World Cup 2018 factbox: Brazil

Facts on Brazil who play in World Cup Group E:

Country: Brazil

Honours: World Cup winners 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002; Eight-times winners of Copa America; Four-times winners of Confederations Cup; Olympic Gold 2016

FIFA ranking: 2nd.

Main clubs: Flamengo, Corinthians, Santos, Sao Paulo, Gremio, Cruzeiro, Internacional, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Atletico Mineiro.



How they qualified: Finished top in South American qualifying, 10 points ahead of Uruguay.

Friendly matches scheduled before World Cup:

June 3 v Croatia (Liverpool, England)

June 10 v Austria (Vienna)

Twenty three-man World Cup squad:

Goalkeepers: Alisson (Roma/ITA), Ederson (Manchester City/ENG), Cassio (Corinthians)

Defenders: Danilo (Manchester City/ENG), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid/ESP), Filipe Luis (Atletico Madrid/ESP), Miranda (Inter Milan/ITA), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Paris SG/FRA), Geromel (Gremio)

Midfielders: Casemiro (Real Madrid/ESP), Fernandinho (Manchester City/ENG), Paulinho (Barcelona/ESP), Renato Augusto (Beijing Guoan/CHN), Fred (Shakhtar Donetsk/UKR), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Willian (Chelsea/ENG)

Forwards: Neymar (Paris SG/FRA), Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Roberto Firmino (Liverpool/ENG), Douglas Costa (Juventus/ITA), Taison (Shakhtar Donetsk/UKR)