Figure Skating: European championship results

Leading results from the first day of the European figure skating championships in Minsk on Wednesday:

Women

Short programme

1. Alina Zagitova (RUS) 75.00pts, 2. Sofia Samodurova (RUS) 72.88, 3. Alexia Paganini (SUI) 65.64, 4. Viveca Lindfors (FIN) 65.61, 5. Nicole Rajicova (SVK) 64.08, 6. Laurine Lecavelier (FRA) 63.29, 7. Ekaterina Ryabova (AZE) 59.95, 8. Mae Berenice Meite (FRA) 58.95, 9. Alexandra Feigin (BUL) 58.80, 10. Emmi Peltonen (FIN) 58.06, 11. Stanislava Konstantinova (RUS) 56.76, 12. Eliska Brezinova (CZE) 55.85, 13. Ivett Toth (HUN) 54.90, 14. Julia Sauter (ROM) 54.29, 15. Dasa Grm (SLO) 53.50, 16. Lucrezia Gennaro (ITA) 52.91, 17. Anita Ostlund (SWE) 52.76, 18. Yasmina Kimiko Yamada (SUI) 51.21, 19. Nicole Schott (GER) 50.68, 20. Pernille Sorensen (DEN) 50.59, 21. Anastasiya Galustyan (ARM) 48.38, 22. Natasha McKay (GBR) 48.20, 23. Antonina Dubinina (SRB) 47.20, 24. Nathalie Weinzierl (GER) 46.09

The best 24 skaters advance to the free skating final on Friday