Hon. Kennedy Njoku.

Hon. Chukwu Chijioke.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Amaka Ukwu-Rocks – Secretary.

Ndubuisi Umezuruike – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON EDUCATION.

Hon. Thomas A. C. Nkoro – Chairman.

Rt. Hon. Chikwendu Kalu.

Hon. Ginger Onwusibe.

Hon. Chukwudi Apugo.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Hon. Kelechi Onuzuruike.

Rt. Hon. Kennedy Njoku.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Florence Nwankwo – Secretary.

Uko O. – Assistant Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON JUDICIARY.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor – Chairman.

Hon. Thomas A. C. Nkoro.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Rt. Hon. Chikwendu Kalu.

Hon. Jerry Uzosike.

Hon. Aaron Uzodike.

Hon. Mike Ukoha.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Chibuzor Kalu – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON BOUNDARY AND SECURITY MATTERS.

Rt. Hon. Ifeanyi Uchendu – Chairman.

Rt. Hon. Chikwendu Kalu.

Hon. Barr. Solomon Akpulonu.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Mike Ukoha.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Paul Taribo.

Hon. Stanley Nwabuisi.

Promise Onwukwe – Secretary.

HOUSE COMMITTEE ON SOLID MINERALS.

Hon. Barr. Okey Igwe.

Hon. Barr. Jerry Uzosike.

Hon. Godwin Adiele.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu.

Hon. Ichita Obinna Martin.

Veronica Kalu – Secretary.

COMMITTEE ON HOUSE SERVICES.

Hon. Mandela Obasi – Chairman.

Sir. JohnPedro Irokansi – Secretary.

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS.

Hon. Barr. Emeka Okoroafor – chairman

Hon. Barr. Jerry Uzosike.

Hon. Emmanuel Ndubuisi.

Hon. Mike Ukoha.

Bright Nwachukwu – Secretary