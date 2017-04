UEFA Champions League: Possible line-ups and team news for this week

Tuesday:

Juventus v Barcelona

Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanić, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandžukić; Higuaín.

Out: Pjaca (knee)

Misses next match if booked: Cuadrado

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitić, Mascherano, Iniesta; Messi, Luis Suárez, Neymar.

Out: Busquets (suspended), Rafinha (knee), Aleix Vidal (ankle), Arda Turan (groin)

Misses next match if booked: Neymar, Piqué, Rakitić

Dortmund v Monaco

Dortmund: Bürki; Pisczcek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer; Weigl; Dembélé, Kagawa, Pulišić, Guerreiro; Aubameyang.

Out: Götze (illness), Schürrle (Achilles heel), Durm (muscular)

Doubtful: Reus (hamstring)

Misses next match if booked: Guerreiro, Schmelzer

Monaco: Subašić; Touré, Glik, Jemerson, Raggi; Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé.

Out: Bakayoko (suspended), Sidibé (appendicitis), Boschilia (ankle), Carrillo (groin)

Doubtful: Mendy (groin)

Misses next match if booked: Fabinho, Jemerson, Germain, Sidibé

Wednesday:

Bayern v Real Madrid

Bayern: Neuer; Lahm, Javi Martínez, Boateng, Alaba; Vidal, Alonso, Thiago; Ribéry, Robben, Lewandowski.

Out: Hummels (ankle)

Doubtful: Müller (ankle)

Misses next match if booked: Boateng

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić; Bale, Benzema, Ronaldo.

Out: Pepe (ribs), Varane (hamstring)

Misses next match if booked: Modrić, Ramos

Atlético v Leicester

Atlético: Oblak; Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luís; Carrasco; Gabi, Koke, Saúl Ñiguez, Griezmann, Torres.

Out: Moyá (hamstring), Vrsaljko (knee), Augusto Fernández (knee)

Doubtful: Gameiro (adductor)

Misses next match if booked: José María Giménez

Leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.

Out: Morgan (back), Mendy (ankle), Wague (shoulder)

Doubtful: Ndidi (groin)

Misses next match if booked: Huth, Ndidi, Slimani, Vardy

